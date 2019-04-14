Тиждень дебатів про дебати. #НеПроґавте

Минає вже другий тиждень після першого туру президентських виборів в Україні, а головною темою кампанії лишається проведення дебатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Коротко нагадуємо про головні епізоди передвиборчих перегонів за тиждень.

Обидва кандидати, як і раніше, висловлюють готовність взяти участь у дебатах, проте в якому форматі це відбуватиметься і чи відбуватиметься взагалі - досі під питанням.

На початку тижня ЦВК і Національна суспільна телерадіокомпанія пояснили: офіційні дебати мають відбудуться у студії о 20 годині 19 квітня.

Втім, якщо кандидати забажають в інший час зустрітися в іншому місці - зокрема, на НСК "Олімпійський", - вони мають таке право, але НСТУ не матиме до цього жодного стосунку.

Остання інформація така: Порошенко пропонує Зеленському провести дебати на НСК "Олімпійський" 14 квітня, а потім продовжити їх у студії "Суспільного" - вже 19 квітня о 20:00. Водночас Зеленський каже, що чекатиме на президента 19 квітня на стадіоні - о 19:00.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи зустрінуться Зеленський і Порошенко на "Олімпійському", досі не зрозуміло

Пройдуть великі дебати між обома кандидатами чи ні, їх міні-версія вже відбулась. Порошенко і Зеленський публічно посперечалися під час телефонної розмови в ефірі телеканалу "1+1".

Розмова не задалася - лідер студії "Квартал 95" кинув слухавку:

І ось, як на це відреагували соцмережі:

Копирайт изображения Getty Images Image caption Юлія Тимошенко прокоментувала пристрасті навколо другого туру: дала поради і Порошенку, і Зеленському

Скандальну розмову між кандидатами прокоментувала навіть Юлія Тимошенко, яка після поразки у першому турі на публіці з'являлась нечасто: просить "не принижувати посаду президента".

Image caption Скандальна реклама Петра Порошенка наробила галасу в соцмережах

Ще один пам'ятний епізод тижня - нова реклама Порошенка, де він зображений разом із президентом РФ Володимиром Путіним. Соцмережі відреагували на неї бурхливо.

Також з'явилися перші рейтинги напередодні другого туру. Хто в них лідирує?

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Другий тур голосування відбудуться вже наступної неділі, і команди Петра Порошенка та Володимира Зеленського намагаються максимально ефективно використати цей час, аби схилити виборців на свій бік.

Чому кандидати поводять себе так, як поводять, і яку стратегію обрали їхні штаби?

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Цьогорічна передвиборча кампанія - одна з найнезвичніших в сучасній історії України. Що це - перемога майбутнього над минулим чи технологій над здоровим глуздом?

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