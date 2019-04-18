Сім величних соборів України, які ще можна врятувати

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova Image caption Костел Івана Хрестителя в Ізяславі

Руйнівна пожежа у середньовічному Соборі Паризької Богоматері в Парижі привернула увагу всього світу до збереження старовинних унікальних релігійних пам'яток.

Керівники України одразу ж заявили про підтримку Франції і заговорили про важливість збереження унікальних історичних пам'яток.

Міністр культури Євген Нищук навіть написав у Facebook, що Україна готова "максимально швидко направити своїх кращих фахівців та реставраторів для робіт з відновлення Собору".

Додавши, що робота міністерства культури - це збереження для прийдешніх поколінь усіх культурних та історичних пам'яток.

BBC News Україна постійно розповідає про ситуацію зі збереженням унікальних історичних пам'яток України: міської архітектури, середньовічних замків та середньовічних синагог.

На жаль, Україна не може похвалитись великими успіхами у збереженні архітектурних цінностей.

Можливо, якщо міністерство культури має можливості і потрібних спеціалістів для реставрації старовинного собору у Парижі, влада може звернути увагу й на українські старовинні собори та храми, які давно потребують порятунку.

Переважно мова іде про католицькі костели XV-XVII століть на Західній Україні, рятувати яких фактично не лишилось кому.

В Україні сотні старовинних храмів, які перебувають на межі руйнації, ми ж зібрали сім найвідоміших.

Ізяслав, Хмельницька область

Фарний костел (найстарший храм міста) Івана Хрестителя, 1599 року будівництва. Ентузіасти регулярно проводять розчищення костелу від чагарів і сміття, але храм руйнується.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Підгайці, Тернопільська область

Троїцький костел, збудований 1634 року, перебуває у катастрофічному стані.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Старокостянтинів, Хмельницька область

Руїни Домініканського костелу, 1613 року спорудження. Пам'ятка архітектури національного значення давно передана УПЦ Московського патріархату, проте відновлення пам'ятки не відбувається.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Кам'янець-Подільський, Хмельнциька область

Костел св. Миколая та домініканський монастир, найстаріший мурований храм міста. Пам'ятка архітектури XV-XVIII століття.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Реставрувати інтер'єри допомагають спеціалісти та студенти польських художніх вузів, закінчити реставрацію фасаду так і не вийшло після руйнувної пожежі 1993 року.

Червоногруд, неіснуюче поселення у Заліщицькому районі Тернопільської області

Домініканський костел 1615 року, є частиною чи не наймальовничіших руїн України разом із залишками Червоногрудського замку.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Язловець, Бучацький район Тернопільської області

Костел Успіння Діви Марії 1590 року, споруджений у ренесансно-готичному стилі. У 1609 році тут був похований відомий польський композитор Миколай Гомулка. Нечисленні римо-католики села намагаються підтримувати храм як можуть.

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Копирайт изображения Ірина Пустиннікова

Гвіздець, Коломийський район, Івано-Франківська область

Бернардинський монастир. 1723-1735 років спорудження. Нечисленні римо-католики села намагаються збирати гроші на реставрацію костелу.

Копирайт изображения Ірина Пустиннікова

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