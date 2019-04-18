Сім величних соборів України, які ще можна врятувати
Руйнівна пожежа у середньовічному Соборі Паризької Богоматері в Парижі привернула увагу всього світу до збереження старовинних унікальних релігійних пам'яток.
Керівники України одразу ж заявили про підтримку Франції і заговорили про важливість збереження унікальних історичних пам'яток.
Міністр культури Євген Нищук навіть написав у Facebook, що Україна готова "максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення Собору".
Додавши, що робота міністерства культури - це збереження для прийдешніх поколінь усіх культурних та історичних пам'яток.
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BBC News Україна постійно розповідає про ситуацію зі збереженням унікальних історичних пам'яток України: міської архітектури, середньовічних замків та середньовічних синагог.
На жаль, Україна не може похвалитись великими успіхами у збереженні архітектурних цінностей.
Можливо, якщо міністерство культури має можливості і потрібних спеціалістів для реставрації старовинного собору у Парижі, влада може звернути увагу й на українські старовинні собори та храми, які давно потребують порятунку.
Переважно мова іде про католицькі костели XV-XVII століть на Західній Україні, рятувати яких фактично не лишилось кому.
В Україні сотні старовинних храмів, які перебувають на межі руйнації, ми ж зібрали сім найвідоміших.
Ізяслав, Хмельницька область
Фарний костел (найстарший храм міста) Івана Хрестителя, 1599 року будівництва. Ентузіасти регулярно проводять розчищення костелу від чагарів і сміття, але храм руйнується.
Підгайці, Тернопільська область
Троїцький костел, збудований 1634 року, перебуває у катастрофічному стані.
Старокостянтинів, Хмельницька область
Руїни Домініканського костелу, 1613 року спорудження. Пам'ятка архітектури національного значення давно передана УПЦ Московського патріархату, проте відновлення пам'ятки не відбувається.
Кам'янець-Подільський, Хмельнциька область
Костел св. Миколая та домініканський монастир, найстаріший мурований храм міста. Пам'ятка архітектури XV-XVIII століття.
Реставрувати інтер'єри допомагають спеціалісти та студенти польських художніх вузів, закінчити реставрацію фасаду так і не вийшло після руйнувної пожежі 1993 року.
Червоногруд, неіснуюче поселення у Заліщицькому районі Тернопільської області
Домініканський костел 1615 року, є частиною чи не наймальовничіших руїн України разом із залишками Червоногрудського замку.
Язловець, Бучацький район Тернопільської області
Костел Успіння Діви Марії 1590 року, споруджений у ренесансно-готичному стилі. У 1609 році тут був похований відомий польський композитор Миколай Гомулка. Нечисленні римо-католики села намагаються підтримувати храм як можуть.
Гвіздець, Коломийський район, Івано-Франківська область
Бернардинський монастир. 1723-1735 років спорудження. Нечисленні римо-католики села намагаються збирати гроші на реставрацію костелу.
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