Копирайт изображения УНІАН

Адвоката Андрія Богдана називають "неформальним куратором" штабу Зеленського і "куратором" від бізнесмена Ігоря Коломойського, інтереси якого він захищає.

BBC News Україна зібрала інформацію про Андрія Богдана, яка є у відкритих джерелах, а також пригадала, що про нього говорили у самій Зе команді.

Двічі уповноважений з антикорупційних питань

Андрію Богдану 32 роки.

Він жив і навчався у Львові, де здобув вищу юридичну освіту.

Там же у 2001 році отримав свідоцтво адвоката.

Згодом переїхав до Києва, де з часом став керуючим партнером об'єднання "Адвокатська фірма "Юридичні радники".

За даними ЗМІ, окрім адвокатської роботи, був також помічником судді Київського апеляційного суду.

У 2007 року балотувався до Верховної Ради по списках блоку "Наша Україна - Народна самооборона" (хоча, як зазначається на сайті ЦВК, до жодної партії не входив).

Був 93-м номером списку, й депутатом у підсумку не став.

У січні 2008 року тодішній міністр юстиції Микола Оніщук призначив Андрія Богдана своїм заступником з питань боротьби з корупцією.

Копирайт изображения Міністерство юстиції Image caption Призначення Богдана у Міністерстві юстиції, 2008 рік

Залишився в уряді після перемоги Віктора Януковича й у березні 2010 року став заступником міністра Кабінету Міністрів України та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Пізніше цю посаду ліквідували, однак у 2013 році тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров знову призначив Андрія Богдана уповноваженим Кабміну у сфері антикорупційної політики.

Після Євромайдану та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.

Радник Коломойського і адвокат Корбана

Навесні того ж 2014 року він став радником новопризначеного губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

А восени вдруге балотувався до Верховної Ради - вже по списках партії "Блок Петра Порошенка". За інформацією ЦВК, Андрій Богдан тоді все ще був позапартійним та працював головним юрконсультом юридичної фірми "Статус".

Утім, депутатом він знову не став, хоча його 74-е місце в списку у підсумку виявилося прохідним, адже партія скасувала його реєстрацію як кандидата.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Богдан та Геннадій Корбан під час засідання Апеляційного суду Києва, 10 лютого 2016 рік

У 2018 році Андрій Богдан безрезультатно оскажував це рішення у суді й вимагав "заборонити ЦВК визнавати обраним будь-кого іншого, а також тих народних депутатів, які вже були зареєстровані після мене - їх повноваження на цей час припинити".

Водночас Андрій Богдан захищав інтереси соратника Ігоря Коломойського Геннадія Корбана, якому в 2015 році інкримінували захоплення заручників, створення злочинної організації та привласнення коштів.

"Товариш Зеленського"

Від початку президентської кампанії Володимира Зеленського Андрія Богдана почали називати "куратором Коломойського" у Зе-штабі, де бачили адвоката.

Утім, у самому штабі це послідовно заперечують.

Так, на питання BBC News Україна про те, чи є представники Ігоря Коломойського у команді Володимира Зеленського керівник його штабу Іван Баканов відповідав: "Ні, мені про таку людину невідомо. Ви маєте на увазі Андрія Богдана? Він юрист, немає питань".

Утім, які саме функції виконує Андрій Богдан, у штабі не пояснюють.

Політконсультант Володимира Зеленського Дмитро Разумков лише відзначав, що "ключових позицій" у нього немає, а сам він "допомагає по юридичних питаннях".

За словами Разумкова, Андрій Богдан є "давнім товаришем" Володимира Зеленського.

А Ігор Коломойський у розмові з журналістами програми "Схеми" визнавав, що хоч Андрій Богдан і є його адвокатом, однак працює й з іншими клієнтами: "Що викликає у мене роздратування, тому що виникає питання: чи є конфлікт інтересів?"

У медіа також з'явилося ряд розслідувань про поїздки та візити Андрія Богдана, наприклад до НАБУ, де він від імені команди Зеленського розмовляв з Артемом Ситником про боротьбу з корупцією.

Журналісти згаданих "Схем" стверджували, що з 2014 року юрист мінімум тричі літав до Росії.

Андрій Богдан у себе у Facebook це заперечив: "Багато часу провів на фронті, в тому числі в самих гарячих точках. На моїй сторінці сотні фото з війни. Внесений у чорний лист в Росії. В Росію і Білорусію не можу заїхати, навіть якби хотів".

І додав: "Готуйтесь. До суду".

Копирайт изображения УНІАН

А пізніше "Схеми" повідомили, що Андрій Богдан "таємно відвідував Конституційний суд", де, за припущенням журналістів, розмовляв з головою суду про люстрацію.

Як звертають увагу автори розслідування, за законом "Про очищення влади" Андрій Богдан, що двічі працював в уряді за часів Януковича, не зможе обіймати посад на державній службі до 2024 року.

"При цьому, ходять тривожні чутки, що у частини команди Зеленського зріє план люстрацію скасувати - це дасть змогу брати "нові обличчя" зі старої обойми призабутих кадрів часів Януковича. Таких як Богдан, наприклад", - написала у Facebook авторка "Схем" Наталія Седлецька.

Конституційний суд все ще перевіряє закон про люстрацію та може визнати його неконституційним, що теоретично дасть змогу Андрію Богдану отримати посаду у виконавчій владі.

У четвер агенція "Укрінформ" з посиланням на власні джерела повідомила, що Конституційний суд вирішив взагалі не розглядати це питання найближчим часом.

Що ж до можливих посад, то у команді Зеленського багато разів запевняли, що заздалегідь не домовлялися з кимось про майбутні призначення у владі.

BBC News Україна звернулася до прес-служби Володимира Зеленського і самого Андрія Богдана щодо інтерв'ю й очікує відповіді.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.