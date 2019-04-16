Image caption Олег Медведєв є радником та політтехнологом Петра Порошенка. Протягом п'яти років він писав виступи та промови главі держави, а тепер є ще й речником виборчого штабу

Команда Петра Порошенка визнає помилки у комунікації президента з виборцями, які вплинули на результати першого туру виборів. За словами речника штабу Олега Медведєва, про чинного президента є багато негативної інформації.

"Ніколи не було в Україні таких виборів, коли впливова частка негативної інформації виливалася на чинного президента. Завжди було з точністю до навпаки", - каже він.

Олег Медведєв є радником та політтехнологом Петра Порошенка. Протягом п'яти років він писав виступи та промови главі держави, а під час виборів став ще й речником штабу.

BBC News Україна поспілкувалася з ним про помилки передвиборчої кампанії, підготовку до дебатів та особливості нинішніх виборів.

"Вони приховують кандидата"

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BBC News Україна:То де буде Петро Порошенко 19 квітня?

ОМ: 19 квітня він точно буде на суспільному телебаченні, тому що закон про вибори президента України вимагає, що з 20 до 21 години між кандидатами в президенти мають відбутися дебати на суспільному телебаченні.

Як би ми не хотіли кудись піти в інше місце в цей час, згідно з законом, Порошенко зобов'язаний бути на Суспільному. Так само там, до речі, зобов'язаний бути Володимир Зеленський.

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BBC News Україна:Чи можливий варіант, що пан Порошенко все-таки прийде на "Олімпійський" ще до Суспільного?

ОМ: Можливий такий варіант. Порошенко це запропонував Зеленському, але такий варіант може бути до моменту початку дебатів на суспільному телебаченні.

За інструкцією ЦВК, на Суспільне треба прибути о 19.30, тому що має відбутися жеребкування. Тому пропозиція Порошенка - провести такі дебати на стадіоні з 16 до 18 години.

BBC News Україна: Тобто на 19 годину в будь-якому випадку Порошенко не встигає.

ОМ: Звичайно. В мене така підозра, що команда Зеленського спеціально поставила цей час для того, щоб вивести нас на таку розвилку - залишитися на стадіоні і порушити закон чи виконати закон та поїхати на Суспільне. Ми будемо виконувати закон, хоча, можливо, на стадіоні буде більша аудиторія, більше телеканалів це покажуть.

Але закон є закон і це важливіше, ніж "Стадіон, так стадіон".

BBC News Україна: Чому так довго відбувається це узгодження? Ми бачимо регулярні відеозвернення один до одного, сторони ніяк не можуть домовитися, то в чому основна проблема?

ОМ: Проблема полягає в стратегії виборчої кампанії другого туру наших опонентів. Перша і головна причина - їхній кандидат народився з телевізійного образу Василя Голобородька, і є неготовим для того, щоб обійняти посаду президента, особливо посаду Верховного головнокомандувача.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption 14 квітня Петро Порошенко прийшов на НСК "Олімпійський" на дебати, Володимира Зеленського там не було

Очевидно, ні кандидат, ні його штаб не зацікавлені в тому, щоб ця неготовність стала здобутком гласності і розчарувала його наявних та потенційних виборців.

Тому вони приховують свого кандидата. І це є, на нашу думку, зневагою і до виборців Зеленського, і до всіх інших виборців, особливо до тих, які в першому турі голосували за інших кандидатів, а зараз мають визначитися, за кого ж їм бути.

Друга причина полягає в тому, що навколо його голограми об'єдналися виборці, які дотримуються різних ідеологічних позицій. Так само, до речі, і експерти в його команді - там є всі від реальних прибічників європейської та євроатлантичної інтеграції до симпатиків "Русского мира" та тих, хто ностальгує за Радянським Союзом.

Так само і виборці. На Заході люди думають, що Зеленський за ЄС та НАТО, а на Сході думають, що навпаки - він проти ЄС та НАТО і за зближення з Росією.

Тому в результаті суть цієї біганини навколо дебатів полягає в тому, що Порошенко хоче вийти з Зеленським на дебати, а завдання Зеленського та його штабу - максимально цих дебатів уникнути.

"Ми недопрацювали питання комунікації"

BBC News Україна: Багато експертів кажуть, що ця виборча кампанія чи не найбрудніша. Чи дійсно у вас тут в штабі сидить ізраїльський політтехнолог з "чорного піару"?

ОМ: Йдемо, пошукаємо з вами його після інтерв'ю.

Днями була заява Інституту масової інформації, що майже 80% негативної інформації у виборчій кампанії націлена на Петра Порошенка. Є борди проти нашого кандидата. Це все факти, а все інше - фантазії.

Щодо того, яка кампанія найбрудніша, я вже багато років займаюся виборчими кампаніями і під час кожної я чую, що вона найбрудніша.

З точки зору політології та конфліктології виборча кампанія - це керований конфлікт. Так є у всіх країнах світу. Подивіться, яка була кампанія між Трампом та Клінтон, між Макроном і Ле Пен.

BBC News Україна: Є ці ролики, де збивають Зеленського, є провокативні борди. Чия це робота?

ОМ: Є якісь речі, які роблять штаби, а є речі, які роблять симпатики, групи підтримки і так далі. І не завжди, наприклад, поведінка ультрас збігається з позицією гравців на полі.

Багато речей відбувається поза штабами. Люди впадають в азарт і вони не завжди коректні один до одного.

Це, можливо, такий недолік демократії. Але це все одно краще, ніж диктатура, це краще, ніж вибори в Росії, де Путін царює з 1999 року і кінця й краю не видно.

BBC News Україна: До кінця кампанії залишилося кілька днів. Чим Порошенко збирається привабити виборців? Це будуть знову якісь спонтанні візити на ефіри, поїздки до регіонів чи щось інше?

ОМ: Спонтанний візит на ефір був тільки один. Тому що в той ефір, можливо, і можна було потрапити неспонтанно, але це не мало ніякого раціонального сенсу туди їхати. Тому що якби був хоча б мінімальний час підготовки до ефіру, на тому телеканалі його б, звичайно, жорстко зрежисерували проти Порошенка.

Я, звичайно, не можу розповідати про все, але ми дійшли висновку, що в нас було недопрацьовано питання комунікації президента з виборцями.

Сам факт, що 80% негативної інформації - свідчить про те, що в Україні багато свободи слова. Ніколи не було в Україні таких виборів, коли впливова частка негативної інформації виливалася на чинного президента. Завжди було з точністю до навпаки.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption У штабі Порошенка визнають, що не допрацювали питання комунікації президента з виборцями

Це перша в Україні виборча кампанія, де чинний президент перебував в інформаційній опозиції, в меншості в інформаційному полі. Тому ми надолужуємо втрачене і багато уваги зараз приділяємо походам в ефіри для того, щоб якомога ширше і глибше донести інформацію до виборців.

Ви бачите, що ми не уникаємо складних питань, що ми відкриті до питань будь-якої гостроти і, напевне, шкодуємо, що на такі гострі питання не достатньо відповідали раніше. Можливо, тоді б не було такого негативу, накопиченого в суспільстві до Порошенка, який нам зараз реально треба долати.

Можливо, нас можна покритикувати, що ми зараз робимо менше прямих зустрічей, але річ у тому, що коли кандидат проводить зустрічі, то на ці зустрічі так чи інакше приходять люди, які до нього прихильні.

Завдання другого туру полягає в тому, щоб знайти шлях комунікації з тими людьми, які ще не визначилися.

BBC News Україна: Через походи на ці ефіри Зеленський назвав Порошенка "шоуменом". Як штаб і сам президент на це реагує?

ОМ: Ви знаєте, кандидат у нас товстошкірий, якщо він витримав 80% негативної інформації, то ролик Зеленського якось переживе. Зеленський нам дійсно нав'язує виборчу кампанію у форматі шоу. Але якщо ви дивилися вчорашні недодебати (візит Порошенка на "Олімпійський" 14 квітня - Ред.), на які Зеленський не прийшов, там не було ніяких елементів шоу, там була змістовна дискусія з журналістами.

А от хто реально проводить кампанію в режимі шоу та серіалів - це Володимир Зеленський. Я тут йому не дорікаю, я констатую факт, це природно для того середовища, з якого він походить.

Але хотілося б, щоб і Зеленський сам, і його виборці зрозуміли, що життя країни - це не шоу, це не серіал, який можна вимкнути при поганому епізоді. Бо будь-який епізод, який може трапитися, його треба буде реально переживати і реально на нього реагувати.

"Розрив скорочується"

BBC News Україна: Чи проводить штаб свою внутрішню соціологію і що вона показує? Адже останні рейтинги показали, що Зеленський удвічі випереджає Порошенка.

ОМ: Та соціологія, про яку ви говорите і яку оприлюднили тиждень тому, звичайно, не викликає у нас захоплення. Вона показує, що боротьба серйозна, боротьба запекла, вона нас змусила потроїти зусилля. Вона фіксувала стан справ на момент завершення першого туру виборів, коли ще не було виборчої кампанії другого туру.

Внутрішні дослідження, які ми маємо, вони говорять про те, що розрив скорочується, що Зеленський знижується, а ми зростаємо. Але щоб не розслабляти наших прибічників, мушу сказати, що розрив все ще великий і треба докласти багато зусиль, щоб його подолати.

Ми не сприймаємо Зеленського як ворога, ми його сприймаємо як опонента. Як ворога ми сприймаємо Путіна. І коли у нас з'явився борд, де був Порошенко проти Путіна, ми зовсім не хотіли сказати, що Зеленський - агент Путіна і що його виборці є симпатиками Путіна.

Ми хотіли сказати, що Путін - це велика загроза. Ми хотіли сказати і Зеленському, і його прибічникам, що президент Росії - не Галкін, не Петросян, а Путін, що з цією людиною треба буде мати справу, що у Зеленського немає політичного досвіду, щоб протистояти такому сильному, досвідченому, хижому ворогові, як Путін.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Минулого тижня в різних містах з'явилися борди Порошенка з Путіним

Мій месидж до прибічників Зеленського: я вважаю, що правильно сьогодні поставитися з розумінням до того, що до президентської посади краще готовий Порошенко ніж Зеленський. А Зеленському та його команді краще пройти через парламентські вибори, зайти у виконавчу владу і серйозно на неї впливати.

BBC News Україна: Що буде, якщо Петро Порошенко програє?

ОМ: Я не готовий зараз про це говорити, тому що ми працюємо 24 години на добу, аби виграти. Це дуже конкурентна і складна кампанія, в якій наш опонент має дуже багато переваг, починаючи з наявності в його групі підтримки найбільшого і самого впливового телевізійного каналу.

Ми варіантів "Б" не розглядаємо. Нам треба реалізувати план "А" - перемогти на цих виборах і зберегти на посаді президента людину, яка, очевидно, зробила багато помилок, але яка довела свою ефективність з тих питань, які є сферою безпосередньої відповідальності президента.

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