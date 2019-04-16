Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко провела в українській в'язниці понад рік

Опівночі 16 квітня підозрювана в підготовці державного перевороту Надія Савченко вийшла на волю.

У неї, а також в обвинуваченого у цій же справі Володимира Рубана, просто закінчився термін арешту, а суд не зумів продовжити запобіжний захід.

Справу проти неї суд розпочне розглядати тільки 7 травня і до цього часу чинний народний депутат та герой України Надія Савченко буде на свободі і вже планує відвідувати засідання Верховної Ради.

Надія Савченко стала відомою на весь світ після того, як потрапила у полон бойовиків під час війни на Донбасі. Згодом її перевезли до Росії, де Савченко провела у в'язниці два роки.

Вона оголошувала голодування, яке тривало понад 80 днів.

У Росії її звинувачували у причетності до вбивства на Луганщині російських журналістів, які загинули під час артилерійського обстрілу.

Після обміну та повернення Савченко в Україну президент дав їй звання "Герой України". Ще у 2014 році її заочно обрали членом парламенту від "Батьківщини".

"Я виграю у суді"

Надія Савченко перебувала в українській в'язниці з березня 2018 року.

Її, а також колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звинувачують у підготовці терактів й державного перевороту.

За версією слідства, вони готували насильницьке повалення конституційного ладу і захоплення влади. Також вони нібито готували замах на життя президента, депутатів парламенту, членів уряду та планували теракт в урядовому кварталі столиці.

Для втілення цього плану вони залучили чотирьох офіцерів спецназу, які, за версією слідства, видали правоохоронцям план змовників.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Рубан та Надія Савченко

Савченко перебувала під вартою з 23 березня 2018 року, після того, як Верховна Рада дала згоду на її арешт.

Володимира Рубана затримали ще 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території на підконтрольну частину України.

"Я показала як за волю треба боротися. Я не тікаю з України, бо я Герой України. Я виграю у суді. Тепер нам спішити нікуди", - сказала пані Савченко у залі суду після звільнення.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Медведчук: причетність мене до справи Савченко і Рубана - абсурд

Наступне засідання Броварського районного суду, який розглядатиме справу Савченко по суді, заплановане аж на 7 травня.

Вийшовши із зали суду, пані Савченко зробила різкі заяви у бік президента України Петра Порошенка.

"Українці за 5 років багато чого навчились. Навчились не довіряти брехливій владі Порошенка, розуміти, що та людина, яка п'ять років обіцяла закінчити війну за два дні, цього не зробила і не зробить вже ніколи", - заявила пані Савченко.

Вона також похвалила українців, які "знайшли шлях, як мирним шляхом і еволюційним способом змінити цю систему", натякаючи на майбутні президентські вибори.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Генпрокурор Юрій Луценко представляв подання на зняття недоторканності з Надії Савченко у парламенті

Свою вину вона заперечує.

Речниця пані Савченко Тетяна Проторченко у розмові з ВВС News Україна заявила, що пані Савченко 16 квітня спілкуватись з пресою не планує і публічних заходів проводити не буде.

"День в неї спланований, це все, що можу сказати. У неї є багато справ, які треба зробити, це не мітинги чи політичні речі. Це робочі питання, - запевнила її речниця.

На свободі до 7 травня

Один з адвокатів Надії Савченко Олександр Тананакін у розмові з ВВС News Україна пояснив, що до наступного судового засідання його підзахисна точно буде на свободі.

"На 7 травня призначене підготовче засідання суду для розгляду справи по суті. Думаю, що до 7 травня нових засідань і обрання запобіжного заходу не буде і Надія Савченко перебуватиме на свободі", - розповів він.

За його словами, суд просто "не встиг" обрати запобіжний захід, хоча прокурори і подавали суду клопотання про продовження арешту.

Інший адвокат пані Савченко Олександр Шадрін також повідомив, що Надія Савченко планує повернутись до роботи у Верховній Раді й відвідати вже найближчі її засідання.

Наступне заплановане на 23 квітня.

Копирайт изображения UNIAN

Надія Савченко обрали до парламенту за списком "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Проте понад рік тому її виключили з фракції через заяви про необхідність перемовин з лідерами бойовиків на Донбасі та інформацію, що пані Савченко їздила на окуповані території.

Наразі пані Савченко очолює партію свого імені.

Саботаж суддів?

Генеральна прокуратура у звільненні з-під варти людей, який обвинувачують у підготовці терористичних актів, фактично звинуватила судову систему, яка вже кілька місяців "футболить" справу Савченко-Рубана.

У заяві генпрокуратури нагадали, що ще 28 січня передали справу для розгляду до Слов'янського суду Донецької області.

Прокуратура детально розписала, як за останні три місяці справу п'ять разів передавали від одного суду до іншого, судді постійно брали самовідвід або ж робили це на вимогу адвокатів.

Часто у судах просто не вистачало суддів, щоб розглядати справу.

Копирайт изображения UNIAN

Врешті справа опинилась у Броварському суді, який на засіданнях 13 та 15 квітня не зміг продовжити запобіжний захід, відпустив Надію Савченко і Володимира Рубана, призначивши наступне засідання аж на 7 травня.

ГПУ наполягає, що прокурори виконали всі передбачені законом процедури, щоб продовжити запобіжний захід, а суд не виконав законну вимогу й цього не зробив.

"Низка останніх резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушують визнати: судова система тяжко хвора", - прокоментував ситуацію генпрокурор Юрій Луценко.

Генпрокурор назвав три причини, чому це відбувається: дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів, критично мала кількість суддів в судах та небажання окремих суддів виконувати свою роботу.

"Футбол" зміни судів у справі Савченко-Рубана з каруселлю відводів на кожному етапі вражає", - додав пан Луценко.

При цьому він наголосив, що звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні зовсім не означає зняття обвинувачення.

"ГПУ наполягає на достатності доказів Савченко і Рубана в скоєнні злочинів. Впевнений, що завезення важкої зброї з так званої "ДНР" для обстрілу української столиці не залишиться безкарним", - наполягає генпрокурор.

Дві версії

У розмові з ВВС News Україна політолог Володимир Фесенко припустив, що найбільш логічною версією історії з Савченко є реалії перехідного періоду перед президентськими виборами.

"Найбільш логічна версія, яка відображає наші реалії - хаос і плутанина, які зараз виникли у пропрезидентських правоохоронних структурах", - вважає пан Фесенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Серед звинувачень Надії Савченко - план підірвати купол парламенту

Він припускає, що могли не допрацювати прокурори, адже за кілька днів до виборів чітких вказівок могло і не бути.

З іншого боку, як вказує політолог, наближення виборів і можлива зміни влади могла вплинути і на позицію суддів.

Пан Фесенко вказує і на конспірологічну теорію, яку вже озвучив радник президента Юрій Бірюков.

Можливо, це вже бардак перехідного періоду Володимир Фесенко, експерт

"Реванш блиЗЕнько, вони вже до нього готуються. Пристебніться, буде підкидати", - написав у Facebook пан Бірюков, прокоментувавши звільнення Савченко та Рубана.

Хоча, як вважає пан Фесенко, наразі соратники Володимира Зеленського не мають потрібного впливу на судову систему, щоб отримувати вигідні рішення.

"Можливо, це вже бардак перехідного періоду", - іронізує Володимир Фесенко.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.