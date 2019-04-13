"Слуга народу" та "Щелепи": як кіно впливає на реальність

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зйомки "Слуги народу". Герой серіалу вже обіймає посаду, на яку претендує актор Володимир Зеленський у реальному житті.

Яку зачіску обрати? А професію? Куди поїхати у відпустку? Завести котика, песика чи свинку? За кого голосувати на наступних виборах? Кіно завжди готове дати пораду.

Побутує думка, що кіно не спроможне впливати на реальність. Проте у світі, де і політика, і комерція прямо залежать від людських симпатій - фільми, часто ненавмисно і не прогнозовано, стають рушіями змін.

Президентські вибори

Американські вибори часто супроводжуються фільмами з виразними політичними вподобаннями. Проте дослідники не відзначають великої ефективності таких стрічок. Скажімо, велика кількість жіночих персонажів-лідерок з рисами, притаманними Гіларі Клінтон, не допомогли їй перемогти Дональда Трампа.

Та були картини, які допомогли визначити політичну ситуацію в США на десятиліття. У 1981 році, після тривалої політичної кар'єри, президентом США став колишній кіноактор Рональд Рейган.

Копирайт изображения Bettmann Image caption До політичної кар'єри Рональд Рейган грав у кіно. Зокрема у фільмі "Кнут Рокні, справжній американець" він зіграв футболіста.

І хоча Рейган отримав анти-премію "Золота малина" за найгіршу кар'єру в кіно, кожен фільм, а особливо "Кнут Рокні, справжній американець" (1940) і "Кінгс Роу" (1942), які принесли йому популярність, впізнаваний образ і прізвисько "Гіпер", яке трималося за ним протягом усієї політичної кар'єри, наблизили його до президентського крісла.

Серіал "Слуга народу", своєю чергою, не просто переніс набір абстрактних екранних характеристик на виконавця ролі. Герой серіалу вже обіймає посаду, на яку одночасно претендує актор Володимир Зеленський у реальному житті.

Здається, дослідникам "політики пост-правди" варто подумати над новим словом, яке б означило ситуацію.

"Ефект Лессі"

Термін, який визначає залежність популярності порід собак від фільмів, виник завдяки американській стрічці 1943 року "Лессі повертається додому" - драматичній історії про хлопчика та його відданого друга, довгошерсту колі.

Після виходу фільму кількість зареєстрованих щенят колі в США зросла на 40 відсотків. Відчутно зросла популярність лабрадор-ретриверів після "Неймовірної подорожі" 1963 року, далматинців після "101 далматинця" та хаскі після "Гри престолів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після виходу фільму про Лессі у 1943 році популярність породи коллі стрімко зросла

Відповідальні собаківники звертають увагу на негативні боки такої популярності. Аби задовольнити попит, розвідники пришвидшують розмноження тварин, що призводить до генетичних захворювань.

Окрім того, керуючись популярністю, люди часто купують щенят, не враховуючи особливостей порід і специфіку дресирування. Що часто призводить до такого ж швидкого бажання позбутися собаки, як тільки вона виростає.

Через збільшення кількості безпритульних тварин, актор з "Гри престолів" Пітер Дінкледж закликав не заводити хаскі лише через їх схожість з лютововками з серіалу.

Дельфінам та акулам кінематограф теж приніс славу, якої вони не просили.

Копирайт изображения Universal History Archive/UIG via Getty images Image caption Фільм "Щелепи" значно погіршив репутацію акул

Фільм Стівена Спілберга "Щелепи" сформував непорушний образ білої акули як кривавого хижака.

Дельфіни ж стали жертвою популярності серіалу "Фліппер", який виходив у 1960-х роках. Серіал породив нечувану хвилю любові до дельфінів, яку поспішили задовольнити дельфінарії.

Рік О`Баррі, який працював дресирувальником дельфінів для "Фліппера", відчувши свою відповідальність, став активістом проти жорстокого поводження з тваринами.

Серіал "Голокост"

Копирайт изображения Reuters Image caption У Німеччині почали вимагати більше інформації про Голокост після телесеріалу

У 1979 році на телевізійні екрани Західної Німеччини вийшов американський міні-серіал "Голокост". Незадоволені серіалом були і серед тих, хто пережив Голокост, і серед неонацистів, а критики звинувачували авторів у поверховості. Однак трансляцію подивилися близько 20 мільйонів глядачів - третина населення Західної Німеччини.

Ефект від перегляду був приголомшливий, німці вимагали більше інформації про злочини нацизму. Телеканали почали запрошувати на ефіри істориків, які розповідали про події. Шкільну програму розширили, а в суспільстві повернулися до питання відповідальності за скоєне.

Німецький історик Франк Бош називає трансляцію серіалу "Голокост" серед 10 ключових подій 1979 року, які змінили світ, на рівні з Іранською революцією та новим Папою Римським Іоанном Павлом II.

Фільм, який звільнив невинуватого з тюрми

Копирайт изображения Bettmann/Getty Images Image caption Рендаллу Адамсу допоміг вийти на волю документальний фільм

Документальна стрічка "Тонка блакитна лінія" розповіла історію Рендала Адамса, якого безпідставно звинуватили у вбивстві поліцейського у Техасі і засудили до смертної кари. І лише за три дні до страти вирок змінили на довічне ув'язнення. На момент виходу фільму у 1988, він провів за ґратами 12 років.

Американський документаліст Еррол Морріс провів власне розслідування, викриваючи помилки слідства.

Через півроку після прем'єри Рендала Адамса звільнили, не виплативши жодних компенсацій, а справжнього убивцю - поліцейського, який був ув'язнений за інший злочин, не покарали.

Після звільнення Рендал став активістом і виступав за скасування смертної кари, жертвою якої мало не став сам. Адамс казав, що для його звільнення знадобилося 12 з половиною років і фільм.

Фільми, які змінюють закони

Першою успішною атакою кінематографа проти недосконалої правової системи вважається шведський фільм 1913 року "Інґеборґ Голм". Стрічка розповідає історію вдови, яка, втративши чоловіка, потрапляє до притулку для бідних. Жінку позбавляють материнських прав і у неї забирають дітей, через що вона божеволіє.

Екранна драма викликала стільки співчуття, що представники влади були змушені виправдовуватися і називали стрічку експлуатаційною. Проте вже через кілька років закони про соціально незабезпечених змінили.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Фільм "Розетта" теж міг вплинути на зміни законів. Режисери Жан-П'єр і Люк Дарденни отримали за нього головну нагороду Каннського фестивалю, а акторка Емілі Дек'єнн (в центрі) - приз за найкращу жіночу роль

"Жертва" 1961 року має славу фільму, який став однією із причин скасування кримінальної відповідальності за гомосексуалізм у Великій Британії.

У стрічці йдеться про адвоката, який стає жертвою шантажистів. Герой наважується наразити себе не лише на суспільний осуд, а й на кримінальну відповідальність за гомосексуалізм, аби злочинців, через яких його коханець покінчив життя самогубством, покарали.

Картину показали на Венеційському кінофестивалі, де критики схвалили те, що британське кіно перестає бути лицемірним. А вихід стрічки на британські екрани породив суспільну дискусію, яка згодом і вплинула на зміни законодавства.

Поширена також думка, що фільм "Розетта" (1999) вплинув на прийняття так званого "Закону Розетти" у Бельгії, який був покликаний вирішити питання підліткового безробіття та нерівної оплати праці. Проте автори стрічки спростовують це, мовляв, закон був написаний раніше, а голосування вже відбулося після перемоги фільму на Канському кінофестивалі.

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