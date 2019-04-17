Копирайт изображения unian Image caption Пожежники гасять вогонь у храмі Василя Великого (УГКЦ), Косів, червень 2009 року

Вогонь знищив 150-літній храм на Волині, в якому бувала Леся Українка, в Івано-Франківській області горіла дерев'яна церква, у якій знімали фільм "Вій", а на Рівненщині пожежа зруйнувала храм, зведений ще 1650 року.

Після того, як вогонь спалахнув у знаменитому Соборі Паризької Богоматері, тема пожеж у старовинних храмах знову виринула на поверхню.

Православні й греко-католицькі, у різних регіонах України щороку палають церкви, пам'ятки архітектури XVII-XX століть.

З 2002 року, за приблизними даними ДСНС, в Україні сталися кількасот пожеж у храмах, повністю вогонь знищив щонайменше 40.

Копирайт изображения unian Image caption Церкву у Косові побудували у 1895 році

Пожежники кажуть про порушення правил протипожежної безпеки, у церквах говорять про часті підпали.

Свічки й розетки "на чесному слові"

"Церкви дерев'яні, а поруч свічки, відкритий вогонь. Дерев'яні конструкції не оброблюють протипожежною сумішшю, немає протипожежної сигналізації, є недбале ставлення до електроприладів, трапляються підпали. Людська недбалість, людський фактор призводить до пожеж", - говорить про причини пожеж у храмах експерт з пожежно-технологічної безпеки Сергій Святошенко, який багато років пропрацював у ДСНС.

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption У 2015 році у селі Бубнище вдалося врятувати храм, збудований у 1891 році. Не чекали пожежників, а першими почали гасити пожежу члени добровільної пожежної дружини села

Церкви, що оббиті пластмасовою вагонкою, яка згорає за лічені секунди, залишені непогашені свічки, огарки, які ще з тліючим гнітом складають до картонного ящика, неізольовані дроти, розетки, що тримаються "на чесному слові", іконостаси, оздоблені світловими гірляндами, де перетираються проводи - з такими історіями у церквах мають справу рятувальники.

У ДСНС кажуть, що перед святами рятувальники традиційно проводять протипожежні рейди у храмах, священиків і вірян навчають, як захиститися від вогню, але і пожеж найбільше стається теж на свята.

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Церкву в селі Ріпки, Сумщина, теж врятували від вогню у 2015 році. Там загорівся обігрівач

Якщо до протипожежних заходів не почнуть ставитись серйозніше, храми горітимуть і далі, прогнозує пан Святошенко.

"Яке буде ставлення керівника, такими будуть і протипожежні заходи. Неважливо, який це об'єкт - церква, чи будинок, якщо все зроблено згідно норм протипожежної безпеки - організаційні, технічні умови, то процент виникнення пожеж зводиться до мінімуму. Якщо цим нехтують, не обробляють, то вірогідність пожежі зростає у два-три рази", - каже експерт і застерігає - звертати увагу на протипожежну безпеку потрібно постійно, перевіряти, чи все вимкнено, чи погашені свічки.

Найбільше горить Львівщина

Копирайт изображения unian Image caption Люди розбирають завали греко-католицької церкви, зведеної 1673 року, у Яворові, Львівська область. Вогонь знищив храм у 2008 році

Саме непогашені свічки стали причиною пожежі у двох старовинних храмах минулого року на Львівщині, розповів представник управління ДСНС у Львівській області Орест Галонько.

У цьому регіоні згоріло найбільше старовинних церков. Протягом 1991-2018 років, за даними ДСНС, у Львівській області сталося 108 пожеж у церквах, повністю згоріли 28 дерев'яних храмів.

Тут, власне, найбільше давніх дерев'яних церковних споруд XVIII - XX століттях, їх близько 1000.

Копирайт изображения zik.ua Image caption У 2012 році у місті Сокаль згорів монастир XVII століття. У ньому розміщувалась виправна колонія

Хронологія церковних пожеж за останні 10 років

серпень 2018 - у селі Велика Горожанна на Львівщині горів храм 1798 року. Будівлю врятували, але вогонь пошкодив храм, три куполи та дерев`яні перегородки;

- у селі Велика Горожанна на Львівщині горів храм 1798 року. Будівлю врятували, але вогонь пошкодив храм, три куполи та дерев`яні перегородки; травень 2018 - на Волині у селі Буцин горіла церква, зведена 1864 року;

- на Волині у селі Буцин горіла церква, зведена 1864 року; червень 2015 - у селі Бубнище вдалося врятувати від вогню храм, побудований в 1891 році. Знищено іконостас та церковні речі;

- у селі Бубнище вдалося врятувати від вогню храм, побудований в 1891 році. Знищено іконостас та церковні речі; березень 2012 - вогонь знищив монастир XVII століття у місті Сокаль, у якому розміщувалась колонія.

- вогонь знищив монастир XVII століття у місті Сокаль, у якому розміщувалась колонія. лютий 2010 - згоріла дерев'яна церква 1792 року у селі Звір на Львівщині;

- згоріла дерев'яна церква 1792 року у селі Звір на Львівщині; січень 2010 - у селі Кам'яне на Сумщині згорів дерев'яний храм, зведений у 1870 році;

- у селі Кам'яне на Сумщині згорів дерев'яний храм, зведений у 1870 році; червень 2010 - у селищі Берегомет Чернівецької області згоріла дерев'яна церква, зведена в 1894 році;

- у селищі Берегомет Чернівецької області згоріла дерев'яна церква, зведена в 1894 році; червень 2009 - у селі Косів на Франківщині горіла цекрва УГКЦ;

- у селі Косів на Франківщині горіла цекрва УГКЦ; листопад 2008 - у селі Попеляни, Львівщина, через підпал згоріла дерев'яна церква, збудована 1835 року;

- у селі Попеляни, Львівщина, через підпал згоріла дерев'яна церква, збудована 1835 року; вересень 2008 - у селі Маркова на Івано-Франківщині згорів дерев'яний храм, зведений у 1846 році;

- у селі Маркова на Івано-Франківщині згорів дерев'яний храм, зведений у 1846 році; липень 2008 - у селі Ошихліби Чернівецької області горіла дерев'яна церква, збудована 1779 року. Будівлю врятували;

- у селі Ошихліби Чернівецької області горіла дерев'яна церква, збудована 1779 року. Будівлю врятували; квітень 2008 - в селі Кліцко Львівської області від пожежі ледь врятували унікальну дерев'яну церкву XVII століття;

- в селі Кліцко Львівської області від пожежі ледь врятували унікальну дерев'яну церкву XVII століття; січень 2008 - у місті Яворів на Львівщині згорів дерев'яний храм 1673 року.

Що кажуть у церквах?

У церквах запевняють, що дотримуються всіх приписів пожежників, про зустрічі з якими звітують на своїх офіційних сайтах. Там говорять, що іноді причиною виникнення пожеж є саме підпали.

Так, коли у грудні 2018 року горів Свято-Троїцький храм у місті Ржищів, що на Київщині, священик з УПЦ (МП) Георгій Гичка жалівся, що його свідчення про підпал не хотіли брати до уваги, а коли він викликав на допомогу, то правоохоронців цікавили не свідки підпалу, а те, якого патріархату храм горить.

У 2018 році на Житомирщині повністю згоріла церква, яку забрали в УПЦ (МП), і яка стояла порожньою. Пожежники декілька годин боролися з вогнем, врешті дерев'яні стіни храму і дах впали. У ДСНС заявили про коротке замикання в електромережі, як причину пожежі, проте, в УПЦ (МП) з такою версією не були згідні і говорили про підпал.

Копирайт изображения news.ugcc.ua Image caption Так виглядав храм у селі Дора до пожежі. Церква встояла під час гонінь у радянські часи, кажуть в УГКЦ

У 2014 році згорів столітній храм УГКЦ у селі Дора Івано-Франківської області, де був унікальний різьблений іконостас початку XX cтоліття. У церкві повідомляли, що у святиню кинули коктейль Молотова.

Копирайт изображения news.ugcc.ua Image caption Ось, що залишилось від храму після пожежі

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