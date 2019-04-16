Міфи про сон, які шкодять здоров'ю

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Міфи про сон шкодять нашому здоров'ю, негативно впливають на настрій і скорочують життя, вважають вчені.

Команда дослідників з Нью-Йоркського університету "покопирсалась" в інтернеті і зібрала найбільш поширені думки про нічний сон.

У дослідженні, опублікованому в журналі Sleep Health, вони порівняли міфи з найбільш достовірними науковими даними.

Вчені сподіваються, що розвінчання міфів про сон покращить фізичне і психічне здоров'я людей.

Міф 1. 5-годинний сон - це не так вже й погано

Це міф, якого складно позбутися.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, як відомо, спала чотири години на добу. Те саме казала канцлер Німеччини Ангела Меркель, а історії успіху відомих підприємців сповнені прикладів, коли вони жертвували сном заради роботи.

Проте, дослідники стверджують, що міф про користь 5-годинного сну є одним із найбільш небезпечних для здоров'я.

"Ми маємо докази того, що сон впродовж п'яти годин або менше значно підвищує ризик негативних наслідків для здоров'я", - каже дослідниця Ребекка Роббінс.

До них відносять серцево-судинні захворювання, наприклад, серцеві напади та інсульти, а також скорочення тривалості життя.

Повноцінний нічний сон має тривати 7-8 годин, рекомендує вчений.

Міф 2. Алкоголь сприяє кращому сну

За словами вчених, "заспокійлива сила" алкоголю - лише міф, і не так важливо, що це - келих вина, склянка віскі або пляшка пива.

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"Після випитого людина дійсно засинає швидше, але якість сну погіршується", - пояснила пані Роббінс.

Особливо страждає фаза швидкого сну (зі швидким рухом очей). Вона дуже важлива для роботи оперативної пам'яті та навчання.

Ви заснете навіть, можливо, швидше, ніж зазвичай, однак деякі переваги сну будуть втрачені.

Крім того, алкоголь має сечогінний ефект, тому є ризик того, що ви прокинетесь середині ночі з повним сечовим міхуром.

Міф 3. Телевечір допомагає розслабитися

"Мені потрібно заспокоїтись перед сном - подивлюся телевізор", - знайома думка, чи не так?

Доктор Роббінс стверджує: "Нічні новини викликають безсоння або стрес, нам важче розслабитися і відключитися".

А сцена масштабного вбивства у серіалі "Гра престолів", що отримала назву "Червоне весілля", навряд чи справляє релаксуючу дію на організм людини.

Крім того, екрани телевізорів і мобільних гаджетів випромінюють синє світло, яке пригнічує процес вироблення в організмі мелатоніну - гормону сну.

Міф 4. Не можете заснути? Залишайтеся в ліжку

Ви годинами крутитесь з боку на бік і перерахували всіх овець у Новій Зеландії, а їх там приблизно 28 мільйонів.

Що далі? Кидайте цю справу.

"Ми починаємо асоціювати наше ліжко з безсонням, - пояснила Ребекка Роббінс. - Здоровій людині потрібно близько 15 хвилин, щоб заснути. Якщо у вас з цим проблеми, йдіть до іншої кімнати і займіть себе чимось. Механічна робота - ідеальний варіант".

Її порада - складайте шкарпетки.

Міф 5. "Ну ще 5 хвилин!"

Всім знайома ситуація - задзвонив будильник, а рука сама тягнеться перемикнути його. Ми переконані, що додаткові шість хвилин у ліжку нас врятують.

Але вчені радять: щойно спрацював будильник, знайдіть в собі сили і вставайте.

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"Відкидайте спокусу залишитись у теплому ліжку, - радить доктор Робінс. - Ви знову заснете. Однак це "досипання" буде поверхневим і не додасть життєвих сил".

Натомість відкрийте штори і спробуйте впустити якомога більше денного світла в кімнату.

Міф 6. Хропіння зовсім нешкідливе

Хропіння може бути нешкідливим, але воно також може бути симптомом апное, серйозного порушення сну.

Стінки горла розслабляються і звужуються під час сну, що перериває подих і є основною причиною хропіння.

Люди з такою проблемою схильні до підвищення артеріального тиску, нерегулярного серцебиття і ризику отримати інфаркт або інсульт.

Гучне хропіння - сигналізує про серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Отже, здоровий сон - запорука гарного самопочуття, чудового настрою і довголіття", - робить висновок пані Роббінс.

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