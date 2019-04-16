Нотр-Дам: історія найулюбленішого собору французів

Будівництво Собору Паризької Богоматері на острові Сіте в Парижі почалося в часи правління Луї VII у 1163 році.
Перший камінь готичної споруди було закладено у присутності Папи Римського Олександра Третього.
Але будівництво завершили лише у 1345 році. Під час Столітньої війни (1337-1453) між французами та англійцями Париж разом із собором кілька разів переходив від однієї сторони до іншої.
У 1431 році там відбулася коронація англійського короля Англії Генріха VI французьким королем. Лише у 1920 році тут канонізують Жанну д'Арк.
Споруду було пошкоджено під час Французької революції у 1790-х роках, коли натовп та революціонери пограбували оздоблення собору, оголосивши його "Храмом Розуму".
У той період знесли голови скульптурам біблійних персонажів.
Саме тут також коронували Наполеона Бонапарта імператором французів у 1804 році.
Проте вже 1815 року він втратив владу.
Як розповів BBC історик Роберт Томбс, в часи Паризької комуни у 1871 році дехто з радикально налаштованих революціонерів намагався підпалити собор, але їх зупинили місцеві жителі.
"Оскільки в той час пожежні не змогли б загасити полум'я, якби в будівлі почалася пожежа, собор зазнав би ще більших пошкоджень, ніж зараз", - розповів історик.
Літературний герой
Роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", виданий у 1831 році, закріпив назавжди місце собору в популярній культурі.
Книга, яку багато разів екранізували і поставили на сцені як мюзикл, описала незадовільний стан, в якому опинився собор. Це допомогло організувати масштабні реставраційні роботи в середині XIX століття.
На думку історика Роберта Томбса, роман "зробив героєм сам собор і допоміг йому стати всесвітньо відомим".
Перед Першою світовою війною Нотр-Дам де Парі дедалі більше опинявся на фотографіях. Аби побачити прославлений романом Гюго собор, почали приїжджати туристи.
Світові війни
Собору вдалося пережити дві світові війни майже неушкодженим.
1940 року французька армія капітулювала, віддавши Париж німецькій армії без бою.
У серпні 1944 року, після висадки союзників в Нормандії, парижани повстали проти окупації. Поряд з собором відбувалися сутички бійців французького Руху Опору з німецькими військовими та французькими колабораціонистами.
Гітлер віддав наказ знищити місто та основні його релігійні й світські символи в першу чергу. Але німецький комендант Дітріх фон Колітц не виконав наказ і здався в полон разом з гарнізоном. 25 серпня 1944 року у місто увійшли союзники.
Дзвін собору лунав над містом у 1944 році, святкуючи кінець німецької окупації.
Після війни
Після закінчення Другої світової війни собор став свідком багатьох подій французької історії. Тут проходили церемонії прощання з екс-президентами Шарлем де Голлем та Франсуа Міттераном, зустрічі з папами Римськими, а поряд проходили масштабні акції протесту.
Нотр-Дам де Парі вважається однією з найбільш відвідуваних туристами споруд на планеті. Щороку собор відвідують приблизно 13 млн людей.
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