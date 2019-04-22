Дружина Володимира Зеленського Олена ще думає над тим, чим буде займатися у випадку перемоги її чоловіка на президентських виборах. Але зізнається, що нічого не хотіла б змінювати, а як і раніше - писати сценарії для "Студії Квартал 95".

Копирайт изображения Прес-служба "Квартал 95"

Вона є непублічною людиною, до цього дала лише кілька інтерв'ю, а про її життя мало що відомо.

Кореспондент BBC News Україна зустрілася з майбутньою першою леді країни за кілька днів до другого туру в офісі "Студії Квартал 95", куди Олена щодня ходить на роботу. У спілкуванні дружина Зеленського досить спокійна та відкрита, хоча відчувається певна втома.

"Якщо це можливо, я б хотіла займатись тим, чим я займалась", - зізнається вона під час розмови.

Олена відверто каже, що боїться політики і хотіла б лишитися осторонь, щоб продовжувати займатися улюбленою справою - писати сценарії. Але це питання, звичайно, буде ще обговорювати з чоловіком.

"Цікаво поспілкуватися з Мішель Обамою"

BBC News Україна:Чим ви займаєтесь в житті?

О.З.: Я працюю сценаристом в "Студії Квартал 95". Ми пишемо смішне, вдало чи невдало - це вже оцінюють глядачі. Ми це робимо вже понад 15 років і якщо глядачам це не набридло дивитися, то це, мабуть, успішно.

Мені подобається те, чим я займаюсь, адже насправді робота має приносити задоволення. Те, що я роблю, приносить мені максимум задоволення.

BBC News Україна:Тобто ви нічим іншим в житті не займались?

О.З.: Так. Я закінчила технічний університет, за освітою - архітектор, але вже на останніх курсах ми почали робити те, що ми робимо. Я захистила диплом і ми поїхали на гастролі. З того моменту ми почали займатися гумором.

У нас багато сценаристів, особисто я пишу для "Вечірнього кварталу", також для нового шоу - "Жіночий квартал". До цього ми писали для "Вечірнього Києва", ми починали розробляти проект "Розсміши коміка", багато було проектів за ці роки, але основними є, звичайно, квартали.

Це колегіальна робота, дуже рідко хтось може похизуватися, що він взяв і написав номер сам. Такого в принципі ніколи не буває, адже потрібна думка зі сторони. Те, що тобі смішно, іншим може здатися абсолютно не смішним.

Тому в процесі буває дуже багато суперечок. У нас є така схема роботи: авторська група розробляє ідею номеру, починає його писати, а потім на загальних авторських зборах ми всі разом це вдосконалюємо.

Копирайт изображения Прес-служба "Квартал 95"

BBC News Україна:Чим ви займаєтесь у вільний час?

О.З.: Останні п'ять років ми постійно займаємось спортом, вже звикли і нам це дуже подобається. Це спортзал, басейн, Вова часто їздить на велосипеді. В мене було кілька травм, тому я боюсь, але теж хочу. Кожен день, крім суботи та неділі, якщо немає ніякого форс-мажору, то ми обов'язково якийсь час проводимо у спортзалі.

BBC News Україна:Читаєте?

О.З.: Так, звичайно читаю. В мене зараз проблема, що кілька книг почала читати, але не можу завершити. Я люблю художню літературу. Намагалась читати освітню літературу, зараз багато різних книг з саморозвитку, але мене не надовго вистачає.

В основному читаю в електронному вигляді, хоча дуже люблю паперові книги. Просто наш молодший син спить з нами, і йому треба вимикати світло. Тому максимум, що мені вдається - це почитати книгу з телефону перед сном.

BBC News Україна:Які відомі жінки вас надихають?

О.З.: Я не схильна шукати собі кумира. Звичайно, є улюблені актриси, письменниці, є люди, які чудово виглядають, і я мрію, наприклад, виглядати у 60, як Меріл Стріп.

В мене є одна подруга, я їй цього не говорила, але я намагаюсь бути на неї схожою в плані чіткості та непохитності в досягненні цілей. Вона на перший погляд тендітна, мила дівчина, але в неї є внутрішній стрижень. В ситуації, коли б я вже давно здалася, вона продовжує боротися. При цьому в неї чудові стосунки з людьми, вона на всіх знаходить час, я на неї намагаюся рівнятися.

BBC News Україна:Хто вам більше до душі: Мішель Обама чи Меланія Трамп?

О.З.: Мішель Обама, мабуть. Мені здається, вона більш людяна і це якраз основна якість, яку Володимир намагається принести в українську політику. Щоб ми не забували, в першу чергу, бути звичайними людьми. Щоб ми не робили з себе портретів, які мають висіти в кожному кабінеті.

Меланія Трамп, звичайно шикарно виглядає, в неї чудовий стиль, але з Мішель мені було б цікавіше поспілкуватися. Думаю, це було б цікаво.

BBC News Україна:Готуєте вдома?

О.З.: Я непогано готую, іноді буває натхнення щось приготувати. Але сказати, що я дуже сильно люблю готувати - то ні. Мені допомагає мама іноді, у дітей є няня. Але коли є час, я можу щось смачненьке приготувати.

Володимир любить, як і всі чоловіки, м'ясо, рибу, салати. Він не примхливий, іноді, мені здається, він лестить, коли каже, що я дуже смачно готую. Йому просто все подобається, він всеїдний і йому легко вгодити.

BBC News Україна: Ви носите одяг українських дизайнерів? Марина Порошенко, наприклад, популяризує одяг українського виробництва.

О.З.: Мені подобаються українські дизайнери, зараз дуже багато красивого одягу. Я б, мабуть, не заглиблювалась в етнос, як Марина Порошенко. Це дуже гарно, але я більше тяжію до сучасних тенденцій. У нас є чудові дизайнери, вони іноді навіть стають законодавцями нових тенденцій, які потім у всьому світі носять, в тому числі знаменитості.

BBC News Україна:Вишиванки вдягаєте?

О.З.: Я маю кілька вишиванок. Три роки тому, пам'ятаю, був бум на вишиванки - сукні, блузи. В гардеробі є, іноді одягаю.

"Відмовляти Володимира марно"

BBC News Україна:Як ви познайомились з Володимиром?

О.З.: Ми вчилися в паралельних класах, тому заочно один одного знали. Уже після школи, коли вступили до університетів, якось я з подругою йшла вулицею, а Володимир з іншими хлопцями йшов назустріч. Ми жили в одному районі. Так слово за слово ми і познайомилися, почали спілкуватися, а потім - зустрічатися. Одружилися ще у Кривому Розі.

Він дуже відверта людина, не буде обіцяти того, що не зможе ніколи виконати. Якщо в нього є якісь почуття, це дуже видно і це підкорює. Адже для 18-річної дівчини це чудово, коли ти відчуваєш, що тебе щиро люблять. Ще він дуже цілеспрямований. Я спочатку не була налаштована на якісь стосунки, але він свого добився.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський з дружиною разом у штабі зустріли результати перших екзит-полів під час першого туру виборів

BBC News Україна:Ви часто сваритесь?

О.З.: Ні, рідко. Звичайно, бувають якісь короткі сутички, але глобально ми не сваримось.

BBC News Україна:Як багато часу приділяєте дітям?

О.З.: Зараз не вистачає, оскільки я на певних подіях маю бути з Володимиром, плюс в мене є робота. Мені зараз складно поєднувати, хоча кожен день я повертаюся додому й кілька годин перед сном проводжу з дітьми. Поки що глобально нічого не змінилося, а далі мені потрібно буде вирішити, як розподілити свій час.

Я би, звичайно, хотіла все-таки залишитися на своїй роботі, якщо це можливо. З дітьми вже простіше, оскільки вони підросли - Саші 14 (донька Олександра - Ред.), Кирилу 6. І вони зараз теж настільки завантажені в школі та садочку, що весь свій час до сну мають свої заняття.

Я проводжу час з дітьми, і Вова проводить. Він завжди був трудоголіком і ніколи рано додому не приходив. Зараз, звичайно, у нього емоційно важчий період, але щодо часу - це не дуже відрізняється від того, що було раніше. Тому я не втрачаю свідомості.

BBC News Україна:Хто зазвичай займається вирішенням домашніх проблем?

О.З.: Я займаюсь. У Володимира часу практично немає на це, тим більше він мені повністю довіряє. Тому всі побутові проблеми я вирішую самостійно. Хіба якщо я не можу, тоді він підключається.

BBC News Україна:Чи є у вас домашні тварини?

О.З.: Так, у нас їх багато. Дві собаки - біла швейцарська вівчарка та чорний цвергшнауцер. У нас є папуга - дуже дивне створіння. Він дуже нервовий, я не знаю чому, може, щось сталося при транспортуванні. Він дуже кричить, потім сидить і дивиться. Якось він почав виривати собі пір'я. Ми викликали орнітолога, аби нас проконсультували, що з ним не так. Орнітолог сказав, що він просто нервовий. Такий от у нас Кєша.

Є ще рибки і морська свинка. У нас була кішка, два тижні тому вона трагічно загинула. Важкий період не може проходити без жертв.

BBC News Україна:Як часто ви їздите з сім'єю відпочивати?

О.З.: Ми завжди відпочиваємо з сім'єю. Зазвичай у нас є зимовий відпочинок. Всі катаються на лижах, окрім мене. Я намагалася навчитися, але не змогла. Мені трішки страшно, тому я знаходжу, як провести свій час, поки вони всі катаються.

Молодший син донедавна не міг кататися і ми з ним в цей час гуляли. Але вже другий рік він в їхній банді, тому вони просто чекають, коли впаде сніг, аби поїхати на лижі.

Літній відпочинок у нас не завжди виходить, адже влітку часто зйомки, багато роботи. Але іноді нам вдається вирватися всім разом.

BBC News Україна:Кажуть, у вас в Італії є вілла...

О.З.: Я не знаю, це наша вілла чи ні, кілька разів ми там відпочивали. Спочатку ми її орендували, потім якимось чином компанія її придбала, але з того часу ми там вже не були. Вже три роки ми туди не їздили.

BBC News Україна:Я читала, що ви не підтримували похід чоловіка у політику. Ви його відмовляли?

О.З.: Ви ж бачите, що відбувається? Я це передбачала. Відмовляти його марно, адже він все вирішив. Багато хто дорікає, що він когось слухає - це не про нього. Ніколи він нікого не слухав і не збирається. Це його риса характеру.

Коли я почала розуміти, що є таке в планах, то як і багато близьких людей, сказала: "Ти з'їхав з глузду?". Але говорити це було марно, тому довелося сісти і відверто про це поговорити. Коли я усвідомила, що він дійсно розуміє, що збирається робити, я заспокоїлася.

Адже буває, що людину збиває з пантелику оточення. Але коли я зрозуміла, що це не так, що це дійсно його рішення, то тут залишається лише не заважати, а підтримувати. Намагатися допомогти, аби для нього це пройшло легше, ніж може бути.

"На мене чекав сюрприз"

BBC News Україна:Якщо Володимир стане президентом, якою буде перша леді?

О.З.: Я про це дуже серйозно ще не думала. Але якщо це можливо, я б хотіла займатись тим, чим я займалась. З іншого боку, мені кажуть: є ж перші леді, які створюють фонди і займаються благодійністю. Я дуже серйозно до цього ставлюся, адже це величезна відповідальність.

В це треба повністю зануритись і я з цього приводу переживаю. З іншого боку, я розумію, що така персона, як перша леді, може привернути увагу до проблем тих, хто дійсно може допомогти. Тобто це персона, яка може гарантувати результат.

Для мене це дуже складно.

BBC News Україна:Тобто ви з Володимиром ґрунтовно це питання не обговорювали?

О.З.: Ні. Він мені взагалі сказав, що ти можеш ніде не бути, повністю вийти з інформаційного поля і бути відсутньою в ньому.

BBC News Україна:А ви б що хотіли?

О.З.: Чесно, я б хотіла бути відсутньою. Як вийде. Будемо думати, говорити. Можливо, тут є обов'язки, які неможливо на когось перекласти.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олена Зеленська голосує під час першого туру президентських виборів, 31 березня 2019 рік

BBC News Україна:Вам страшно?

О.З.: Страшно, звичайно.

BBC News Україна:Ви морально готові?

О.З.: Я постійно себе налаштовую, починаючи з Нового року, коли це стало відомо. В тому числі й мені.

BBC News Україна: Тобто видізналися про те, що Володимир йде в політику на Новий рік?

О.З.: Були плани, ми розуміли, що він збирається це оголосити, але мене не попередили, що він це зробить в новорічну ніч.

BBC News Україна:І ви з телебачення дізналися, що чоловік іде в президенти?

О.З.: Навіть не з телебачення. Ми були якраз на лижах у Франції, спокійно зустріли Новий рік, випили шампанського та пішли спати. А зранку я в соцмережах бачу цей шквал, була дуже здивована і спитала: а можна було мене попередити, щоб я підготувалася морально. А він каже: "А я тобі нічого не говорив? Я забув".

Річ у тім, що вони були в турі й записали це оголошення в іншому місті після концерту. Ми не бачилися до Нового року, бо він був в турі, і він забув мені сказати. Тому на мене чекав сюрприз.

BBC News Україна:Як діти сприйняли те, що тато йде в президенти?

О.З.: Донька, звичайно, переживала, адже зазвичай в школі діти все обговорюють. Поки без особливих проблем, бо досить тактовно і вчителі поставилися, і діти на диво поставилися дуже толерантно. Тому в процесі вона трішки розслабилася. Молодший син в принципі в це не вникає, і ми навмисно йому нічого не кажемо, бо йому це не потрібно.

Всі ж розуміють, що життя зміниться, але, сподіваюсь, це їх торкнеться не так глибоко, як може бути.

"Володимир вдосконалює українську"

BBC News Україна:Чи відчуває зараз "Студія Квартал 95" відсутність Володимира? Стало краще чи гірше?

О.З.: Звичайно, відчуває. Спочатку всі були пригнічені, адже це лідер, це людина, яка завжди брала більшу частину відповідальності, до того ж він не просто лідер команди, а й дуже творча людина, яку неможливо замінити.

Всі спочатку були в легкій депресії, а потім він провів дуже класну зустріч з авторами, на якій доніс, що тепер треба згуртуватися і зробити ще краще, але вже без нього. І я дивлюся, в останні кілька тижнів, що це справді подіяло. Адже люди зрозуміли і відчули, що тепер є нові можливості та перспективи зростання і в авторстві, і в організації процесу. Багато хто почав працювати активніше.

Поки що мені дуже подобається, як ми справляємось.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так Володимир та Олена Зеленські зустріли результати екзит-полів президентських виборів в Україні увечері 21 квітня

BBC News Україна:Ви не думали над тим, щоб писати Володимиру промови, якщо він стане президентом?

О.З.: Для того, аби бути спічрайтером, треба глибоко бути в темі в тій чи іншій сфері. Це глибокі політичні, економічні та інші питання, в які, звичайно, нам доведеться вникати, але прямо так глибоко я це зробити не зможу. Це має бути політично підкована людина.

BBC News Україна:Як ви вважаєте, політика змінить Володимира?

О.З.:Я сподіваюсь, що не сильно. Мені здається, що все одно щось змінюється, це як довготривалий стрес, це як занурення в абсолютне інше середовище з іншими людьми, обставинами. Звичайно, це накладе на нього свій відбиток. Я сподіваюсь, що його це більше загартує і, сподіваюсь, що як людину, його це не змінить.

BBC News Україна:Багато хто критикує і Володимира, і вас будуть критикувати за те, що розмовляєте російською мовою (Олена Зеленська під час інтерв'ю говорила російською мовою - Ред.). Ви вивчаєте українську?

О.З.: Звичайно, ми знаємо українську мову та вільно нею спілкуємось. Але одна справа, коли ти це робиш у звичайній обстановці, швидко знаходиш слова і все добре. Останнім часом він постійно в стресі, постійно під напругою та психологічним тиском. Тому важко.

Ми не можемо нічого змінити у своєму минулому, так сталося. Я почула українську мову вперше в другому класі на уроці української мови від учительки. Звичайно, у нас були родичі, які говорили на суржику. Всі все розуміли, але занурюватися в літературну українську мову ми почали вже в школі.

Зараз, звичайно, Володимир намагається поглибити свої знання, він вчить. Ми шукаємо викладача, який би допоміг йому набрати швидкість. Адже подивіться, Петро Олексійович говорить завжди повільно, з чіткими паузами, розділяючи фрази. Володимир теж так може говорити, але це не його природний темп мови. Він швидко говорить. І коли починає швидко говорити, в цей час перекладає, виникають затримки і з'являється відчуття, що людина говорить не своєю мовою.

Ми над цим працюємо і, я думаю, що він наздожене темп. Важливо, щоб навколо розмовляли українською, у них в штабі вже говорять лише українською.

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BBC News Україна:Чого ви очікуєте від Володимира, якщо він стане президентом?

О.З.: Я сподіваюсь, що йому вдасться реалізувати те, що він задекларував під час передвиборчої кампанії. Я вважаю, що основне його завдання - змінити ставлення до політики в нашій державі.

Адже в нас заведено вважати, що політичні персони перебувають на якомусь Олімпі, вони недоступні і вони всесильні. Так і є насправді, адже, після потрапляння в політику починається передача влади у спадщину, обростання зв'язками, інше. Але так не має бути.

У всьому світі все демократизується. Ми повинні позбавитися радянського уявлення про вождя. Це звичайна людина, в якої є робота та свої обов'язки.

BBC News Україна:Володимира звинувачують у зв'язках з олігархом. Як ви до цього ставитесь?

О.З.: Є робочі бізнес-зв'язки, вони навіть не прямі, це зв'язки через телеканал. Ми всі з вами якимось чином пов'язані з олігархом. Виходить, всі, хто працює на фабриці Roshen, вони теж підкоряються президенту. Це не зовсім коректно і це образливо, коли кажуть, що ним хтось управляє. Це неправда.

BBC News Україна:Чи подобається вам діяльність Марини Порошенко?

О.З.: Я чула, що вона займається питанням інклюзивної освіти. Це справді дуже важливо. Я не заглиблювалась в те, які там зміни відбулися, але я впевнена, що вони є. Це, звичайно, викликає велику повагу.

BBC News Україна:Ви знайомі?

О.З.: Ні, ми не знайомі. Мабуть, було б цікаво поспілкуватися. Адже це (благодійність - Ред.) в будь-якому разі дуже складна робота. Я до неї чудово ставлюся, як до жінки та матері.

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