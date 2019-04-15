"Гра престолів": як серіал вплинув на життя його головних акторів

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Останній сезон фентезійної саги "Гра престолів" телеканалу HBO вийшов у неділю в США, а сьогодні — в Британії й Україні.

Цей серіал, поставлений за творами серії "Пісня льоду й полум'я" американського письменника Джорджа Р.Р. Мартіна, отримав купу нагород і популярний у всьому світі, тому численні фани вже обдумують, як вони будуть дивитися: дозовано, по мірі виходу кожної серії, або ж відразу все, одним потужним залпом.

У тому, що залп буде дійсно потужним, мало хто сумнівається, навіть попри те, що восьмий сезон знятий не на основі готового літературного джерела, а на основі чернеток і сюжетних напрацювань Мартіна, які ще повинні повністю втілитися у двох його майбутніх книгах - "Вітри зими" і "Мрія про весну".

Творці серії вже оголосили, що восьмий сезон, який складається всього з шести епізодів замість звичайних десяти, буде останнім.

Що чекає на героїв серіалу, стане відомо зовсім скоро, а от як складеться подальша доля акторів, які зіграли ключові ролі, залишається тільки гадати.

Багато з них здобули всесвітню популярність саме завдяки цьому епічному серіалу, а деякі навіть дорослішали на знімальному майданчику. Ми вирішили простежити за тим, як вони змінилися за вісім років зйомок.

Емілія Кларк — Дейнеріс Таргаріен

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З моменту виходу першого сезону "Гри престолів" 32-річна англійська акторка Емілія Кларк зіграла ще дві великі ролі — Сари Коннор у п'ятій частині фантастичного бойовика "Термінатор" і Кі'ри в одному з фільмів саги "Соло. Зоряні Війни. Історія".

Критики не побачили в цих двох образах нічого порівнюваного з володаркою драконів. Критик газети Giardian Сара Гьюз вважає, що Кларк, ймовірно, буде непросто вийти далеко за межі образу, який до неї вже прив'язався.

"У неї настільки хрестоматійна роль тут [у "Грі престолів"], що від неї важко відв'язатися, і поки що її участь в інших проектах не було настільки вже й успішною", - сказала Гьюз в інтерв'ю BBC.

Не випадково в рекламі парфумів люксового бренду Dolce і Gabanna Кларк з'являється у звичному нам образі — з білосніжним волоссям а-ля Дейнеріс.

Кіт Герінґтон — Джон Сноу

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Англійський актор Кіт Герінґтон разом зі своїм героєм Джоном Сноу пройшов довгий — можна навіть сказати дуже довгий шлях.

Після закінчення зйомок у "Грі престолів" він на невимовну радість шанувальників Джона Сноу на початку цього року вийшов на лондонську сцену, аби зіграти одну з головних ролей (разом із Джонні Флінном) у п'єсі Сема Шеппарда "Справжній Захід". Критики були в екстазі й в рецензіях оцінили його гру в чотири з половиною зірки з п'яти можливих.

У 2018 році він знявся в канадському артхаусному фільмі "Смерть і життя Джона Ф. Донована" молодого, але вже лауреата кількох престижних кінопремій, режисера Ксав'є Долана. І хоча критики рознесли цей фільм у рецензіях, він, як і вихід на сцену Вест-Енду, демонструє виняткову вибірковість 32-річного Герінґтона в тому, що стосується його ролей.

Легких шляхів він шукати не буде.

На прем'єрі останнього сезону "Гри престолів" у Нью-Йорку у квітні цього року, відповідаючи на питання, чим запам'ятається серіал, Герінґтон сказав: "Мені здається, "Гра престолів" уже змінила те, як люди сприймають жанр фентезі".

Лена Хіді — Серсея Ланністер

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У недавньому інтерв'ю газеті Financial Times 45-річна Лена Хіді зізналася, що в дитинстві мріяла стати або клоуном, або флористом. "Обидві професії трошки дивні", - сказала актриса.

Звичайно, такі ролі, як сильна, владна, сексуальна Серсея Ланністер не кожен день випадають навіть таким умілим актрисам як Хіді. Але флористика? Це навряд чи. Подивимося, ким вона буде в наступних фільмах — може, знову актрисою, на цей раз у ролі вже який-небудь сучасної спокусниці, а може і режисером.

У тому ж інтерв'ю з приводу планів на майбутнє вона сказала: "Я хочу знімати фільми. Я б хотіла продовжувати працювати з Міжнародним комітетом порятунку. Я б хотіла зробити якийсь внесок, знайти спільну мову, яка б передавала усі найскладніші проблеми [людства]. І продовжувати ростити двох прекрасних дітей".

Ніколай Костер-Вальдау — Джеймі Ланністер

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Данський актор Ніколай Костер-Вальдау потрапив у голлівудську орбіту ще до "Гри престолів": у 2001 році він знявся у військово-історичній драмі Рідлі Скотта "Чорний яструб".

З його даними йому відкрито багато амплуа, але що обере сам актор, який втілив на екрані настільки суперечливий образ як Джеймі Ланністер?

Уже точно відомо, що в травні 2019 року на екрани виходить новий кримінальний трилер Браяна де Пальми "Доміно", де 49-річний Костер-Вальдау виконує головну роль. Він також знявся в парі скандинавських фільмів, які скоро мають вийти в прокат. Наскільки широким він буде, поки не зрозуміло.

"Я іноді замислююсь з приводу таких акторів, як Ніколай Костер-Вальдау, який, на мій погляд, просто прекрасний в цьому шоу ["Гри престолів"]. Мені б хотілося, щоб він отримав якісь гідні ролі — в ньому під його саркастичними посмішками проглядається приваблива вразливість", - зазначає критик Сара Гьюз.

Софі Тернер — Санса Старк

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Для 23-річної англійської акторки Софі Тернер знімальний майданчик Вестероса й Ессоса став першим в її артистичній кар'єрі. Тому не дивно, що, прочитавши сценарій останнього сезону, вона не могла знайти собі місця.

"Я просто оніміла, я годинами ходила взад-вперед, навіть плакала, і, мені здається, я до кінця ще не усвідомила, [що все закінчилося]", - сказала вона на прем'єрному показі восьмого сезону в Нью-Йорку.

Проте нові ролі стукають у двері: Софі вже зіграла разом з Дженніфер Лоуренс і Майклом Фассбендером в 12-му фільмі з кіносерії "Люди Ікс" під назвою "Темний Фенікс", який виходить на екрани в червні 2019 року.

Пітер Дінклейдж — Тіріон Ланністер

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У 49-річного американського актора Пітера Дінклейджа і до цього епохального серіалу були незабутні ролі, нехай навіть епізодичні.

Наприклад, у малобюджетному культовому фільмі 1995 року "Життя в забутті" Тома Дічілло зі Стівом Бушемі та Дермотом Малруні, а також у фільмі "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" Мартіна Макдони.

Критик Сара Гьюз вважає, що акторам з усталеною кар'єрою — тобто таким, як Дінклейдж — простіше повернутися до нормального акторського життя навіть після такої знакової ролі, як Тіріон Ланністер.

Мейсі Вільямс — Арія Старк

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Роль Арії Старк стала першою для англійської актриси Мейсі Вільямс, яка вперше опинилася на знімальному майданчику в 13 років.

Відтоді вона знялася (у 2015 році) в декількох епізодах популярного англійського серіалу "Доктор Хто", а також у байопіку 2017 року "Мері Шеллі".

Ясно, що перед нею широко відкриті всі двері, але чи вдасться новим пропозиціям досягти тієї високої планки, яку встановив серіал "Гра престолів"?

Сама Мейсі, розмірковуючи в лютому цього року в інтерв'ю BBC про своє акторське майбутнє, оцінила його досить скептично, сказавши, що не впевнена, наскільки їй хочеться підійматися на голлівудський Олімп.

"Тепер, коли мені виповнився 21 рік, люди стали мені говорити, що, коли закінчиться цей серіал ["Гра престолів"], то у мене буде все життя попереду і маса можливостей. Але я задаю собі питання: чого я хочу в житті? Більшість фільмів, які я зараз бачу в кінотеатрах, мене не цікавлять. І, на жаль, ті сценарії, які я читаю і які мені по-справжньому подобаються, вони не отримують фінансування. Люди в основному не дуже охоче фінансують інді-фільми", - сказала вона.

Айзек Гемпстед-Райт — Бран Старк

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20-річний англійський актор Айзек Гемпстед-Райт теж фактично виріс на знімальному майданчику цього серіалу, проте дебютував він у 2011 році в британському трилері "Екстрасенс".

Попри такий вдалий початок своєї творчої кар'єри, Айзек, за чутками, хоче повернутися до навчання і завершити курс математики й музики в Університеті Бірмінгема, який йому довелося кинути, аби присвятити увесь час зйомкам.

Альфі Аллен — Теон Грейджой

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Альфі Аллен вперше знявся в 1998 році в британській телекомедії "Ви знаходитесь тут", сценарій якої написали два неповторних коміки Метт Лукас і Девід Волліямс.

У тому ж році він зіграв у біографічній драмі "Єлизавета" з Кейт Бланшетт у головній ролі. Там також знялася і сестра Аллена — поп-співачка Ліллі Аллен. У неї, до речі, є пісня Alfie, присвячена братові.

Цікаво, що, коли справа дійшла до "Гри престолів", спочатку Аллен пробувався на роль Джона Сноу, але визнання отримав, зігравши Теона Грейджоя.

Три роки тому Аллен у вільний від зйомок час зняв документальний фільм для History Channel "Футбол: Коротка історія". Швидше за все, він продовжить знімати або зніматися. А може, і те, і інше.

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