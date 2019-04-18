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Рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації ПриватБанку, що з'явилося за кілька днів до обрання президента, породжує питання, як це може вплинути на курс гривні та що робити із вкладами.

Після першого туру виборів колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський заявив, що він не має наміру повертати собі ПриватБанк. Він хоче морального відшкодування і "очищення свого імені", оскільки вважає рішення про націоналізацію незаконним.

Водночас пан Коломойський додав, що хоче повернути два мільярди доларів, які були на рахунках банку.

Петр Крумханзл, голова правління ПриватБанку

"Рішення суду ніяк не впливає на роботу банку. Банк працює у стандартному режимі. Банк стабільний, він прибутковий", - сказав він на брифінгу сьогодні.

За його словами, наразі відсутня ситуація, коли вкладники починають масово знімати кошти зі своїх рахунків.

ВВС News Україна звернулася також до експертів, аби почути реакцію на рішення суду і коментарі про можливі наслідки.

Віталій Шапран, головний експерт Ради Нацбанку:

По-перше, це рішення суду першої інстанції.

По-друге, Національний банк вже офіційно повідомив про намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду. Нас чекає затяжний судовий розгляд.

Якщо подивитися на суть цього питання і на рішення суду, то там не йдеться про повернення банку колишнім власникам.

Суд першої інстанції визнав наявність проблем із процедурами під час націоналізації. Але це не означає, що за рішенням суду банк буде повернутий колишнім власникам.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Коломойський каже, що не хоче банк, він хоче моральної перемоги

Фактично, це судовий спір між владою і колишнім власником.

Він жодним чином не стосується вкладників і кредиторів ПриватБанку.

Тому я би радив не поспішати, не бігти до банкоматів і до відділень банку за депозитами, бо насправді для них ризиків ніяких немає. І у довгостроковій перспективі, коли буде пройдено усі судові інстанції, ці процеси вкладникам ніякої загрози не становлять.

Володимир Дубровський, експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE-Україна:

Це рішення суду першої інстанції, й це суд, який має, м'яко кажучи, неоднозначну репутацію. Попереду ще оскарження у судах вищої інстанції, у тому числі у Верховному суді України. Зараз жодних дій не відбуватиметься, бо судові розгляди - це тривалий процес.

У вкладників банку немає причин панікувати.

Нагадаю, що коли сталася націоналізація ПриватБанку, це не призвело до жодних потрясінь.

Якщо хтось чи побоюється, чи сподівається, що президентом стане Володимир Зеленський, нібито близький до колишнього власника банку Ігоря Коломойського, то він, як і будь-який обраний президент, перший буде зацікавлений у тому, щоб ситуація на валютному ринку була спокійною.

Підстав бігти і забирати свої депозити у ПриватБанку, скуповувати валюту, немає.

Курс залежить не від того, хто є власником банку. Це залежить від того, чи буде Нацбанк друкувати гроші, чи будуть стабільними надходження від експорту і від українських заробітчан, на яких, до речі, тримається на сьогодні гривня. Від того, якою буде співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Ось це ті речі, які дійсно впливають на курс гривні.

Якщо ж навіть теоретично уявити процедуру денаціоналізації, то це аж ніяк не означає, що комусь щось будуть виплачувати, що на ринок викидатимуть якісь гроші, що могло б вплинути на курс. Зміна власника, якщо вона відбувається, майже ніяк не впливає на попит і пропозицію валюти.

А от заява Ігоря Коломойського про те, що він хоче відсудити два мільярди доларів у держави - це більш серйозно, бо це готівкові кошти.

Марія Репко, заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії:

Це не остаточне рішення суду, Нацбанк оскаржуватиме його. Очевидно, що верховенства права в пост-майданній Україні так і не вдалося досягти. Суди ухвалюють політично вмотивовані рішення.

Це рішення може містити скільки завгодно юридичних обґрунтувань. Але рік тому цей же Окружний адміністративний суд за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку виніс зовсім протилежний вердикт, не знайшовши підстав визнати незаконною націоналізацію.

Якщо суди можуть так чинити, для бізнес-клімату та правовладдя в країні це не дуже добре.

Нинішнє рішення суду може вплинути на курс валют лише внаслідок паніки населення. Якщо люди не панікуватимуть, не забиратимуть кошти з банку, то нічого не станеться.

Якщо люди почнуть ставати в черги до банкоматів, розкручувати спіраль паніки, то державі доведеться коштами платників податків, коштами Нацбанку вливати в ПриватБанк додаткову ліквідність.

Паніка - це найбільший ворог банківського сектора. Вона може "вбити" навіть нормальний, здоровий банк.

Після націоналізації ПриватБанк є абсолютно стабільною фінустановою. У нього як в активах, так і в пасивах - державні облігації.

Більшість активних операцій та капіталу пов'язані з державою, рівень банку залежить від її надійності.

Можливо, ці суди - це "розминка" задля перемовин, які Ігор Коломойський планує із міністерством фінансів про виплату йому компенсації, якої він домагається. Хоча не зрозуміло, як він розраховує ці кошти повернути. Економічних підстав виплачувати йому ці два мільярди доларів немає.

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