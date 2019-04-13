Куди подівся кіт Джуліана Ассанжа?

Копирайт изображения AFP Image caption Де ти, Джеймсе?

Кіт Джуліана Ассанжа прожив у посольстві Еквадору в Лондоні два роки, але за цей час став справжньою знаменитістю. Він "завів" акаунти в соцмережах і був улюбленцем не лише засновника WikiLeaks, а й численних фотографів, які чатували біля будівлі дипмісії. Він з'являвся перед ними регулярно, а потім раптово зник з поля зору - на кілька місяців раніше, ніж заарештували його господаря.

Ми шукали кота Ассанжа з четверга, 11 квітня.

Того дня в Лондоні заарештували засновника сайту WikiLeaks за запитом американської влади, і багато людей занепокоїлися через долю його улюбленця.

"Усі телефонують нам і запитують про кота [...], це якась одержимість", - сказали BBC у прес-службі еквадорського посольства.

"Знаєте, про що я одразу подумала, коли дізналася про арешт? Де бідолашний кіт!" - пише одна з користувачок Twitter.

Цікавість серед інтернет-користувачів була величезною, здавалося, що доля кота їм цікава навіть більше, ніж сам Джуліан Ассанж.

Що за кіт?

Десятитижневе кошеня в'їхало в посольство Еквадору 9 травня 2016 року. Того дня у Twitter з'явилося фото кошеняти з підписом: "Новий дім! Я прибув!"

Преса писала, що кота подарували діти засновника WikiLeaks, які хотіли розбавити самотність батька. Пізніше журнал New Yorker з посиланням на знайомого Ассанжа написав, що ця версія не відповідає дійсності, а звідки взявся кіт - невідомо.

"Джуліан дивився на кота десь півгодини, намагаючись знайти йому застосування, а потім вирішив: "Скажемо, що він від моїх дітей", - розповідав анонімний знайомий Ассанжа.

Так чи інакше, кошеня одразу завело собі акаунт у Twitter під ніком @EmbassyCat ("посольський кіт"). Пізніше журналісти дізналися, що Ассанж назвав кота Джеймсом, однак New Yorker написав, що постійного імені у нього взагалі немає, і час від часу воно змінюється.

Кіт став знаменитістю і постійним об'єктом уваги фоторепортерів, які чергували біля посольства, здебільшого - завдяки своїм краваткам.

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Джеймс потрапляв в об'єктиви камер щоразу, коли журналісти збиралися біля входу до дипломатичної місії Еквадору.

Коли Ассанж говорив про важливі речі, наприклад, коментував рішення закрити справу про зґвалтування, за якою він проходив як обвинувачений у Швеції, Джеймс у червоно-білій краватці визирав з вікна посольства.

Тоді Джеймсу присвятили окрему новину в провідних лондонських журналах. "Джуліан Ассанж надягнув на кота краватку в червону смужку", - писав журнал TimeOut.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Кіт, який визирає з вікна в різнокольорових краватках, став символом і візитівкою добровільного ув'язнення Ассанжа в посольстві Еквадору

З того дня кіт регулярно розважав журналістів, які чергували біля посольства, та перехожих, з'являючись у вікнах посольства.

У дні важливих заяв Ассанж надягав на нього краватки - в день, коли британський суд відмовився закрити справу щодо Ассанжа, Джеймс вдягнув райдужну краватку, а потім - синьо-білу.

Шанувальники Ассанжа шукали в їхніх кольорах певне значення, але не знайшли, і швидко перестали.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Джуліан Ассанж і Джеймс стали героями показу легендарного модельєра Вів'єн Вествуд

Непогано йшли справи у кота в соцмережах. Сьогодні у нього близько 5,5 тисяч фоловерів у Instagram і 32 тисячі в Twitter. Кількість акаунтів-імітаторів обчислюється десятками.

Джеймс фотографувався зі знаменитостями, які приходили до Ассанжа, недовірливо поглядав на припарковані біля посольства поліцейські автомобілі та нападав на телевізор, коли показували дебати Гілларі Клінтон і Дональда Трампа (для цього Ассанж спеціально дражнив його).

Наприклад, на цьому фото кіт позує з американським режисером Майклом Муром.

Конфлікт з господарями

Поки становище Ассанжа не змінювалося, Джеймс процвітав. У магазині WikiLeaks навіть з'явилися футболки з його фотографією.

Однак у жовтні минулого року в посольстві, мабуть, втомилися від Джеймса. Крім того, Еквадор непокоїло, що Ассанж коментував світову політику, по суті, ховаючись на його території.

У квітні цього року це стало однією з причин виселення Ассанжа з посольства. Президент Еквадору Ленін Морен, зокрема, дорікнув Ассанжа в тому, що той продовжує втручатися у внутрішні справи інших держав і поширювати конфіденційні документи.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Кіт Джеймс незмінно привертав увагу численних фоторепортерів

У жовтні 2018 року посольство запровадило низку правил внутрішнього розпорядку, за порушення яких Ассанжу погрожували відключити інтернет.

Джеймс став приводом для обмеження свободи засновника WikiLeaks: Ассанжа зобов'язали прибирати за ним і взагалі краще дотримуватися порядку, а заразом ще раз закликали його обмежити політичну активність в інтернеті.

"У тому ж документі [...] Еквадор пригрозив віддати кота в притулок. Ассанж обурився і попросив адвокатів відвезти кота в безпечне місце. Вони знову зустрінуться на свободі", - коментувала ситуацію адвокатка Ассанжа Ханна Йонассон у Twitter.

Де кіт?

На цьому сліди кота губляться.

У посольстві Еквадору сказали BBC, що кота забрали "люди, пов'язані з Ассанжем".

Скоріш за все, кіт залишив посольство незабаром після того, як в посольстві правила запровадили нові правила проживання Ассанжа 30 жовтня. До кінця листопада Ханна Йонассон повідомляє про передачу кота як про доконаний факт - тобто для того, щоб виселити Джеймса з посольства, знадобилося менше ніж місяць.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З осені 2018 року слід кота втрачається

Джеймс Белл, який працював на WikiLeaks, після арешту Ассанжа написав у Twitter, що запропонував забрати кота собі, але його начебто давно відправили до притулку

Але судячи з усього, кота до притулку не відправляли.

У Лондонській філії Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження, яке керує притулками в Британії, не змогли надати BBC довідку про котів, які надійшли в цей період у притулки центрального Лондона, пояснивши, що їх дуже багато.

Сам Ассанж не хотів віддавати Джеймса в притулок, і складно уявити, що він все ж таки на це зважився, ще й передавши його через адвокатів.

Адвокати Ассанжа Дженніфер Робінсон і Баррі Поллак не відповіли на запити BBC.

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Ще одна версія, яку тиражують західні ЗМІ, - про те, що кота передали родичеві Ассанжа. Однак про родичів і родину засновника WikiLeaks відомо небагато.

Найімовірніше, якщо адвокати не прояснять долю кота, ми так і не дізнаємося, що саме з ним сталося і в чиїх руках він перебуває зараз.

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