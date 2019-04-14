Порошенко: "Я прийму будь-який вибір народу, бо це демократія"

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Президент Петро Порошенко заявив, що готовий буде визнати свою поразку у другому турі виборів.

"Я прийму будь-який вибір народу, бо це демократія", - заявив він журналістам.

Водночас, він заявив, що найбільше його непокоїть не виграш чи програш, а загроза згортання європейського курсу України.

"Якщо його, не дай Боже, виберуть"

Петро Порошенко вважає, що така загроза є, тому важливо, аби люди почули, що про це думає кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він буде у разі програшу очолити у новому парламенті політичну силу на захист його поглядів, Петро Порошенко сказав:

"До майбутнього парламенту треба дожити. Я думаю, що депутати визначаться тоді, коли вони щось почують від пана Зеленського. А його немає. Хотілося б, щоб він щось відповів про європейський напрямок, чи буде він продовжувати курс президента, якщо його, не дай Боже, виберуть", - сказав президент.

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Петро Порошенко вкотре наголосив, що у разі виграшу Володимира Зеленського курс на вступ до ЄС і НАТО може бути зупинений.

"Мене непокоїть те, що ми можемо зупинитися із європейським курсом і чекати референдуму", - сказав Петро Порошенко.

Водночас, він сказав, що є "абсолютно реальним" подання заявки на вступ до ЄС у 2023 році.

Того ж року, сказав пан Порошенко, може бути започаткований план дій щодо вступу України до НАТО.

Передумовою має стати, за словами президента, збереження проголошеного ним курсу новим парламентом, який обиратимуть восени.

Не кажу про знак рівності між Зеленським і Путіним, але...

"Я не казав і не скажу, що є знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Але хочу нагадати слова президента Росії про те, що він підтримає на виборах будь-кого, окрім Порошенка", - заявив президент.

Так Петро Порошенко прокоментував появу рекламних банерів, на яких зображені він та президент Росії як пропонований вибір українцям у другому турі голосування.

"Путін навмисне "підвісив" питання наших заручників, наших територій. Чого він чекає? Виборів - щоб змінити Порошенка. І ці борди були лише про одне - ми не дамо Путіну справдитися його планам. Ні більше, ні менше", - заявив президент.

Відповідаючи на запитання про стосунки із лідером "Українського вибору" Віктором Медведчуком, Петро Порошенко заявив:

"Медведчук де-факто є представником Путіна, а не президента України. І ніколи не представлятиме президента. Єдина функція була - допомога у звільненні українських заручників. Зараз процес звільнення зупинений".

"Хто має очі - побачив"

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Петро Порошенко заявив що "не має жодних доказів, які би підтверджували, що Володимир Зеленський є наркоманом".

"І тому ніколи - підкреслюю це тричі - про це не заявляв", - сказав він.

Водночас, президент зазначив: "Але чи залишились у нас питання щодо аналізів, досліджень? Залишились. І хто має очі - побачив, почув і зрозумів".

"До речі, не кидайте трубку"

Петро Порошенко кілька разів повторив, що готовий до дебатів із Володимиром Зеленським у будь-який день.

"Я категоричний противник будь-якої віртуальної виборчої кампанії. Для того, щоб її не було, прийди і розкажи. Президент має бути реальний, сильний, бо країна має знати, як її буде захищено. А я цього, на жаль, почути не можу", - сказав він.

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Петро Порошенко також згадав єдине поки що спілкування із Володимиром Зеленським, коли той, кілька разів заявивши про дату дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" - різко припинив розмову.

"До речі, не кидайте трубку. Це була не та розмова, яку треба чути від українського кандидата у президенти", - сказав пан Порошенко.

"Пишаюся результатом першого туру"

Петро Порошенко також заявив, що "пишається результатами першого туру виборів і своїм другим місцем".

"Бо це були вільні, демократичні вибори. Але ми обираємо не Василя Голобородька (головний герой фільму "Слуга народу". - Ред), а президента України", - заявив він.

Він також перерахував свої досягнення за час президентства, заявивши, що "за 5 років зробив більше, ніж усі попередні президенти разом узяті".

Серед досягнень - запровадження безвізового режиму із ЄС, угода про зону вільної торгівлі, створення прозорого ринку енергоносіїв, декомунізація, децентралізація, початок гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС, створення потужної армії.

Петро Порошенко також згадав про реформу української школи та медичну реформу, які ще не завершені.

Усвідомлені помилки

"Так, я зробив серйозні висновки після першого 1 туру виборів", - сказав президент, наголосивши передусім на помилках у кадровій політиці.

Зокрема, він сказав, що до влади на місцях мають увійти молоді люди, які стали лідерами місцевих громад.

Журналісти запитали, як Петро Порошенко готовий змінити свою команду у разі, як виграє вибори.

Він сказав, що не збирається відправляти у відставку міністрів оборони та закордонних справ Степана Полторака і Павла Клімкіна, оскільки задоволений їхньою роботою. Щодо інших, то він нагадав, що уряд формує парламентська більшість, хоч і за погодженням із президентом.

Петро Порошенко також сказав, що одразу після виборів готовий буде ініціювати зміни до Конституції, які передбачатимуть ліквідацію посади глав державних адміністрацій з тим, аби "виконавчу владу передати громадам".

Президент також повідомив , що 12 квітня звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, полковника Сергія Семочка.

Бізнес і обіцянки його продати

Петро Порошенко заявив, що він став першим державним діячем в Україні, який передав у власність довірчого трасту своє майно.

"Це означає, що я не маю права навіть отримувати інформацію про діяльність підприємств, не маю права втручатися", - сказав президент.

Петро Порошенко також сказав, що там, де був реальний покупець на його власність, він її продавав. Як приклад навів судноремонтний завод "Кузня на Рибальському".

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