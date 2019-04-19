Зеленський чи Порошенко? Кого підтримують зірки та інтелектуали

Копирайт изображения UNIAN Image caption Співачка Ольга Полякова

Найвідоміші українські артисти, письменники, науковці та інтелектуали визначаються, кого підтримувати на президентських виборах і часто говорять про це публічно.

Хтось робить певні натяки у соціальних мережах, хтось говорить про це відкрито в ефірах на телебаченні, а інші публікують відкриті листи підтримки чи засудження Петра Порошенка або Володимира Зеленського.

Під час усіх виборчих кампаній партії та кандидати намагаються заручитись підтримкою зірок естради чи телебачення, які виступають у ролі VIP-агітаторів політиків. Хтось це робить за покликом серця чи через громадянську позицію, а хтось відпрацьовував гонорари.

На цих виборах фаворитом перегонів став відомий шоумен Володимир Зеленський, який разом з командою і сам раніше іноді був політичним VIP-агітатором.

Ми зібрали найвідоміших прихильників обох кандидатів серед зірок шоу-бізнесу, інтелігенції та науковців і що вони кажуть про кандидатів.

Петро Порошенко

На цих виборах VIP-агітаторами Петра Порошенка під час поїздок регіонами та подій за участю президента стали відомі співаки Марійка Бурмака, музикант Тарас Компаніченко, фронтмен гурту "Мандри" Сергій Фома та соліст гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Тарас Чубай

На президентських концертах під час виборчої кампанії також виступав співак Тарас Петриненко.

Вінницький гурт ТІК на чолі з Віктором Бронюком перед виборами навіть зняв окремий кліп "Циклони", присвячений виборам.

"В шоколаді трошки ліпше, ніж у лайні", - ці слова з пісні не залишили сумнівів, кого підтримав артист.

Довіреною особою президента на Львівщині є співачка Софія Федина, яка є керівником Світової федерації українських лемківських об'єднань.

Серед письменників фронті Петро Порошенко отримав цілу команду прихильників.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Оксана Забужко у Каневі

Легендарним став 20-хвилинний виступ письменниці Оксани Забужко на каналі ICTV на підтримку Петра Порошенка, під час якого вона прочитала лекцію на тему, скільки інтелектуальних зусиль потрібно докласти, щоб робити усвідомлений вибір.

Письменник Юрій Винничук на ефірах телебачення промов на підтримку Порошенка не виголошував, проте на своїй сторінці у Facebook досить однозначно й іноді різко висловлюється на підтримку президента і критикує виборців Зеленського.

Один з найвідоміших у світі українських письменників Андрій Курков на своїй сторінці у Facebook відкрито за Петра Порошенка не агітує, проте натякає, на користь кого робить свій вибір.

"Не любите президента, так хоч країну свою поважайте, не втоптуйте її у багнюку перед очима всього світу", - йдеться в одному з політичних постів пана Куркова.

Один з класиків сучасної української літератури Юрій Андрухович напряму підтримав Петра Порошенка у досить гнівній колонці "Кар'єра Володимира З., яку ще можна спинити".

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Сценарист та письменник Андрій Кокотюха також розповідає, чому "за" Порошенка і "проти" Зеленського.

Молодий, але вже досить популярний письменник Андрій Любка відкрито підтримує президента й розхвалює його здобутки у сфері оборони та міжнародних відносин.

Письменниця Ірен Роздобудько на своїй сторінці у Facebook теж висловилась доволі чітко - "ті, хто 31-го накличе в Україну "ЗЕ-лену весну" - будуть нести відповідальність за третій Майдан. Але спочатку - за хаос, котрий прийде і в їхній дім".

Письменник Андрій Бондар також у своїй постах фактично підтримує Петра Порошенко, вказуючи, що "той, хто відмовляється від "армії, мови та віри", приречений на "веру, царя и отечество".

Відкритим прихильником та навіть агітатором за Петра Порошенка став легендарний художник та письменник Лесь Подерв'янський, який навіть виступав на форумі, на якому президент оголосив про намір балотуватись на другий термін.

Одеський художник Олександр Ройтбурт взагалі є офіційною довіреною особою Петра Порошенка на Одещині.

Відомий видавець та поет Іван Малкович також відкрито агітує на цих виборах за Петра Порошенка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ада Роговцева

Актриса Ада Роговцева теж агітує за президента та є його довіреною особою. Так само агітаторами президента стали публіцист та науковець Юрій Щербак, а також відомий шоумен та дипломат Дмитро Чекалкін.

Петра Порошенка підтримали і учасники ініціативної групи інтелектуалів та громадських діячів "Першого грудня".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Мирон Маркевич зараз є головою комітету національних збірних ФФУ

Серед підписантів були почесний президент "Києво-Могилянської академії" В'ячеслав Брюховецький, дисиденти Іван Дзюба і Йосип Зісельс, правозахисник Мирослав Маринович, письменник Володимир Панченко, мистецтвознавець Вадим Скуратівський та вчені Ігор Юхновський та Ярослав Яцків.

Акторка Ірма Вітовська публічно заявляє про свою підтримку Петру Порошенку, а один з найвідоміших футбольних тренерів України Мирон Маркевич навіть є довіреною особою президента на Львівщині.

Володимир Зеленський

Такого великого клубу шанувальників серед українських зірок шоу-бізнесу та інтелектуалів, як у Петра Порошенка, Володимир Зеленський не має.

Серед відомих громадських діячів досить позитивно про Володимира Зеленського відгукувався Олександр Доній.

На своїй сторінці у Facebook він гостро критикує Петра Порошенка, проте відкрито і напряму голосувати за Зеленського не закликав.

"Європа - це без Порошенка. Порошенко - це мала Росія. Вибір є у кожного", - написав він перед другим туром.

Натомість один з найвідоміших лікарів України Євген Комаровський, який багато років мав своє телевізійне шоу, фактично закликав голосувати за Володимира Зеленського й аргументував свою позицію.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олесь Доній

"Я проголосую за Вову Зеленського. Він найбільш адекватний, найбільш порядний і найбільш працьовитий. Менше всіх вкрав, це 100%! І якщо людина може більше 10 років зберегти команду, яка в нього вірить і з ним працює - я дуже люблю таких людей", - заявив Євген Комаровський в ефірі телеканалу ZIK.

Ввечері 18 квітня пан Зеленський назвав Євгена Комаровського своїм радником та експертом з медичних питань, який працюватиме в адміністрації президента.

Правозахисник та радянський політв'язень Степан Хмара та ще понад десяток його однодумців перед другим туром записали спеціальне відеозверенння, в якому закликали ні в якому разі не голосувати за Петра Порошенка і фактично підтримали пана Зеленського.

Більшість учасників звернення не надто відомі громадськості, проте серед них є перший генпрокурор України, екс-суддя Конституційного суду Віктор Шишкін.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Степан Хмара останні роки жорстко критикує Петра Порошенка

Співрозмовник ВВС News Україна у команді Володимира Зеленського розповів, що у громадському середовищі є багато людей, які підтримують пана Зеленського, але не роблять цього публічно, остерігаючись осуду чи цькування.

Серед відомих українських шоуменів Володимира Зеленського підтримав Сергій Сивоха, який розповідає про позитивні якості свого давнього знайомого та розповів, що буде за нього голосувати.

Відоміша сучасна українських музикант та ді-джей Настя Тапольська також фактично підтримала пана Зеленського. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що "Зеленський - це експеримент, а експерименти я люблю. Вірю в його щирість, поважаю за сміливість зробити всім і собі у першу чергу такий виклик".

Чоловік пані Тапольської, депутат Сергій Лещенко, є учасником команди пана Зеленського.

Українська співачка Камалія на своїй сторінці в Instagram підтримала пана Зеленського і привітала його з перемогою у першому турі.

"Всі, хто підтримали Зеленського, не мають зараз святкувати, скоріше залиште це на 21 квітня. Справжня битва починається зараз, коли Порошенко використає свій 20-літній досвід політичних ігор проти тримісячного політичного новачка", - написала вона.

Співачка Гайтана в Instagram також натякнула про підтримку Зеленського, але відкрито про це не сказала.

Співачка та ведуча Ольга Полякова після першого туру президентських виборів запостила фото із Зеленським та привітала його з успіхом.

Набагато масовіша підтримка пана Зеленського серед представників російського шоу-бізнесу.

Також на його користь висловлюються багато колишніх українських політиків, які покинули Україну в 2014 року, зокрема, Микола Азаров та Андрій Портнов.

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