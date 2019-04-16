"Увесь світ обіймає Париж" - огляд ЗМІ

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У вівторок, 16 квітня, увага французької, британської та американської преси прикута до пожежі у відомому на весь світ паризькому соборі.

Ми зібрали інформацію західних видань про це.

"Серце у попелі"

"Увесь світ обіймає Париж", - пише французька Liberation.

На першій шпальті газета пропонує читачам гру слів.

Біля зображення собору у вогні замість "Notre-Dame" написано "Notre drame" (Наша драма).

У статті перелічені країни й міста, глави яких висловили співчуття й підтримку парижанам. "Рим обіймає Париж. Від споглядання пожежі в Соборі Паризької Богоматері справді дуже боляче. Римляни стоять пліч-о-пліч з парижанами", - цитує Liberation твіт, який французькою мовою написала мер столиці Італії Вірджинія Раджі.

Популярна католицька газета Croix виносить на першу шпальту емоційні слова "Серце у попелі".

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У редакційній колонці Гійом Губер називає Францію дивовижною країною, адже попри те, що вона є "глибоко секуляризованою і дехристиянізованою", французи відчули, як їхні серця "стискаються від споглядання собору в полум'ї".

Автор нагадує, що Нотр-Дам є найбільш популярною туристичною пам'яткою Європи і зміг пережити "століття, війни й революції".

"Це один з найвеличніших символів готичного мистецтва. Віктор Гюго закарбував його в нашій уяві. Але всього цього недостатньо, щоб пояснити, чому всій нації раптом захотілося плакати", - пише Губер.

"Країна завмерла"

Видання Figaro зауважує, що у президента Макрона не було іншого вибору, окрім як перенести своє телезвернення до нації, заплановане на вечір понеділка для оголошення підсумків тримісячних національних дебатів.

"Президент розумів, що всі погляди звернені на Сіте (острів, де знаходиться собор - Ред.) і що у всіх серце крається", - відзначає газета.

Monde тим часом пише, що французькі політики на певний час відклали чвари й підготовку до місцевих виборів, аби висловити жаль з приводу трагедії: "Собор горить - і раптом країна завмирає".

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"Франція прокинулась у вівторок з присмаком попелу на вустах і все ще приголомшена масштабною пожежею, яка охопила Собор Паризької Богоматері", - пише сайт тижневика L'Obs.

Видання відзначило, що окрім 100 мільйонів євро, які пообіцяла виділити для відновлення собору заможна родина Піно, ще 200 надійдуть від родини Арно, яка володіє брендами Louis Vuitton, Hennessy, Givenchy тощо.

50 мільйонів євро виділяє влада Парижа і ще 10 мільйонів пообіцяв столичний регіон.

Символізм пожежі

Британський таблоїд Daily Mail описує, як виглядає понівечений вогнем собор. Попри те, що на залишках даху XII століття й досі є тління, "можна відповідально заявити, що Собор Паризької Богоматері не повністю знищений", відзначає кореспондент газети.

"Нотр-Дам сильно пошкоджений. Але його найбільш вражаючі частини - 850-літні вежі-близнюки - встояли. Упродовж століть це були найвищі будівлі в Парижі - аж поки не збудували Ейфелеву вежу", - пише Daily Mail.

Аби пояснити британській аудиторії масштаб трагедії для французів, автор вдався до порівняння. "Уявіть Вестмінстерське абатство, Собор Святого Павла і Лондонський Тауер, які одночасно знищує вогонь, - і ви почнете розуміти масштаб втрати. От тільки Собор Паризької Богоматері приваблює - чи радше приваблював - вдвічі більше туристів кожного року, ніж ці три лондонські пам'ятки разом", - відзначає газета.

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Американська New York Times пише в заголовку, що Франція "оплакує символ багатовікової паризької ідентичності".

Газета вбачає символізм у тому, що собор запалав у той день, коли Макрон планував звернутись до нації.

"Пожежа в Соборі Паризької Богоматері сталася в той день, коли президент Еммануель Макрон мав пояснити, як він планує відповісти на вимоги руху жовтих жилетів. Країна, сповнена страждань і позбавлена спокою, упродовж місяців намагалась дати раду повстанню і надломленій системі соцзабезпечення, яка спричинила протести", - пише New York Times.

"Цілі покоління французів спиралися на цю систему соцзабезпечення, яку вважають національною гордістю й частиною ідентичності. Тепер вони бачать, як ця система знищується на їхніх очах. У понеділок так само знищувався собор, який багато століть втілював мінливе поняття французькості. Такий символізм складно не помітити", - додає видання.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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