Вибори 2019: результати другого туру. Інтерактивна мапа

  • 21 квітня 2019

Стежте за результатами голосування в другому турі президентських виборів у реальному часі. Клікайте на нашу інтерактивну мапу і дивіться результати по регіонах і кандидатах.

Інтерактивна мапа оновлюється в режимі реального часу.

Результати голосування. Другий тур

Попередні дані станом на 23:45 за київським часом 21.04.2019. Опрацьовано протоколів: 8.07%

Вся Україна

Явка: 62.06%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 72.48
Петро Порошенко: 25.2

Львівська область

Явка: 67.34%

Результати голосування за кандидата, %:

Петро Порошенко: 59.04
Володимир Зеленський: 38.43

Закарпатська область

Явка: 46.38%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 81.02
Петро Порошенко: 16.5

Миколаївська область

Явка: 60.66%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 86.43
Петро Порошенко: 12.15

Івано-Франківська область

Явка: 59.86%

Результати голосування за кандидата, %:

Петро Порошенко: 49.93
Володимир Зеленський: 47.11

Волинська область

Явка: 64.25%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 60.08
Петро Порошенко: 38.4

Рівненська область

Явка: 60.71%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 58.44
Петро Порошенко: 38.86

Тернопільська область

Явка: 63.9%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 51.26
Петро Порошенко: 46

Вінницька область

Явка: 62.52%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 63.28
Петро Порошенко: 34.91

Дніпропетровська область

Явка: 65.82%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 87.69
Петро Порошенко: 10.59

Донецька область

Явка: 57.21%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 85
Петро Порошенко: 12.48

Житомирська область

Явка: 61.15%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 73.41
Петро Порошенко: 24.35

Запорізька область

Явка: 64.26%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 86.95
Петро Порошенко: 11.18

Київська область

Явка: 64.21%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 70.07
Петро Порошенко: 27.8

Кіровоградська область

Явка: 60.53%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 79.56
Петро Порошенко: 18.5

Луганська область

Явка: 56.33%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 85.7
Петро Порошенко: 11.94

Одеська область

Явка: 58.94%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 87.3
Петро Порошенко: 10.71

Полтавська область

Явка: 64.88%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 81.49
Петро Порошенко: 16.13

Сумська область

Явка: 62.52%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 80.58
Петро Порошенко: 17.94

Харківська область

Явка: 64.6%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 86.1
Петро Порошенко: 11.87

Херсонська область

Явка: 57.42%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 81.67
Петро Порошенко: 16.54

Хмельницька область

Явка: 62.65%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 72.12
Петро Порошенко: 25.9

Черкаська область

Явка: 60.91%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 79.77
Петро Порошенко: 18.35

Чернівецька область

Явка: 54.09%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 78.01
Петро Порошенко: 19.45

Чернігівська область

Явка: 62.6%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 74.7
Петро Порошенко: 23.16

Київ

Явка: 65.86%

Результати голосування за кандидата, %:

Володимир Зеленський: 60.59
Петро Порошенко: 36.53

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