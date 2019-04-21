Вибори 2019: результати другого туру. Інтерактивна мапа

Стежте за результатами голосування в другому турі президентських виборів у реальному часі. Клікайте на нашу інтерактивну мапу і дивіться результати по регіонах і кандидатах.

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Результати голосування. Другий тур Попередні дані станом на 23:45 за київським часом 21.04.2019. Опрацьовано протоколів: 8.07%

Вся Україна Явка: 62.06%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 72.48

Петро Порошенко: 25.2

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Львівська область Явка: 67.34%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Петро Порошенко: 59.04

Володимир Зеленський: 38.43

Петро Порошенко:Володимир Зеленський: Закарпатська область Явка: 46.38%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 81.02

Петро Порошенко: 16.5

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Миколаївська область Явка: 60.66%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 86.43

Петро Порошенко: 12.15

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Івано-Франківська область Явка: 59.86%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Петро Порошенко: 49.93

Володимир Зеленський: 47.11

Петро Порошенко:Володимир Зеленський: Волинська область Явка: 64.25%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 60.08

Петро Порошенко: 38.4

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Рівненська область Явка: 60.71%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 58.44

Петро Порошенко: 38.86

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Тернопільська область Явка: 63.9%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 51.26

Петро Порошенко: 46

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Вінницька область Явка: 62.52%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 63.28

Петро Порошенко: 34.91

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Дніпропетровська область Явка: 65.82%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 87.69

Петро Порошенко: 10.59

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Донецька область Явка: 57.21%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 85

Петро Порошенко: 12.48

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Житомирська область Явка: 61.15%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 73.41

Петро Порошенко: 24.35

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Запорізька область Явка: 64.26%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 86.95

Петро Порошенко: 11.18

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Київська область Явка: 64.21%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 70.07

Петро Порошенко: 27.8

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Кіровоградська область Явка: 60.53%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 79.56

Петро Порошенко: 18.5

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Луганська область Явка: 56.33%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 85.7

Петро Порошенко: 11.94

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Одеська область Явка: 58.94%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 87.3

Петро Порошенко: 10.71

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Полтавська область Явка: 64.88%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 81.49

Петро Порошенко: 16.13

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Сумська область Явка: 62.52%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 80.58

Петро Порошенко: 17.94

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Харківська область Явка: 64.6%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 86.1

Петро Порошенко: 11.87

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Херсонська область Явка: 57.42%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 81.67

Петро Порошенко: 16.54

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Хмельницька область Явка: 62.65%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 72.12

Петро Порошенко: 25.9

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Черкаська область Явка: 60.91%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 79.77

Петро Порошенко: 18.35

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Чернівецька область Явка: 54.09%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 78.01

Петро Порошенко: 19.45

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Чернігівська область Явка: 62.6%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 74.7

Петро Порошенко: 23.16

Володимир Зеленський:Петро Порошенко: Київ Явка: 65.86%

Явка: Результати голосування за кандидата, %: Володимир Зеленський: 60.59

Петро Порошенко: 36.53

Володимир Зеленський:Петро Порошенко:

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