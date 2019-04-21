Вибори 2019: результати другого туру. Інтерактивна мапа
- 21 квітня 2019
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Стежте за результатами голосування в другому турі президентських виборів у реальному часі. Клікайте на нашу інтерактивну мапу і дивіться результати по регіонах і кандидатах.
Інтерактивна мапа оновлюється в режимі реального часу.
Результати голосування. Другий тур
Вся УкраїнаЯвка: 62.06%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 72.48
Петро Порошенко: 25.2
Львівська областьЯвка: 67.34%
Результати голосування за кандидата, %:Петро Порошенко: 59.04
Володимир Зеленський: 38.43
Закарпатська областьЯвка: 46.38%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 81.02
Петро Порошенко: 16.5
Миколаївська областьЯвка: 60.66%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 86.43
Петро Порошенко: 12.15
Івано-Франківська областьЯвка: 59.86%
Результати голосування за кандидата, %:Петро Порошенко: 49.93
Володимир Зеленський: 47.11
Волинська областьЯвка: 64.25%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 60.08
Петро Порошенко: 38.4
Рівненська областьЯвка: 60.71%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 58.44
Петро Порошенко: 38.86
Тернопільська областьЯвка: 63.9%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 51.26
Петро Порошенко: 46
Вінницька областьЯвка: 62.52%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 63.28
Петро Порошенко: 34.91
Дніпропетровська областьЯвка: 65.82%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 87.69
Петро Порошенко: 10.59
Донецька областьЯвка: 57.21%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 85
Петро Порошенко: 12.48
Житомирська областьЯвка: 61.15%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 73.41
Петро Порошенко: 24.35
Запорізька областьЯвка: 64.26%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 86.95
Петро Порошенко: 11.18
Київська областьЯвка: 64.21%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 70.07
Петро Порошенко: 27.8
Кіровоградська областьЯвка: 60.53%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 79.56
Петро Порошенко: 18.5
Луганська областьЯвка: 56.33%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 85.7
Петро Порошенко: 11.94
Одеська областьЯвка: 58.94%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 87.3
Петро Порошенко: 10.71
Полтавська областьЯвка: 64.88%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 81.49
Петро Порошенко: 16.13
Сумська областьЯвка: 62.52%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 80.58
Петро Порошенко: 17.94
Харківська областьЯвка: 64.6%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 86.1
Петро Порошенко: 11.87
Херсонська областьЯвка: 57.42%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 81.67
Петро Порошенко: 16.54
Хмельницька областьЯвка: 62.65%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 72.12
Петро Порошенко: 25.9
Черкаська областьЯвка: 60.91%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 79.77
Петро Порошенко: 18.35
Чернівецька областьЯвка: 54.09%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 78.01
Петро Порошенко: 19.45
Чернігівська областьЯвка: 62.6%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 74.7
Петро Порошенко: 23.16
КиївЯвка: 65.86%
Результати голосування за кандидата, %:Володимир Зеленський: 60.59
Петро Порошенко: 36.53
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