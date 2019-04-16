Нотр-Дам: історія найулюбленішого собору французів

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Собор Паризької Богоматері - один з найвідоміших символів столиці Франції відтоді, як його побудували 850 років тому.

Нотр-Дам де Парі відігравав ключову роль у видатних історичних подіях. І останнім часом знаменитий собор щороку приваблював 13 мільйонів відвідувачів з усього світу.

Біля Собору Паризької Богоматері розташований знак французького "нульового кілометру" - офіційний центр столиці та позначка, від якої вимірюють усі відстані до Парижа.

У соборі, який є одним із символів католицизму, зберігалися священні реліквії, зокрема терновий вінець, який начебто вдягав Ісус Христос перед тим, як його розіп'яли.

Як почалася історія собору?

Будівництво Собору Паризької Богоматері на острові Сіте в Парижі почалося в часи правління Луї VII у 1163 році.

Перший камінь готичної споруди було закладено у присутності Папи Римського Олександра Третього.

Але будівництво завершили лише у 1345 році. Під час Столітньої війни (1337-1453) між французами та англійцями Париж разом із собором кілька разів переходив від однієї сторони до іншої.

У 1431 році там відбулася коронація англійського короля Англії Генріха VI французьким королем. Лише у 1920 році тут канонізують Жанну д'Арк.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французькі війська відбивають Париж в англійців у 1436 році під час Столітньої війни. Картина Жана-Сімона Бертелемі, 1787 рік

Копирайт изображения Waring Abbott Image caption Скульптура Жанни д'Арк у соборі. Саме тут вона була оголошена святою у 1920 році

Копирайт изображения Getty Images Image caption Свята Женев'єва, покровителька Парижа, молиться за місто над баштами Нотр-Дам де Парі. Ілюстрація 1752 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Париж 1600 року за правління Анрі IV Великого

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відновлення альянсу між французьким "королем-сонцем" Людовиком XIV та Швейцарією в Нотр-Дам де Парі, 1663 рік. Зображенгня на гобелені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нотр-дам де Парі у 1750 році

Споруду було пошкоджено під час Французької революції у 1790-х роках, коли натовп та революціонери пограбували оздоблення собору, оголосивши його "Храмом Розуму".

У той період знесли голови скульптурам біблійних персонажів.

Саме тут також коронували Наполеона Бонапарта імператором французів у 1804 році.

Проте вже 1815 року він втратив владу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1804 році в Нотр-Дамі пройшла церемонія коронації Наполеона, якого було проголошено імператором французів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коронація Наполеона в Нотр-Дамі, 1804 рік. Картина Жак-Луї Давіда

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після поразки Наполеона у 1815 році у Франції відновили монархію на чолі з Бурбонами. Так собор виглядав у 1820-ті роки

Як розповів BBC історик Роберт Томбс, в часи Паризької комуни у 1871 році дехто з радикально налаштованих революціонерів намагався підпалити собор, але їх зупинили місцеві жителі.

"Оскільки в той час пожежні не змогли б загасити полум'я, якби в будівлі почалася пожежа, собор зазнав би ще більших пошкоджень, ніж зараз", - розповів історик.

Літературний герой

Роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", виданий у 1831 році, закріпив назавжди місце собору в популярній культурі.

Книга, яку багато разів екранізували і поставили на сцені як мюзикл, описала незадовільний стан, в якому опинився собор. Це допомогло організувати масштабні реставраційні роботи в середині XIX століття.

На думку історика Роберта Томбса, роман "зробив героєм сам собор і допоміг йому стати всесвітньо відомим".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Гюго прославив собор на весь світ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Героїня роману Гюго Есмеральда, ілюстрація 1880 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герой роману Гюго Квазімодо, ілюстрація 1877 року

Перед Першою світовою війною Нотр-Дам де Парі дедалі більше опинявся на фотографіях. Аби побачити прославлений романом Гюго собор, почали приїжджати туристи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1853 рік, один з перших французьких фотографів Шарль Негр робить фото в соборі

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1895 рік. Відвідувачі собору вже фотографуються на даху

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1897 році в соборі відбувається похорон мікробіолога Луї Пастера

Світові війни

Собору вдалося пережити дві світові війни майже неушкодженим.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перша світова війна, 1916 рік. Собор обкладають мішками з піском, аби запобігти потраплянню німецьких снарядів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Парижанки грають у сніжки, грудень 1938 року. До окупації міста лишилося півтора року

1940 року французька армія капітулювала, віддавши Париж німецькій армії без бою.

У серпні 1944 року, після висадки союзників в Нормандії, парижани повстали проти окупації. Поряд з собором відбувалися сутички бійців французького Руху Опору з німецькими військовими та французькими колабораціонистами.

Гітлер віддав наказ знищити місто та основні його релігійні й світські символи в першу чергу. Але німецький комендант Дітріх фон Колітц не виконав наказ і здався в полон разом з гарнізоном. 25 серпня 1944 року у місто увійшли союзники.

Дзвін собору лунав над містом у 1944 році, святкуючи кінець німецької окупації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1940 рік. Париж окуповано Третім Рейхом. Німецький офіцер роздивляється книжки біля Нотр-Даму

Копирайт изображения Getty Images Image caption Німецькі солдати ходять на екскурсії до собору

Копирайт изображения Gaston Paris Image caption 25 серпня 1944 року звільнення Парижа. Війська союзників входять у місто

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські військові зайняли позиції біля Нотр-Даму

Копирайт изображения Getty Images Image caption 18-літній герой Французького Опору Мішель Фріс фотографується з дівчатами на тлі собору

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одразу після звільнення Парижа генерал Де Голль (в центрі) пішов на месу в Нотр-Дам де Парі

Після війни

Після закінчення Другої світової війни собор став свідком багатьох подій французької історії. Тут проходили церемонії прощання з екс-президентами Шарлем де Голлем та Франсуа Міттераном, зустрічі з папами Римськими, а поряд проходили масштабні акції протесту.

Нотр-Дам де Парі вважається однією з найбільш відвідуваних туристами споруд на планеті. Щороку собор відвідують приблизно 13 млн людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Парижани у перші післявоєнні роки

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Співак Шарль Азнавур співає поряд з Нотр-Дам де Парі. 1950 рік

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Франції Шарль Де Голль відвідує святкову месу, присвячену 800-літтю собору

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні 1969 року хтось встановив на шпилі собору прапор в'єтнамських комуністів. Аби його зняти, довелося спускати з гелікоптера пожежника

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідери держав на похороні генерала де Голля у 1970 році. Другий справа - президент США Річард Ніксон

Копирайт изображения Francois LOCHON Image caption 1980 рік. У Нотр-Дамі проводить месу Папа Римський Іван-Павло II

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1985 рік. Французи протестують проти апартеїду, расизму і за звільнення Нельсона Мандели

Копирайт изображения Getty Images Image caption 12 липня 1998 року. Парижани дивляться фінальний матч Чемпіонату світу з футболу поряд з Нотр-Дамом. За кілька хвилин французька збірна вперше в історії стане чемпіоном світу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Je suis Charlie - "Я Шарлі" - 8 січня 2015 року французи вийшли на вулиці на підтримку свободи висловлювання і цінностей республіки, після вбивств кількох журналістів та карикатуристів сатиричної газети Charlie Hebdo

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступного дня після терактів 13 листопада 2015 року, в яких загинули 130 людей, в Парижі на вулиці виходять військові патрулі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Служба на пам'ять про жертв терактів 13 листопада 2015 року на площі перед Нотр-Дамом

Копирайт изображения Getty Images Image caption 2018 рік. Світлове шоу з нагоди 100-ліття закінчення Першої світової війни

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасники "жовтих жилетів", протестів проти політики президента Макрона, проходять повз собор у січні 2019 року

Копирайт изображения Getty Images Image caption Весна 2019 року. За кілька днів до пожежі

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