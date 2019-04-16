Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити знаменитий середньовічний собор Паризької Богоматері, який у понеділок, 15 квітня, охопив вогонь.

У результаті пожежі, причини якої поки не встановили, у будівлі собору обрушились шпиль і дах. При гасінні постраждав один пожежник.

Гроші на відновлення пам'ятника архітектури пообіцяли пожертвувати ряд великих компаній і бізнесменів.

Так, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно розповів BBC, що його інвестиційна компанія виділить 100 мільйонів євро на реконструкцію постраждалого від пожежі собору.

Ще 200 мільйонів євро пообіцяла родина Бернара Арно та їхня компанія LVMH - бізнес-імперія, до складу якої входять Louis Vuitton і Sephora, повідомляє агентство Reuters.

Копирайт изображения Reuters Image caption Вогонь моментально охопив шпиль будівлі

Пожежа в соборі Нотр-Дам почався близько сьомої вечора. Всього за дві години на очах мешканців міста і туристів, які спостерігали за пожежею, обвалився дах собору і шпиль.

Через годину після початку пожежі французькі пожежники повідомили, що він, за попередніми даними, міг бути якось пов'язаний з реставраційними роботами, які розпочали в храмі в квітні.

Копирайт изображения George Erman Image caption Ось так виглядала частина даху та шпилю до пожежі

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Навколо собору звели будівельні ліси, полум'я спалахнуло в задній частині покрівлі, біля них і швидко поширилося дахом.

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Собор був місцем зберігання реліквій відомих під назвою Пристрасті Христові, до них входять фрагмент хреста, цвях і Священний терновий вінець.

Анна Ідальго, мер Парижа, написала твіт, що пожежники, поліція та інші утворили живий ланцюг, щоб врятувати вінець, туніку Св. Луї та інші цінні артефакти.

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На деяких фото видно, що принаймні один з прославлених трояндових вітражів собору зберігся.

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