"Оживити" мозок свині після смерті - як це?

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Американські науковці змогли частково оживити мозок свині через чотири години після того, як її зарізали.

Після цього суперечки про межу між життям і смертю мають спалахнути з новою силою, а в лікуванні хвороби Альцгеймера можуть з'явитися інші підходи.

Виявляється, відмирання мозкових клітин можна призупинити, відновивши нейронні зв'язки.

Однак під час дослідження так і не вдалося перезапустити вищу мозкову діяльність.

Несподіване відкриття відкидає теорію про невідворотні зміни у мозку, які настають за кілька хвилин після зупинки кровообігу.

Суть експерименту

Науковці взяли на бійні мозок 32-х свиней.

Мозок брали у тварини за чотири години після забою і підключали до системи, через яку ритмічно, імітуючи скорочення серця, прокачували спеціальну рідину.

До складу цього "коктейлю" входила штучна кров, що забезпечувала мозок киснем, і медикаменти, покликані сповільнити або навіть повернути назад загибель мозкових клітин.

Що показав експеримент?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вченим вдалося домогтися комунікації тільки між окремими парами нейронів

Дослідження, опубліковане у журналі Nature, показало зменшення відмирання мозкових клітин, відновлення циркуляції у кровоносних судинах та певне відновлення мозкової активності.

Дослідники навіть зареєстрували роботу синапсів - з'єднань між мозковими клітинами, які уможливлюють передачу інформації.

Окрім цього, свинячий мозок показав позитивну реакцію на медикаменти, а споживання кисню у ньому досягло нормальних показників. І все це відбувалося через 10 годин після того, як свиням повідрубували голови.

Але електроенцефалограма не зареєструвала жодних ознак мозкової активності, яка би свідчила про присутність свідомості чи відчуттів.

Тобто мозок був мертвим.

Що вдалося дізнатися?

Дослідження змінює уявлення про те, як відмирає мозок.

Раніше вважалося, що це відбувається швидко і незворотньо, якщо припинити постачання кисню.

Професор Єльського університету Ненад Сестан, який вивчає мозкові процеси, вважає, що відмирання мозкових клітин триває набагато довше, ніж вважалося раніше.

"Ми показали, що процеси відмирання клітин мозку є поступовими і покроковими. Деякі з цих процесів можна уповільнити, зупинити чи навіть відвернути," - каже науковець.

Чи етичні такі експерименти?

Науковці взяли мозок свиней для експерименту на звичайній бійні, й відібрані тварини не були спеціально вирощені у лабораторії.

Однак науковці із Єльського університету вжили запобіжних заходів на випадок, якщо до тварин повернеться свідомість, і додали до штучної крові медикаменти, що пригнічують мозкову активність.

Під час експерименту проходило постійне спостереження за мозком, щоб виявити будь-які ознаки вищої мозкової активності.

Якби вона відновилася, науковці були готові дати наркоз і припинити експеримент.

Разом з тим, фахівці із біоетики закликали на сторінках Nature до запровадження нових правил у цій сфері біологічної науки, щоб уникнути ситуацій, коли тварини після подібних експериментів опиняться у своєрідній сірій зоні - ні живі, ні мертві.

Яка мета?

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У результатах дослідження зацікавлені, у першу чергу, науковці, які займаються захворюваннями мозку, зокрема хворобою Альцгеймера.

Мозок є найскладнішою структурою у світі, але методики дослідження, коли мозок заморожують і досліджують пошарово, або коли мозкові клітини вирощують на поживному середовищі у лабораторіях, не дають змоги дослідити функціонування мозку вцілому.

У перспективі науковці сподіваються знайти кращий спосіб захисту мозку після травм, інсультів чи кисневого голодування під час пологів.

Представник організації "Мозкова ініціатива" із Національного інституту психічного здоров'я США, доктор Андреа Бекел-Міченер вважає:

"Такі експерименти можуть відкрити абсолютно нову сторінку в дослідженні мозку після смерті. Вони також дадуть стимул для розробки методів лікування мозку після припинення кровообігу".

Науковці говорять, що дослідження перебувають на досить ранній стадії і сподіватися на швидкий прорив у лікуванні травм поки що зарано.

"Ми все ще сумніваємось, що нам вдасться відновити нормальне функціонування мозку," - говорить професор Сестан.

Чи змінить експеримент уявлення про смерть?

Поки що ні, але деякі фахівці з біоетики пропонують переглянути процедури трансплантології.

Зараз основним джерелом донорських органів є люди, чий мозок "відмер".

Фахівець з медичної етики та неонатології із Оксфорду, професор Домінік Вілкінсон вважає: "Якщо у когось констатували "відмирання мозку", то шансів на одужання ця людина не має. Особистості, яка існувала раніше, вже не буде ніколи. Якщо ж у майбутньому з'явиться можливість відновлювати функціонування мозку після смерті і повертати свідомість та особистість, тоді, ясна річ, нам доведеться міняти визначення смерті".

Але наразі до цього ще далеко.

Професор Тара Спаєрс-Джонс, заступник директора Центру досліджень мозку в університеті Единбургу, запевняє: "Цей експеримент не є свідченням того, що з'явилися перспективи збереження функцій мозку людини після смерті, як у мультфільмі Futurama, де голови продовжують жити у біологічних розчинах. На цьому етапі це лише тимчасове збереження деяких базових функцій мозку свині. Про збереження процесу мислення і особистості не йдеться".

Свідомий розум?

Дослідники підкреслюють, що свинячий мозок був цілком живий, але мислити і перебувати в свідомості не міг.

Він "мовчав", не виказуючи жодних ознак вищої нервової діяльності.

У вчених залишається багато питань для подальших досліджень:

Як довго можна підтримувати мозок функціонально дієздатним?

Чи отримають вони кращі результати, якщо не чекатимуть чотири години перед початком реанімації?

Вчені використали наркотичні речовини для пригнічення мозкової активності - чи відновилась би функція свідомості, якби вони цього не робили?

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