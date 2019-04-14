Пластикові іграшки: настав час від них відмовитися?

Копирайт изображения Bettina Maidment

Гори пластмасових іграшок займають багато місця у багатьох будинках у Британії.

Якщо у вас є діти, ви знаєте, наскільки складно буває не купити нову лопатку, ляльковий будиночок або конструктор.

Індустрія іграшок у Британії величезна - минулого року споживачі витратили на них 370 млн фунтів (близько 484 млн доларів).

Але екологи застерігають, що це сприяє збільшенню кількості пластику, який зрештою опиняється на звалищах і в океані.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пластикові іграшки опиняються на звалищах та в океані

Опитування британського Фонду серця виявило, що більше чверті батьків визнають, що викидають абсолютно цілі іграшки.

Дослідники опитали понад 2 тисячі людей і виявили, що у дітей в середньому є чотири іграшки, якими вони ніколи не гралися.

"Моя донька любить пластмасові іграшки"

Лорен Тедалді каже, що її трирічній доньці Міреллі дарують безліч іграшок друзі та рідні.

"Великдень, Різдво чи дні народження - це завжди привід для купівлі нових іграшок", - каже вона.

Копирайт изображения Lauren Tedaldi Image caption Лорен Тедалді каже, що її дочка любить яскраві пластмасові іграшки

"Скільки б ми не намагалися купувати дерев'яні іграшки, або більш тривалого використання, або ті, які кращі для довкілля - моя маленька дівчинка любить пластмасові іграшки", - зізнається Лорен.

"Ми намагаємося дарувати великі іграшки в особливих випадках, але це важко, і дуже легко в результаті мати безліч іграшок", - додає вона.

Лорен каже, що вона намагається віддавати старі іграшки на благодійність, і купувати не більше однієї нової іграшки замість кожної старої.

Копирайт изображения Lauren Tedaldi Image caption Старі іграшки Мірелли її мати віддає на благодійність

"Я знаю, що благодійні магазини можуть переробляти те, що вони не можуть продати. Я б ніколи не стала просто викидати іграшки", - каже жінка.

Чи можуть іграшки бути безпечними для довкілля?

Хоча ми не знаємо точно, скільки пластику у підсумку опиняється на звалищах саме від іграшок, активісти кажуть, що споживачі можуть допомогти зменшити загальний обсяг пластику в обігу.

В організації "Друзі землі" кажуть, що існує багато способів купувати менше пластмасових іграшок - створювати "іграшкові бібліотеки", віддавати іграшки іншим, купувати менше, позичати іграшки у друзів чи обмінюватися ними.

Британський Greenpeace повідомив ВВС, що пластмасові іграшки не вважаються "пластиком одноразового використання", оскільки їх можна використовувати знову і знову.

"Іграшки - далеко не одноразовий пластик, адже ми знаємо з досліджень, що вони залишаються в родині протягом приблизно 10 років і, як правило, потім передаються благодійним організаціям, друзям чи родичам", - говорить Наташа Крукс з Британської асоціації іграшок і хобі.

В організації стверджують, що багато іграшок використовують протягом 15-20 років, перш ніж вони потраплять на звалища.

Виготовлення іграшок з переробленого пластику також не є розв'язанням проблеми.

"Перероблений пластик ​​рідко використовують для виготовлення іграшок, адже невідомий точний хімічний склад такого пластику, - говорить пані Крукс. - Він може містити одну з тисяч хімічних речовин, заборонених законодавством щодо безпеки іграшок".

Головне - купувати якісні іграшки

Розв'язати проблему може повна відмова від пластику та купівля іграшок з екологічно безпечних матеріалів.

Є багато нових брендів, які пропонують іграшки з екологічно безпечної деревини та перероблених матеріалів.

Але вони можуть бути дорогими.

Мама двох дітей Рейчел Локхед каже, що вона намагається уникати пластмасових іграшок та купує лише високоякісні іграшки, які будуть довго служити.

Копирайт изображения Rachel Lochhead Image caption Рейчел намагається купувати якісні іграшки, які довго служитимуть

Рейчел каже, що іноді купує пластмасові іграшки - але лише вживані, переважно на Ebay або Gumtree чи у благодійних магазинах.

"Уживані іграшки заощаджують купу грошей"

Беттіна Мейдмент намагається жити без пластику.

Коли йдеться про іграшки, вона каже, що все ж купує пластикові - але тільки уживані.

Копирайт изображения Bettina Maidment Image caption Беттіна Мейдмент каже, що вона ніколи не купує дітям нові іграшки

"На останні два Різдва я купувала уживані речі - і заощадила купу грошей. Мій син отримав на день народження уживаний велосипед. Ми не могли б собі дозволити купити новий, але він виглядає як новий, і син його любить", - каже жінка.

Уживані іграшки можна купити не лише на інтернет-аукціонах на кшталт Ebay - батьки часто розміщують оголошення у групах у соцмережах, де пропонують іграшки безкоштовно або за невелику ціну.

Наскільки безпечно купувати уживані іграшки?

Існують певні побоювання щодо ризику для здоров'я при купівлі вживаних іграшок.

Минулорічне дослідження показало, що деякі іграшки не відповідали найсучаснішим вимогам щодо безпеки.

Марк Гардінер з Інституту торгових стандартів каже: "Будь-які товари, які купуються уживаними, не матимуть гарантій безпеки. Батьки повинні зважити ці ризики, особливо коли вони дарують своїм дітям дуже старі іграшки, які могли зіпсуватися з часом".

Як реагують компанії-виробники іграшок?

Попри те, що споживачі намагаються повторно використовувати чи здавати іграшки на перероблення, екологічні активісти кажуть, що діяти в першу чергу повинні саме виробники.

Деякі компанії намагаються робити продукцію, більш безпечну для довкілля.

Копирайт изображения LEGO Image caption Листя, кущі та дерева Lego зроблені з пластику, отриманого з цукрової тростини

Листя, кущі та дерева Lego зараз насправді "зелені" - вони зроблені з пластику, отриманого з цукрової тростини.

Це частина стратегії данської компанії, в рамках якої до 2030 року вона має використовувати екологічно безпечні матеріали у своїх продуктах та упаковці.

Компанія MGA Entertainment, яка виробляє популярні іграшки L.O.L, намагається скоротити відходи від пакування їхніх ляльок.

Споживачів закликають збирати упаковку, роздрукувати з вебсайту спеціальну етикетку, та відправити її до TerraCycle на перероблення.

Чи легко переробляти пластмасові іграшки?

Перш ніж викинути, наприклад, старий поламаний пластиковий потяг, варто запитати у місцевому центрі утилізації, чи не приймуть вони його на перероблення.

"Якщо ваші іграшки не підлягають ремонту, можливо, деякі їхні частини все ж таки можна буде переробити, якщо їх розібрати - це стосується також батарейок з пульта дистанційного керування, які необхідно дістати та віддати на перероблення", - кажуть активісти кампанії Recycle Now.

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