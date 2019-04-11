Image caption Дмитро Разумков

Дмитро Разумков - один з топ-спікерів виборчої кампанії Володимира Зеленського. Саме він чи не перший озвучує позицію Зе-команди та її кандидата - "Володимира Олександровича" - з тих чи інших політичних питань.

В інтерв'ю BBC News Україна Дмитро Разумков розповів про настрої у Зе-штабі та вплив "людей Коломойского", пояснив, що малося на увазі під висловом "просто перестати стріляти на Донбасі" і анонсував передвиборчі дебати.

Кампанію не змінюємо

BBC News Україна: Чи змінилася тактика і підхід вашого штабу після першого туру?

Дмитро Разумков: Кампанію ніхто не перелаштовував, з нашого боку вона абсолютно без чорного піару - ми нікого не поливаємо брудом. Показуємо відкриту і доступну кампанію з тезами, з якими йшли як у першому турі, так і зараз.

Ми не збираємося перелаштовуватися під технологічні потреби… Зеленський був таким два роки тому, є таким зараз і буде таким завтра, 22 квітня чи наступні п'ять років.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський у своєму штабі одразу після оголошення екзитполів першого туру

BBC News Україна: Чи здивував вас такий високий результат у першому турі?

Д.Р.: Ні, ми до нього готувалися і йшли. Соцдослідження показували схожі результати - при чому нам показували і 32%.

Якщо прибрати статистичну похибку і наліт схем, які все ж застосовувалися, то ми отримали плюс-мінус так само, чи, як мені здається, трохи не доотримали.

До цього було багато бруду, технологій, спрямованих на очорнення Володимира Олександровича. Однак глобально це на волевиявлення не вплинуло.

Сказати, що ми перебуваємо в ейфорії - ні. Ми чудово розуміємо, що у нас суперник, який не гребує методами, м'яко кажучи, далекими від європейських норм.

Ніхто не святкує перемогу, ми зібрані, як ніколи.

Ми йдемо, розуміючи всі ризики і загрози, що стоять перед штабом напередодні 21 квітня.

І розуміємо весь обсяг відповідальності. У першу чергу це розуміє Володимир Олександрович - яка відповідальність на нього лягає після 21 квітня.

Що ж до самих виборів, то вони пройшли достатньо демократично, але не завдяки, а всупереч…

Image caption Дмитро Разумков та координатор "Зе! Команди" Олександр Корнієнко у штабі Володимира Зеленського в день виборів були топ-спікерами й розповідали про перебіг переможного для них голосування

Тут багато факторів. Перший - українське суспільство, яке прийшло і проголосувало, що зменшило можливості для фальсифікацій.

Зеленський зробив унікальну річ - зміг привести на вибори у півтора рази більше молоді, ніж раніше. А по нашим оцінками, її б прийшло в два рази більше, якби не чорний піар та фейки, ніби на дільницях військкомати затримуватимуть молодь.

Інший фактор - українські та іноземні ЗМІ, які багато зробили, щоб показати весь "схематоз" та його наслідки...

Ще один момент - міжнародні партнери. По різним лініям доносилося до представників влади, що "це робити не можна, бо буде негативно сприйнято в Європі та США"

Й українські правоохоронні органи - у першу чергу МВС. Це, напевно, одна з перших виборчих кампаній, де правоохоронці зайняли збалансовану і рівновіддалену позицію від всіх політсил.

Я розумію, що вплинуло зокрема й те, що не було представників "Народного фронту" у цій виборчій гонці й в Авакова була така "золота карта".

Але хто б що не казав, поліція відпрацювала по максимуму.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У команді Зеленського вдячні міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, але кажуть, що "договорняків" з ним немає

BBC News Україна: Команда Зеленського якось спілкувалася з Аваковим?

Д.Р.: Наскільки мені відомо - ні.

В рамках дій, які проводять правоохоронні органи та походів у МВС, коли за нами було стеження і прослуховування, Володимир Олександрович давав покази - такий зв'язок з МВС є.

Але якщо говорити про спроби влаштувати якийсь "договорняк", то таких ініціатив не було ні зі сторони міністерства, ні з нашої.

Команда

Image caption Екс-міністра фінансів Олександра Данилюка ЗМІ пророчать на керівника МЗС за президента Зеленського. У Зе команді таке призанчення поки що не підтверджують

BBC News Україна: Чому до цього часу Зеленський не представив п'ятьох людей зі своєї команди, яких подаватиме на високі посади?

Д.Р.: Це одна з маніпуляцій, яка використовується проти нас.

Скажіть, коли Петро Олексійович Порошенко презентував, наприклад, кандидатуру Гладковського на посаду заступника секретаря РНБО…?

BBC News Україна: Але ж ви все робите принципово по-новому.

Д.Р.: По хорошому, презентувати команду має президент - не на марші, а після того, як людина отримує посаду.

Але, йдучи у рамках своїх обіцянок, Володимир Олександрович говорив, що частину команди представлять до другого туру. Думаю, чекати на це лишилося не так і довго.

Чому цього не сталося раніше? На жаль, у нас є приклади того, що люди, з якими були переговори, з незрозумілих причин за короткий відрізок часу ухвалювали рішення підтримати чинного гаранта - наприклад, стати заступником секретаря РНБО.

Копирайт изображения Адміністрація президента Image caption У штабі Зеленського кажуть, що вели переговори з екс-заступником командира ССО Сергієм Кривоносом, однак той пізніше вирішив на запрошення Петра Порошенка підти працювати у РНБО

BBC News Україна: Сергій Кривонос?

Д.Р.: Так, я говорю про бойового офіцера Кривоноса.

Схожі ситуації були й з іншими людьми, не маю права їх називати.

А якщо говорити про нашу команду, то є люди, які відчули на собі всю потужність адміністративного ресурсу. Той же Стефанчук (Руслан Стефанчук відповідає за ідеологію у команді Зеленського. - Ред.) чомусь не зміг стати суддею Верховного суду саме після того, як відкрито підтримав Зеленського…

BBC News Україна: У мережі ширяться припущення, ніби за умови перемоги Зеленського Міністерство оборони може очолити Анатолій Гриценко, МЗС - Олександр Данилюк, Генпрокуратуру - Марта Борщ, СБУ - Ігор Смешко. Це можливо?

Д.Р.: Це інформація одного з видань, з яким спілкувалися мої колеги. Але вони не називали ні людей, ні посад.

Тому, на мою думку, тут є певні домисли.

Частина людей, про яких згадує видання, дійсно є у команді. Але, думаю, я не можу коментувати, кого саме представить Зеленський.

Якщо ж ми говоримо про роздачу посад, то це не наш концепт й влаштовувати підкилимні "договорняки" ми не будемо. Така позиція Зеленського.

BBC News Україна: Якщо дивитись на повноваження президента, то призначати самостійно він може не так і багато кого: голову своєї адміністрації, секретаря РНБО, начальника Генштабу. Чи є вже люди на ці посади?

Д.Р.: Думаєте, в армії немає достойних офіцерів, які пройшли війну, мають відповідні знання, але за нинішньої вертикалі не мають шансів потрапити на керівні посади? Таких офіцерів більше, ніж достатньо.

Що ж до призначень, на які потрібна згода парламенту, то потрібно подивитися, як він (парламент. - Ред.) себе покаже перед парламентськими виборами.

Не виключаю, що будуть окремі депутати, які відкрито саботуватимуть дії президента. Але будемо сподіватися, що здоровий глузд та інтереси держави будуть для них більш важливі, ніж особиста політична стабільність.

"Якщо не проголосують ці депутати, проголосують інші"

Копирайт изображения УНІАН Image caption У штабі Зеленського сподіваються переконати депутатів голосувати за свої закони тим аргументом, що у світлі осінніх виборів до Ради їхня відмова погано виглядатиме в очах виборців

BBC News Україна: Зеленський, вочевидь, не матиме своєї фракції до парламентських виборів. Чи справді ви сподіваєтесь, що депутати підтримуватимуть рішення, які пропонуватиме, умовно кажучи, не їхній президент?

Д.Р.: От ви сказали страшну річ про правду української політики - він буде "не їхнім президентом".

Але він не має бути "їхнім президентом", він має бути президентом України. У нас не має бути генерального прокурора президентського, міністра оборони чи голови СБУ президентського.

Мають бути ключові люди на ключових посадах.

Поки парламент не перелаштується і не зрозуміє, що він має працювати не на президента, а на суспільство, у нас будуть проблеми. Але, думаю, що у найближчому майбутньому ми зможемо з ними поборотися.

Після інавгурації буде фактично лише кілька сесійних тижнів, потім канікули і почнеться виборча кампанія.

За цей час ми внесемо законопроекти, які дозволять всіх зробити рівними перед законом: про зняття недоторканності з депутатів, суддів і президента, закон про імпічмент, відкликання депутатів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дмитро Разумков принципово спілкується з медіа російською. Пояснює - такою позицією він демонструє, що захищати російськомовних в Україні Кремлю не потрібно

BBC News Україна: Ви внесете, але чи проголосують депутати?

Д.Р.: Питання у тому, чи легко буде народним депутатам пояснити, чому вони не хочуть бути рівними з громадянами України…

BBC News Україна: Чому ви думаєте, що вони все ж проголосують?

Д.Р.: Якщо не проголосують ці, значить, інші проголосують...

"Адвокат Коломойського"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Богдан працював юристом з Ігорем Коломойським та захищав у суді Геннадія Корбана

BBC News Україна: Проясніть роль Андрія Богдана у штабі, якого називають "адвокатом Коломойського".

Д.Р.: Ключових позицій у Андрія Богдана в штабі [немає]... - говорили, ніби він начальник штабу, але цю посаду займає Іван Баканов.

А ключовим у всьому процесі є Володимир Олександрович Зеленський - дуже багато всього в рамках кампанії проходить саме через нього.

А по компетенції і завданнях Андрія Богдана краще нехай він сам відповість.

Якщо ж ми говоримо про спробу пов'язати Зеленського з Коломойським, то про це ми не раз вже говорили…

Це все інсинуації. Журналісти мають право говорити, що якась така прив'язка існує, але я з такою оцінкою не погоджуюсь.

Ми ж не приховуємо, що є Андрій Богдан.

Копирайт изображения Getty/UNIAN/BBC Image caption Коломойський активно коментував виборчу кампанію в Україні, але про відкриту фінансову підтримку Зеленського мова не йде

BBC News Україна: То все ж, він товариш, юрист, член команди?

Д.Р.: Він довгий час спілкується з Володимиром. Допомагав і по юридичних питаннях.

BBC News Україна: У журналістському розслідуванні BIHUS info стверджується, що Андрій Богдан ледь не щомісяця літає в Ізраїль, де може отримувати якісь настанови від Ігоря Коломойського для штабу Зеленського.

Д.Р.: Куди він літає, я не знаю.

Я бачив цю кампанію ще до того, як вона почала виходити у публічну площину, і повірте - ключові рішення у ній ухвалювалися не Коломойським, не якимось іншим олігархом, а Зеленським...

Знаю історії, як хтось з великих бізнесменів хотів би сюди прийти і профінансувати кампанію.

Але позиція Зеленського від початку була така, що ми йдемо своєю дорогою, яка виведе країну на інший рівень й зламає стару систему зав'язки бізнеса і політики.

Наша кампанія, напевно, найдешевша в історії України. У нас справді багато людей, які готові працювати і захищати демократичний вибір людей абсолютно безкоштовно.

А також - ділитися своїми ресурсами, зокрема і фінансовими. Але це відбувається не так, як зазвичай у виборчих кампаніях, коли валізами носять гроші, а через виборчий рахунок штабу.

BBC News Україна: Маєте на увазі пожертви на виборчу кампанію?

Д.Р.: Так. Це все відкрита інформація у звітах ЦВК.

Більша частина грошей - це кошти або Зеленського, або його партнерів, друзів і близьких для нього людей.

Хоча є і ті, хто просто робив пожертви у виборчий фонд.

BBC News Україна: Повертаючись до теми Коломойського - чи телефонував він і чи вітав когось у Зе-штабі після першого туру?

Д.Р.: Мені точно ні.

Не знаю, може когось і набирав, але, наскільки мені відомо, то ні.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Журанлісти кажуть, що у клініку "Євролаб" Зеленський приїжджав на авто, зареєстрованому на одного з "партнерів Коломойського"

BBC News Україна: І щоб закрити тему - у згаданому журналістському розслідуванні стверджується, що Володимир Олександрович їздить на "Мерседесі", оформленому на Тимура Міндіча, "партнера Коломойського".

Д.Р.: Це машина, надана службою безпеки, з якою у Зеленського зараз є контракт.

Ми не перевіряємо номери машини - це не наша справа.

Є люди, які відповідають за безпеку, - на жаль, ми вимушені сьогодні робити це, адже було багато погроз на адресу Зеленського.

Це стара історія - нам закидали, що охорона якось пов'язана з Коломойським, тому Коломойський має вплив на Зеленського.

Це дурниця. Адже, скажімо, Петра Олексійовича сьогодні охороняє охорона, яка свого часу працювала з Януковичем. Це ж не значить, що Порошенко пов'язаний з Януковичем!

Треба не аналізи здавати, а йти на дебати

Копирайт изображения УНІАН / НСК Олімпійський / колаж BBC

BBC News Україна: Як у Зе-команді загалом оцінюють всю історію зі здачею аналізів - це був вдалий хід?

Д.Р.: Це був відкритий хід.

І ми вважаємо, що це має стати звичною практикою - йдучи на державну службу ви маєте проходити певну медкомісію.

BBC News Україна: Чому ж виникло стільки "казусів" навколо цього?

Д.Р.: Технічна помилка мала місце, не можна цього заперечувати.

Щодо дати - ролик вийшов 3 квітня..., самі аналізи здавалися 4 квітня, якщо не помиляюся (5 квітня. - Ред.), а [по документах] аналізи вийшли нібито від 2 квітня.

Вибачте, але так глибоко ми не прораховуємо - щоб здати аналізи 2 квітня в "Євролабі", коли нормально здати аналізи ми мали б перед самими дебатами.

Але сталося як сталося - Петро Олексійович попросив, ми не стали відмовляти.

Результати аналізів відправили в Іспанію, звідки чекаємо на відповідь.

BBC News Україна: Вололосся також здавали?

Д.Р.: Не готовий відповісти, які біоматеріали збиралися.

Думаю, лабораторія краще розбирається, і зібрала той матеріал, який потрібно для відповіді на всі питання.

BBC News Україна: Кличко закликав здати аналізи ще раз для організації VADA. Порошенко погодився. Чи погодиться Володимир Зеленский?

Д.Р.: Було питання у здачі аналізів - аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось - у лабораторії.

А далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати.

BBC News Україна: А яка ситуація з дебатами? Команда Зеленського вже визначилися з цим питанням?

Д.Р.: Плануємо так, як це передбачено чинним законодавством - остання п'ятниця перед днем тиші, 19 квітня.

Позиція Зеленського була озвучена - що ми до дебатів готові і йдемо на них.

Вони відбудуться на стадіоні.

BBC News Україна: Як Володимир Олександрович до них готується?

Д.Р.: Якісно.

BBC News Україна: Політологи запитують: чому б не провести дебати у кілька тематичних етапів, як у США?

Д.Р.: У Сполучених Штатів справді можна багато чому повчитися.

Утім, дебати сьогодні стали такою важливою темою, а чомусь 15 років вони такою темою не були - останні дебати відбулися у 2004 році між Януковичем і Ющенком.

Чи цікаво подивитися дебати? Думаю, що так.

Чи повчально? Думаю, що ні.

Якщо дивитися на те, що обіцяють і виконують - на дебатах ніхто, включно з Петром Олексійовичем, ніколи не буде розповідати: "я вам це пообіцяю, але виконувати не буду".

Думаю, що дебати правильно було б провести спочатку у форматі звіту: що було зроблено за п'ять років.

Копирайт изображения Getty Images, BBC

BBC News Україна: Тобто 19 квітня очікуємо на дебати, Володимир Олександрович нові умови не висуватиме? Зокрема про вибачення Порошенка.

Д.Р.: Зеленський відповідав, що він вже не ображаться, пробачив. А що ж до українського суспільства…

Справа ж не у Зеленському. Питання, що такої неповаги до виборців опонента на українських виборах я не пригадую давно...

BBC News Україна: Чи відбувається якась комунікація між штабами Зеленського і Порошенка? Можливо, вони виходили на вас з якимись пропозиціями?

Д.Р.: Ні, не виходили.

Ми з ними не спілкувалися. Тут якраз всі йдуть своїм шляхом.

"Просто припинити стріляти"

Копирайт изображения Facebook В'ячеслава Власенка Image caption Дмитро Разумков пояснює: Володимир Зеленський у жодному разі не пропонує заборонити українським військовим на Донбасі відбиватися і відповідати на провокації

BBC News Україна: Ваші опоненти критикують вислів Зеленського про те, що на Донбасі "потрібно просто припинити стріляти". Як можна "просто припинити стріляти", якщо ворог не припиняє?

Д.Р.: Припинити вогонь на лінії розмежування - це перший пункт Мінських угод.

Мова ж іде про те, що треба докласти максимум зусиль, щоб справді припинився вогонь. Ніхто ж не говорить, що ми не повинні відповідати на вогонь і провокації супротивника.

У тій промові Зеленського йдеться, що немає нічого ціннішого у країні, ніж життя громадян.

Мінськ можна по-різному оцінювати, але проблема у тому, що йому немає альтернативи... й багато санкцій прив'язані саме до Мінських угод.

Якщо спробувати їх трансформувати, то треба робити це дуже акуратно, щоб не дати можливості РФ вийти з-під тиску санкцій.

Тому нічого крамольного тоді Зеленський не сказав.

BBC News Україна: У чому тоді тут різниця з Порошенком?

Д.Р.: Зеленський чітко окреслив своє бачення врегулювання конфлікту.

Це питання дипломатії…, де є три вектори тиску на РФ.

Перший - "нормандський формат" і його продовження - Мінськ.

Другий - це Сполучені Штати, які тиснуть на Росію, щоб примусити її до миру.

І третій - Велика Британія, яка після подій у Солсбері зайняла більш ніж жорстку позицію щодо РФ.

Тож позиція Зеленського - об'єднати всі ці три вектори, щоб більш консолідовано тиснути на РФ.

Тобто, на базі "Нормандії" залучити двох підписантів Будапештського меморандуму - США і Велику Британію, що дозволить швидше й ефективніше повертати тимчаосово окуповані території.

А чим буде відрізнятися Зеленський від Порошенка? Тим, що не будуть ставленики Зеленського займатися мародерством у армії.

Медведчук і переговори з "ДНР" та "ЛНР"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Разумков: переговри з керівниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" "м'яко кажучи, малоефективні"

BBC News Україна: Чи можливі переговори з самопроголошеними адміністраціями у Донецьку і Луганську?

Д.Р.: Ми такі переговори, звичайно, не ведемо. Вести переговори чи тиснути треба на тих, хто може ухвалювати рішення.

Так звані адміністрації "ДНР" і "ЛНР" не є суб'єктами переговорного процесу, а лише об'єктами. Адже всі ключові рішення ухвалюються у РФ.

Це "говорящі голови", які приїжджають у Мінськ, озвучують там якісь тези, але на ухвалення рішень ніяк не впливають.

Тому переговори з ними - це, м'яко кажучи, малоефективно.

BBC News Україна: Але чи допустимо?

Д.Р.: Сьогодні це терористичні організації, і є міжнародна практика з цього питання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У штабі Зеленського кажуть - жодних контактів з Медведчуком не підтримують, а його участь у мінських переговорах викликає питання

BBC News Україна: Віктор Медведчук нещодавно заявив, що з його програмою повернення частини Донбасу в українську державу нібито загалом погодилися і в Донецьку, і Луганську, і навіть у Москві. Команда Зеленського розглядає можливість такої автономії для Донбасу?

Д.Р.: У такому форматі на цих територіях не буде відновлена українська влада.

Ми, фактично, отримаємо те саме, що й сьогодні, - можливо, з меншою кількістю вогню.

Зеленський окреслив червоні лінії, за які він не перейде: ми ніколи не будемо здавати в аренду, дарувати чи продавати свої території (а Крим і Донбас - це територія України), так само як і своїх людей…

BBC News Україна: Чи може президент Зеленський піти на якусь співпрацю з Медведчуком як переговорником з Москвою?

Д.Р.: Зараз є різні механізми взаємодії, але я не зовсім розумію ефективність Віктора Володимировича.

Він був призначений як людина, що відповідає за обмін заручниками. З грудня 2017 року великих обмінів, принаймні публічних, ми не бачили.

Тому і є питання, наскільки ефективний такий формат.

BBC News Україна: Чи є зараз у команди якісь контакти з Медведчуком?

Д.Р.: Ні.

Ніяких контактів з Медведчуком команда не веде.

"Чорне дзеркало"

Image caption Дмитро Разумков не дивився серіал "Чорне дзеркало", але наполягає, що вважати Володимира Зеленського "віртуальним кандидатом" не доречно

BBC News Україна: Чи дивилися ви серіал "Чорне дзеркало"? Один з епізодів якого - про участь у виборах віртуального кандидата Волдо - зараз порівнюють з кампанією Зеленського. Відчуваєте якісь аналогії?

Д.Р.: На жаль, не мав часу подивитися.

Але наш кандидат - найбільш реальний.

На відміну від всіх політиків, він і на екрані, і в житті, і в політиці ідентичний.

Решта ж - це образ у трьох реаліях: у житті вони одні, в політиці інші, а в публічному житті треті.

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