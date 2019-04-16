Як ПриватБанк став темою виборів і що буде після них

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Цього тижня українські суди можуть винести рішення у двох із кількох сотень справ, що стосуються націоналізації ПриватБанку наприкінці 2016 року.

Увагу до них привертає те, що вердикти можуть з'явитися незадовго до або одразу ж після другого туру президентських виборів.

В обох випадках позивачем є один з колишніх власників ПриватБанку, Ігор Коломойський, який, водночас, є публічним прихильником одного з кандидатів у президенти - Володимира Зеленського.

Побажання Коломойського

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До першого туру президентських виборів в інтерв'ю ВВС Ігор Коломойський заявляв: "Для нас дуже важливі декілька аспектів цієї історії. Перший - це очистити своє ім'я, другий - покарати винних, а третій - отримати компенсацію у тому чи іншому вигляді".

Проте після першого туру в інтерв'ю "Українській правді" він заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований ПриватБанк, але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів.

"Мені не потрібен ПриватБанк. Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань", - заявив Ігор Коломойський.

Що кажуть кандидати в президенти?

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Порошенко каже, що був шокований вимогою про компенсацію у $2 млрд за ПриватБанк від одного із екс-власників

"Я був шокований вимогою 2-мільярдної компенсації - 2 млрд доларів - за ПриватБанк", - заявив під час зустрічі з представниками бізнесу чинний президент і кандидат в президенти Петро Порошенко.

"На столі питання щодо визнання незаконною націоналізації ПриватБанку, яку вони намагаються дуже швидко провести до президентських виборів, щоб потім сказати, що це відбулося без їхньої участі".

Петро Порошенко також нагадав, що крім чисельних судових справ довкола ПриватБанку не перший рік тривають і низка розслідувань.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зеленський твердить, що йому "все одно, що буде з Ігорем Коломойським"

У березні кандидат у президенти Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що не припинятиме розслідувань проти олігархів, зокрема, і проти Ігоря Коломойського:

"Якщо хтось щось вкрав і це доведено правоохоронними органами, він змушений це повернути. Ніхто ніякі розслідування закривати не буде".

Наприкінці березня, перед першим туром у коментарі "Схемам" (проект "Радіо Свобода" і "UA:Перший") він заявив:

"Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Це мають розбиратися... "ПриватБанк" зараз - державна установа. Чому його мають повертати Коломойському?"

Що за суди і коли вони завершаться?

16 квітня у Господарському суді Києва має відбутися чергове у справі за позовом екс-акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року.

У Господарському суді Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, які прямо чи опосередковано володіли понад 90% акцій ПриватБанку, намагаються довести незаконність договору купівлі-продажу акцій ПриватБанку Міністерством фінансів, а також результати перевірки Національним банком платоспроможності Привату.

Саме за результатами цієї перевірки банк було визнано неплатоспроможним. Ця справа порівняно нова - її взято до розгляду лише наприкінці лютого 2019 року.

18 квітня в Окружному адміністративному суді Києва має відбутися засідання у справі за позовом Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації ПриватБанку.

Наприкінці березня суд завершив розгляд справи, і сторони перешли до дебатів, - але в закритому режимі. В такому ж режимі суд розглядав цю справу від літа 2017 року.

Водночас, у вересні 2018 року той самий Окружний адміністративний суд Києва під час розгляду позову від одного з клієнтів ПриватБанку підтвердив правомірність прийнятого Національним банком рішення про віднесення ПриватБанку до категорії неплатоспроможних.

AFP Кількість судових справ, пов'язаних із ПриватБанком в українських судах близько 500справ у судовому провадженні, де Приват є відповідачем 138 справ у судовому провадженні, де НБУ є відповідачем

129справ у судовому провадженні, де НБУ є позивачем Source: Мінфін, ПриватБанк, НБУ

У Національному банку BBC News Україна повідомили, що не коментують і не дають прогнозів щодо судових процесів, учасником яких він є.

Водночас там нагадали, що рішення про націоналізацію неплатоспроможного банку було підтримане і РНБО, і урядом, і "зворотна процедура у цьому питанні неможлива, адже для цього немає правових підстав незалежно від результату оспорюваних рішень у судах".

У НБУ також нагадали, що продаж неплатоспроможного банку відбувався за законом Про гарантування вкладів фізичних осіб. А за ним:

1) інвестор не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції банку, та такі акції не можуть бути витребувані у нього на користь попереднього власника;

2) попередній власник акцій банку не має права вимагати від інвестора відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті придбання інвестором акцій банку, з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених у процесі визнання банку неплатоспроможним та виведення його з ринку.

Тим часом юридичний радник нового власника ПриватБанку - Міністерства фінансів - Олексій Дідковський, співкеруючий партнер юридичної фірми "Астерс" повідомив ВВС News Україна, що рішення у Господарському суді очікується за один-два місяці.

"Таке рішення не є остаточним та безумовно буде оскаржене будь-якою із незадоволених змістом рішення сторін в апеляційному та касаційному порядках", - зазначає пан Дідковський. він також наголошує: "остаточне рішення у справі буде ухвалено Верховним Судом не раніше кінця цього - початку наступного року".

Що ж до справи про незаконність націоналізації ПриватБанку, що розглядається в Окружному адміністративному суді Києва, то, як звертає увагу юридичний радник Привату, "в ході судового розгляду цієї справи, який почався ще у 2017 році, за два роки фактично не відбулось жодного засідання по суті спору, але за останній місяць судом було проведено весь необхідний комплекс дій і засідань, що дає підстави стверджувати, що вже в цьому місяці буде ухвалено рішення суду першої інстанції".

Проте і в цьому випадку рішення не буде остаточним і буде оскаржено однією із сторін, - вважає Олексій Дідковський.

Складні долі суддів у справах Привату

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк у минулому був помічником Сергія Кивалова за часів його депутатства.

У 2007 він стає суддею Окружного адміністративного суду, а згодом - за президентства Віктора Януковича - очолює його.

Суд привернув увагу завдяки рішенню, яким заборонив мирні зібрання з 1 грудня 2013 року по 7 січня 2014 року на Майдані Незалежності та інших вулицях.

У 2017 Пало Вовк подавав свою кандидатуру на конкурс до нового Верховного суду, але знявся, пояснюючи це тиском на Вищу кваліфікаційну комісію суддів з боку "правоохоронних органів та політиків", - тоді НАБУ проводило обшуки у квартирі та будинку судді, що, за даними громадських активістів, були незадекларовані попри вимоги закону.

Саме Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про відновлення на посаді екс-керівника ДФС Романа Насірова у грудні 2018 року.

Наприкінці 2017 року Солом'янський районний суд Києва в рамках справи про можливе незаконне виведення з ПриватБанку рефінансування його колишніми власниками, заборонив діяльність компаній із розслідування виведення коштів.

2 квітня 2019 року Вища Рада правосуддя повідомила про звільнення судді Людмили Кізюн за допущені порушення при прийнятті заходів забезпечення позову до вирішення справи по суті.

Сотні справ про Приват

Позови Ігоря Коломойського у Господарському та Окружному адміністративному судах - лише крапля у "морі" судових справ довкола націоналізації ПриватБанку у грудні 2016 року.

Через рік після неї ПриватБанк подав позов до своїх колишніх власників до Високого суду Лондона.

В рамках цієї справи суд видав наказ про арешт активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на 2,5 млрд доларів.

Проте ще через рік суд вирішив, що ця справа йому непідсудна. ПриватБанк подав апеляцію, яку розглядатиме Апеляційний суд Англії та Уельсу.

Приблизно одночасно із цим, у грудні 2018, Національний банк подав позов проти Ігоря Коломойського і у Швейцарії на загальну суму 6,64 млрд грн, звинувачуючи його у виведенні з банку рефінансування - грошей, виданих Нацбанком на його підтримку.

Загалом, за інформацією юридичного радника Мінфіну Олексія Дідковського, у судовому провадженні в Україні перебуває близько 500 справ, в яких ПриватБанк є відповідачем. При цьому основною категорією справ є так звані справи bail in - про викуп активів банку від колишніх власників та компаній, пов'язаних із ними.

Є також справи, пов'язані із рефінансуванням банку та стягненням заборгованості по кредитних та іпотечних договорах. Крім того, існують ще й позови від ГПУ, а також позови про захист честі й гідності.

У Національному банку ВВС News Україна повідомили, що крім позову у Швейцарії, де НБУ є позивачем до колишніх акціонерів ПриватБанку, Нацбанк також є відповідачем у 138 справах та позивачем у 129 справах в українських судах, пов'язаних із ПриватБанком.

Довгограюча історія

Копирайт изображения UNIAN Image caption У грудні 2016 ПриватБанк було визнано неплатоспроможним, а екс-власники банку звернулися до уряду із проханням викупити його

Рішення про націоналізацію найбільшого приватного банку в Україні, що мав понад 20 мільйонів клієнтів, уряд ухвалив 18 грудня 2016 року на підставі письмового звернення головних акціонерів - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

До цього відбувалися спроби порятувати банк, - НБУ витратив на його рефінансування близько 19 млрд грн. Але згодом Національний банк визнав Приват неплатоспроможним.

Голова НБУ Валерія Гонтарева тоді заявила, що проблеми ПриватБанку виникли через непродуману політику його керівництва. За її словами, 97% кредитів банку були видані "пов'язаним особам", а нестача капіталу банку на момент націоналізації нібито склала 148 мільярдів гривень.

У січні 2018 року НБУ повідомив, що розслідування американської компанії Kroll підтвердило попередні висновки, що ПриватБанк був об'єктом шахрайських дій перед тим, як його націоналізували.

За їхніми даними, з рахунків банку зникли 5,5 мільярда доларів.

Ігор Коломойський в інтерв'ю ВВС заявив, що "це все - один великий фейк":

"Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Акції націоналізованого Привату перейшли до Міністерства фінансів, яким тоді керував Олександр Данилюк. Зараз він в команді Володимира Зеленського

Міністр фінансів часів націоналізації ПриватБанку Олександр Данилюк, який зараз є членом команди Володимира Зеленського, називав приватизацію ПриватБанку однією з вимог Міжнародного валютного фонду через величезну кризу в системоутворюючому банку.

У нещодавньому інтерв'ю "Економічній правді" пан Данилюк розповів, що формально після визнання банку як неплатоспроможного, туди увійшла тимчасова адміністрація, після чого уряд купив ПриватБанк у Фонду гарантування вкладів за 1 грн, а 100 % акцій банку перейшли під контроль Мінфіну.

Після націоналізації у грудні 2016 уряд ухвалив рішення докапіталізувати ПриватБанк на 116,8 млрд грн. Проте вже за півроку, у липні 2017, у банк "влили" додаткові 38,6 млрд грн. Загалом держава витратила на порятунок ПриватБанку понад 155 млрд грн.

Чим це може завершитися?

Тож у випадку, якщо націоналізацію Приват Банку таки буде визнано незаконною у судовому порядку, одразу постане запитання, хто має повернути державі ці 155 млрд грн.

"Можливим наслідком задоволення судами такого позову може бути обов'язок ПриватБанку повернути державі сплачені за акції банку кошти у розмірі близько 155 млрд. грн, адже сторона Ігоря Коломойського вимагає визнати недійсними випуски акцій ПриватБанку, що були викуплені державою після націоналізації", - припускає юридичний радник Мінфіну Олексій Дідковський.

У Національному банку, відповідаючи на запитання ВВС News Україна щодо можливих джерел виплати компенсації колишнім власникам Привату та повернення 155 млрд грн коштів докапіталізації банку нагадали, що "право на відшкодування завданої шкоди можуть отримати особи, які доведуть у передбаченому законодавством порядку факт її заподіяння".

Тим часом президент Порошенко твердить, що судові рішення на користь екс-власників ПриватБанку "створює загрози для коштів його численних клієнтів" та "стане потужним ударом по співпраці з Міжнародним валютним фондом".

"Задній хід (у питанні націоналізації ПриватБанку - ред.) викличе глибоку кризу у стосунках з МВФ з відповідними ризиками для макроекономічної стабільності, для курсу, і може потягти за собою нову кризу", - заявив президент Порошенко.

21 березня 2019 року спеціальну заяву щодо націоналізації ПриватБанку зробило посольство США, яке має найбільше голосів у Раді директорів МВФ:

"Ми пильно стежимо за розвитком подій стосовно "ПриватБанку". Його націоналізація була важливим етапом економічної реформи та боротьби з корупцією".

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