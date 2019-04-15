Солсбері - найкраще місце для життя в Британії. Рейтинг Sunday Times

Копирайт изображения Getty Images Image caption Sunday Times окремо відзначає красу знаменитого собору в Солсбері

Газета Sunday Times визнала англійське місто Солсбері, яке отримало сумну популярність після отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у 2018 році, найкращим місцем для життя у Великій Британії.

Всього в рейтингу, складеному Sunday Times — 101 місто. Солсбері, на думку редакції, — красиве місто з доброзичливими місцевими мешканцями, яке в останній рік пережило найважчі випробування у своїй історії.

"Неважливо, з чим стикалося це прекрасне місто — від кельтів до вікінгів і недавніх отруєнь "Новачком" — воно вийшло переможцем. Воно залишається божественно привабливим, а собор є його серцем", — пише газета.

Журналісти відзначають, що рівно рік тому магазини були порожні, туристи трималися якомога далі від Солсбері, а місцеві жителі відчували себе нелегко, проте зараз у повітрі панує справжній оптимізм.

"Ресторан Zizzi, який мимоволі став епіцентром саги з "Новачком", був переповнений на відкритті в листопаді. У місто повертаються туристи. Вони приїжджають не тільки для того, щоб побачити один з найпрекрасніших соборів у Британії, а й насолодитися історичними пейзажами, кришталево чистими струмками й луками, на яких пасуться вівці", - зазначає Sunday Times.

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Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок" у березні 2018 року в Солсбері.

Вони вижили й після курсу лікування вийшли з місцевої лікарні.

Від контакту з "Новачком" серйозно постраждали ще три людини — поліцейський Нік Бейлі, а також два жителі сусіднього з Солсбері містечка Еймсбері — Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес, яка згодом померла.

Велика Британія звинуватила Росію в організації замаху на Скрипалів. Російська влада послідовно відкидала ці звинувачення.

У вересні минулого року Лондон заочно пред'явив звинувачення російським громадянам Олександру Петрову і Руслану Боширову за чотирма статтями, в тому числі у замаху на вбивство Скрипалів і Ніка Бейлі. За даними британської сторони, Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Незадовго до цього британська влада оприлюднила знімки з камер відеоспостереження, на яких зображено пересування російських громадян у Британії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На вулицях Солсбері знову багато місцевих жителів і туристів

Самі підозрювані в інтерв'ю російському телеканалу RT заявили, що побували в Солсбері як туристи, аби подивитися місцеві визначні пам'ятки, в тому числі місцевий собор.

Пізніше дослідницька група Bellingcat і російське видання The Insider в спільному розслідуванні повідомили, що під прізвищем Боширов ховається полковник ГРУ Анатолій Чепіга, а Олександр Петров виявився офіцером ГРУ Олександром Мішкіним.

На початку квітня цього року житель Еймсбері Чарлі Роулі, який вижив після отруєння "Новачком", зустрівся з послом Росії в Лондоні Олександром Яковенком і розповів за підсумками цієї зустрічі, що не отримав жодної відповіді на свої питання.

"Я пішов, аби запитати їх: "Чому ваша країна вбила мою подругу?" Але я не отримав жодної відповіді", - розповів Роулі в інтерв'ю виданню Sunday Mirror, яке організувало зустріч.

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Сам Яковенко описав зустріч інакше. За його словами, Чарлі Роулі і його брат Метью прийшли до російського посольства, аби дізнатися про те, що не говорить їм британська влада.

"Жодних претензій у них до Росії немає, навіть більше, вони прийшли з проханням розповісти, що відбувається насправді", — сказав посол.

Роулі в інтерв'ю розповів, що російський посол "нагодував його пропагандою" і сказав, що "Новачок" — будь він російського виробництва — був би сильнішим і вбив би більше людей.

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