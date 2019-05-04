Як закривали і відкривали кінотеатри Києва. Інтерактивна мапа

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Кінотеатри Києва закривають - але і відкривають також. Поки занепадають комунальні кінотеатри у спальних районах, великі приватні мережі відкривають нові відділи у торговельно-розважальних центрах.

Серед останніх скандалів - історія з передачею будівлі кінотеатру "Київ" новим орендарям.

На початку року в КМДА заявили, що зі старими орендарями договір не продовжуватимуть, а для визначення нових оголосять конкурс. 15 квітня з'ясувалося, що його виграла мережа кінотеатрів "Сінема-Центр".

BBC News Україна простежила за розвитком кінотеатрів Києва, починаючи з 2000 року.

За допомогою інтерактивної мапи можна перевірити, коли відкрився та закрився кінотеатр, у якому стані він зараз, а також, кому він належить - приватному власнику чи комунальному.

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Карта створена за допомогою Carto.

Зараз "Київ" лишається чи не останнім столичним кінотеатром, де регулярно демонструють авторське кіно.

Звістка про непевне майбутнє цього культового кінотеатру непокоїть як представників кіноспільноти, так і звичайних глядачів: багато хто побоюється, що разом зі зміною керівництва закладу зміниться і його політика щодо того, якому кіно віддавати перевагу.

2018 року в Києві закрилися два кінотеатри: "Кінопанорама" та "Україна" . ЗМІ написали, що це пов'язано зі зміною власників, які вирішили так вчинити через неприбутковість закладів.

. ЗМІ написали, що це пов'язано зі зміною власників, які вирішили так вчинити через неприбутковість закладів. У січні 2019 року київська влада розповіла, що має наміри провести конкурс із визначення нового орендаря приміщення, в якому розташований кінотеатр "Київ".

Гостроти додає і той факт, що минулої осені стало відомо про закриття ще двох знакових для столиці кінотеатрів - "Україна" і "Кінопанорама".

На місці одного з них вже планують звести дев'ятиповерховий готель.

Монополія на кіно зникла

Тож чи загрожують ТРЦ комунальним та нішевим кінотеатрам?

Бум ТРЦ припав в Україні на 2000 роки, що вплинуло на всю сферу дозвілля, зазначають експерти. Кіно ж для багатьох перестало бути мистецтвом і перетворилося на розвагу.

Торговельно-розважальні центри запропонували клієнтам те, що колись могла дати ринкова площа: покупки, послуги і видовища в одному місці.

"Умовний середній клас", сім'я офісних працівників у вільний час скоріше піде до ТРЦ, пояснює Катерина Тягло, менеджерка культурних проектів і кандидат соціологічних наук.

У такому центрі людина може послідовно реалізувати декілька своїх потреб. Наприклад, пообідати, випити кави, зробити манікюр, покататися з дітьми на атракціонах, а потім - подивитися сімейне кіно.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Хлопчик у глядацькій залі кінотеатру "Промінь" після капітального ремонту у 2016 році. У 2018 році кінотеатр знову закрили на капітальний ремонт.

А побудовані за радянських часів кінотеатри розміщені у спальних районах і складаються з невеликої кількості залів. Вони не можуть дати відвідувачам такого розмаїття розваг.

До того ж, зникла монополія на кіно: за бажання, фільм можна подивитися вдома через інтернет.

Кінотеатри повинні шукати глядача

Інша справа - зі спеціальними кінопоказами та фестивалями. Їх відвідує зовсім інша аудиторія. Для таких людей перегляд кіно - те саме, що й похід до театру чи на концерт.

"Якщо людина зацікавлена певною проблематикою, то вона прийде незалежно від того, зручно це чи ні, їхати з пересадками чи ні", - підсумовує Тягло.

Проте цього недостатньо, стверджує Світлана Олейнікова, експертка з фандрейзингу та розвитку соціальних, культурних та бізнес-проектів. На її думку, нішеві кінотеатри недостатньо займаються маркетингом і не залучають свою аудиторію.

"Інформацію про них доводиться шукати. Насправді ж, це кінотеатри мають шукати глядача", - говорить вона.

Олейнікова наголошує: в українців змінюються смаки.

"Раніше на масових заходах звучала попса або шансон, а зараз багато унікальних проектів виходять на перший план".

Інтерес до нішевої культури є, але такі заклади мають працювати зі своєю аудиторією, як і будь-який інший бізнес, зазначає вона.

Наприклад, популярними є вузькоспеціалізовані ресторани, розташовані у секретних локаціях. Це стратегія створення штучного попиту, яка зараз добре працює в Україні.

Інший приклад, який наводить Олейнікова, - Театр на Подолі, який також зміг створити попит на свій заклад і контент.

Image caption Влада обіцяє відновити кінотеатр "Зоряний" у Києві, який понад 10 років був штабом Партії регіонів

Під час укладання мапи за дату відкриття кінотеатру ми брали останню дату видачі свідоцтва або довідки про внесення до Державного реєстру виробників,розповсюджувачів і демонстраторів фільмів. Кінотеатри можуть отримувати такий документ повторно у зв'язку зі зміною власника. Тож у деяких кінотеатрах остання дата видачі свідоцтва або довідки може не збігатися з датою першого кіносеансу.

Кінотеатри не зобов'язані повідомляти органам місцевої влади про те, що вони більше не функціонують. Тому у багатьох випадках джерелами факту і дат закриття стали повідомлення у ЗМІ та сайти кінотеатрів.

Для створення мапи використані такі джерела:Відділ мистецтв та культурно-освітніх закладів Департаменту культури Київської міської державної адміністрації;Комунальне підприємство "Київкінофільм" КМДА; Публікації у ЗМІ; Веб-сторінки кінотеатрів.

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