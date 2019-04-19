П'ять історичних подій, які надихнули автора "Гри престолів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption На деякі деталі сюжету "Гри престолів" Джордж Мартіна надихнули реальні історичні події

На екрани вийшов восьмий сезон "Гри престолів" - серіалу HBO, який став одним з найуспішніших телевізійних фентезі-шоу в історії.

Прем'єру першої серії останнього сезону 14 квітня тільки в США подивилися понад 17 млн осіб - в HBO кажуть, що це рекорд для даного жанру.

Однак попри те, що у світі "Гри престолів" є магія і навіть дракони, сюжет серіалу ближче до історичної дійсності, ніж багатьом здається.

"Гра престолів" - адаптація книг Джорджа Мартіна, який також працює виконавчим продюсером серіалу. Він часто говорить про те, як на книгу і сценарій вплинули реальні історичні події.

"Я завжди любив історію, - розповідав він в інтерв'ю газеті Guardian в листопаді минулого року. - Але мене не дуже цікавить аналіз соціоекономічних тенденцій або культурні зрушення. Швидше це війни, вбивства і зрада - найцікавіше".

Ми зібрали п'ять історичних подій, які вплинули на сюжет "Гри престолів".

1. Війна Троянд

"Війна Червоної та Білої троянд" - це довга і складна низка конфліктів за трон в Англії в 1455-1485 роках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Війна троянд" закінчилася після загибелі короля Річарда ІІІ, останнього з династії Йорків, в битві біля Босворта. Він був останнім англійським королем, який загинув у бою

Воювали клани Ланкастерів та Йорків - дві протиборчі гілки династії Плантагенетів, яка правила Англією понад 300 років.

Про війну можна дізнатися, наприклад, з монументальної праці історика Томаса Костейна про Плантагенетів, яка вийшла в 1950 році в чотирьох томах.

Мартін часто говорив про свою любов до роботи Костейна. Схожість з Війною Роз пронизує основний конфлікт "Гри престолів" - боротьбу сімей Ланністерів і Старків за уявний континент Вестерос.

2.Судовий поєдинок

У першому сезоні "Гри престолів" Тіріона Ланністера, якого грає Пітер Дінклейдж, звинувачують у вбивстві аристократа - лорда Джона Аррена.

Однак Ланністер уникає покарання, викликаючи суперника на "суд через поєдинок".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У середньовічній Європі судові поєдинки цілком могли перерости в справжні дуелі на мечах

Тіріон наказує своєму охоронцеві броні битися за свободу господаря.

Така ситуація - не плід уяви Мартіна. Судовий поєдинок в середньовічній Європі був повноцінним юридичним механізмом.

Позивач і відповідач наймали вояків, і ті билися, щоб визначити, хто правий.

Однак на відміну від "Гри престолів", ці суперечки, як правило, не приводили до кривавого результату. Найчастіше переможеним вважався той, хто здався.

3. "Червоне весілля" чи "чорний обід"?

Одна з найнесподіваніших і важких сцен в "Грі престолів" припала на третій сезон. Троє головних персонажів загинули в одній серії.

Робб Старк, його мати Кейтілін і вагітна наречена Таліса гинуть від рук убивць під час банкету.

"Червоне весілля" - ще один приклад того, як Мартін звертається до історичного матеріалу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 1440 році, коли стався "Чорний обід", королю Шотландії Якову II було лише 10 років, але після він правив країною протягом двадцяти років

Основою для цієї сцени став "Чорний обід".

Ця подія сталася у 1440 році: десятирічний король Шотландії Яків II запросив на обід 16-річного графа Вільяма Дугласа разом з молодшим братом.

Дугласи були однією з найвпливовіших в Шотландії сімей. Після обіду їх кинули до в'язниці.

"Якщо вірити хронікам, хтось поставив на стіл голову чорного вепра, символ швидкої смерті. Графа та його брата відвели в темницю, а пізніше - відтяли голови, попри благання короля Якова", - розповідав Мартін в інтерв'ю з журналом EW.

4. "Справжня" крижана стіна

Стіна в "Грі престолів" - це колосальна споруда, яке тягнеться на 500 кілометрів уздовж північного кордону Семи королівств Вестерос. Стіна заввишки у 200 метрів захищає королівства від вторгнення з півночі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі ділянки Адріанового вала, побудованого в другому столітті нашої ери, зберігаються досі

Стіну охороняє Нічний дозор - орден лицарів, до якого належить один з головних персонажів книги та серіалу Джон Сноу.

Реальний прообраз стіни не настільки грандіозний, але теж був дуже важливий: це вал Адріана.

Це загородження побудували в другому столітті нашої ери, щоб захищати римські володіння в Британії від набігів племен з півночі. Ця знаменита фортифікація названа на честь імператора Адріана, за правління якого була побудована.

Залишки колись чудової 117-кілометрової стіни збереглися і до наших днів. Їх відвідують мільйони туристів. У 1980 році це зробив і Джордж Мартін.

"Я відвідував друзів у Англії, і хтось повів мене подивитися на Адріанів вал", - розповідав американський письменник в інтерв'ю Rolling Stone.

"Я весь час думав - а яким було життя римського легіонера, якому доводилося цілий день вдивлятися в ці далекі пагорби", - сказав він.

5. "Корона з золота"

Наприкінці першого сезону "Гри престолів" Візеріс Тарграріен вимагає у ватажка кочівників Кхала Дрого армію, яку той обіцяв йому в обмін на руку його сестри Дейнеріс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згідно з працями римського історика Флавія Євтропія, римського імператора Валеріана I змусили випити розплавлене золото

Висуваючи свої вимоги, Візеріс приставляє меч до живота вагітної Дейнеріс.

Дрого погоджується дати Візерісу "корону з золота, яка буде вселяти людям трепіт".

Але це виявляється пасткою. Після того, як Візеріса знешкоджують, Дрого розплавляє в котлі пояс із золотих медальйонів і виливає розплавлений метал на голову Візеріса. Той вмирає.

Згідно з історичними хроніками, щось подібне сталося з римським імператором Валеріаном у 260 році нашої ери.

Флавій Євтропій, римський історик, який жив в IV столітті, пише, що після того як імператора захопили в полон перси, його змусили випити чашу розплавленого металу.

Ця версія оскаржується, однак саме ця "сцена" надихнула Мартіна на створення епізоду з "короною з золота".

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