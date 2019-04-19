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У Києві вручили національну кінопремію "Золота Дзиґа". Найкращим фільмом року, на думку українських кіноакадеміків, став "Донбас" Сергія Лозниці, найкращим актором - Олег Москаленко за роль у фільмі "Дике поле", найкращою актрисою - Ірма Вітовська за роль у фільмі "Брама".

Церемонія нагородження, яка проходила вже в третє, збіглася в часі з проведенням дебатів між кандидатами у президенти і проходила у приміщенні центру "Парковий", який вже в неділю стане штабом одного з кандидатів. Частина гостей дивилась дебати прямо під час церемонії.

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Під час промов закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова, який вже п'ять років перебуває у російській в'язниці.

Засновану у 2017 році премію вручали серед 20 номінацій. Найбільшу кількість номінацій на третю "Золоту Дзиґу" отримали стрічки "Брама" режисера Володимира Тихого - 12, "Дике поле" режисера Ярослава Лодигіна - 12 та "Коли падають дерева" режисера Марисі Нікітюк - 10.

Найкращим фільмом стала стрічка "Донбас". Цей фільм зібрав аж три "Дзиґи" - Сергій Лозниця також отримав приз за найкращу режисерську роботу та сценарій.

"Донбас"режисера Сергія Лозниці заснований на документальних матеріалах і розповідає про реальні події на сході України. Цей фільм відкривав програму "Особливий погляд" на 71-му Каннському фестивалі, а пан Лозниця став найкращим режисером у цій програмі в Каннах.

Копирайт изображения EPA Image caption Сергій Лозниця став найкращим режисером у програмі "Особливий погляд" у Каннах у 2018 році і отримав три "Золоті дзиґи" за фільм "Донбас"

The Guardian писала, що фільм, який знімали у Кривому Розі, сповнений "насильства та орвеллівської утопії, що керує східною Україною".

У цій категорії також змагалися такі фільми:

Стрічка "Брама" режисера Володимира Тихого, яка розповідає про життя родини диваків, що мешкають у Чорнобильській зоні. Головує в сім'ї баба Пріся, яка товаришує з русалками і під'їдає галюциногенні гриби. З нею живуть онук Вовчик і донька Слава. Їхнє розмірене життя закінчується, коли баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, що наближається.

Фільм "Дике поле" Ярослава Лодигіна - пригодницький екшен за романом Сергія Жадана "Ворошиловград" про рейдерське захоплення заправки з бандитськими розбірками та неймовірними панорамами Донбасу, де багато матюків і жартів.

"Наша історія - про захист свого, про момент, коли до тебе приходять і на твоє кажуть, що це моє. Що робити і як діяти? Про це наша історія", - говорив режисер стрічки в інтерв'ю BBC News Україна.

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Зняти стрічку про Донбас на Донбасі, за десятки кілометрів від лінії фронту, у тих місцях, про які писав Жадан, коштувало його авторам більше одного мільйона євро, половину з яких виділило Держкіно, а іншу половину збирали з усього світу.

Фільм "Гірська жінка: на війні" продюсера Сергія Лавренюка, створений у копродукції України, Ісландії та Франції. Він отримав нагороду за найкращу музику в Каннах.

Стрічка розповідає про п'ятдесятирічну Xаллу, яка веде самотню війну з місцевими виробниками алюмінію й готується до всиновлення маленької української дівчинки, батьки якої загинули під час війни на Донбасі.

Фільм "Коли падають дерева" режисера Марисі Нікітюк. Історія 5-літньої бунтівної дівчинки Вітки, її двоюрідної сестри Лариси та її коханого бандита Шрама, які планують втекти подалі від бандитів, розрухи та родичів. Стрічка, де у більшості діалогів актори розмовляють суржиком, увійшла до конкурсної програми Panorama Berlinale 68-го Берлінського кінофестивалю.

"Золоту Дзиґу" за найкращу жіночу роль отримала Ірма Вітовська за роль у фільмі "Брама".

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"Золоту Дзиґу" в номінації найкраща чоловіча роль отримав Олег Москаленко за роль у фільмі "Дике поле".

Копирайт изображения facebook.com/oleg.moskalenko Image caption Олег Москаленко, "Дике поле"

"Премію глядацьких симпатій" отримав фільм "DZIDZIO Перший раз". За нього віддали найбільшу кількість голосів глядачі.

Копирайт изображения uafilmacademy.org

Голосування проходило на сайті газети "Сегодня". Обирали з топ-10 українських фільмів, які з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року в кінотеатрах переглянула найбільша кількість глядачів.

В інших номінаціях перемогли:

Найкраща жіноча роль другого плану - Віталіна Біблів ("Брама")

- Віталіна Біблів ("Брама") Найкраща чоловіча роль другого плану - Володимир Ямненко ("Дике поле")

- Володимир Ямненко ("Дике поле") Найкраща операторська робота - Сергій Михальчук ("Дике поле")

- Сергій Михальчук ("Дике поле") Найкраща режисерська робота - Сергій Лозниця ("Донбас")

- Сергій Лозниця ("Донбас") Найкраща робота художника-постановника - Владлен Одуденко ("Дике поле")

- Владлен Одуденко ("Дике поле") Найкращий грим - Катерина Струкова ("Брама")

- Катерина Струкова ("Брама") Найкращий дизайн костюмів - Марія Керо ("Шляхетні волоцюги")

- Марія Керо ("Шляхетні волоцюги") Найкращий звук - Сергій Степанський ("Дике поле", "DZIDZIO Перший раз")

- Сергій Степанський ("Дике поле", "DZIDZIO Перший раз") Найкращий монтаж - Іван Банніков ("Позивний "Бандерас", "Вона та Війна", "Коли падають дерева")

- Іван Банніков ("Позивний "Бандерас", "Вона та Війна", "Коли падають дерева") Найкращий сценарій - Сергій Лозниця ("Донбас")

- Сергій Лозниця ("Донбас") Найкраща пісня - "Моя мамонько рідненька", учасниці українського жіночого хору: Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")

- "Моя мамонько рідненька", учасниці українського жіночого хору: Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні") Найкращий анімаційний фільм - "Мімікрія"

- "Мімікрія" Найкращий документальний фільм - "МІФ"

- "МІФ" Найкращий короткометражний ігровий фільм - "Mia Donna"

- "Mia Donna" Найкраща музика - Антон Байбаков ("Брама")

"Золоту Дзиґу" за внесок в український кінематограф вручили кінооператору Юрію Гармашу.

Чому дзиґа золота?

Головним символом кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка, як кажуть у кіноакадемії, символізує стрімкий розвиток українського кінематографу. Крім того, назва нагадує про творчий спадок відомого кінематографіста і засновника документального кіно Дзиґи Вертова.

Дизайн статуетки розробив український митець Назар Білик, який так описав "Золоту дзиґу": "Основним елементом композиції є кадр з кіноплівки, золотий чотирикутник, який динамічно обертається, уособлюючи кінематограф. За формою статуетка нагадує дзиґу, вогонь, паросток, які є символами розвитку та оновлення національного кіно".

Хто роздає дзиґи?

Ініціював кінопремію Одеський міжнародний кінофестиваль, проходить вона за підтримки Державного агентства з питань кіно. Вирішують долю нагород 355 членів кіноакадемії. Це 120 режисерів, 116 продюсерів, 70 сценаристів, 51 актор, 28 операторів, 28 кінознавців та інші діячі української кіноіндустрії.

Всі фільми відразу подаються в номінації. Кіноакадеміки на першому рівні голосування обирають короткий список номінантів, а на другому переможців.

Найкращим фільмом 2018 року стала стрічка "Кіборги", а у році 2017 - "Гніздо горлиці".

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