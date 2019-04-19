Кінопремія "Золота Дзиґа": фільм "Донбас" і повний список переможців
У Києві вручили національну кінопремію "Золота Дзиґа". Найкращим фільмом року, на думку українських кіноакадеміків, став "Донбас" Сергія Лозниці, найкращим актором - Олег Москаленко за роль у фільмі "Дике поле", найкращою актрисою - Ірма Вітовська за роль у фільмі "Брама".
Церемонія нагородження, яка проходила вже в третє, збіглася в часі з проведенням дебатів між кандидатами у президенти і проходила у приміщенні центру "Парковий", який вже в неділю стане штабом одного з кандидатів. Частина гостей дивилась дебати прямо під час церемонії.
Під час промов закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова, який вже п'ять років перебуває у російській в'язниці.
Засновану у 2017 році премію вручали серед 20 номінацій. Найбільшу кількість номінацій на третю "Золоту Дзиґу" отримали стрічки "Брама" режисера Володимира Тихого - 12, "Дике поле" режисера Ярослава Лодигіна - 12 та "Коли падають дерева" режисера Марисі Нікітюк - 10.
Найкращим фільмом стала стрічка "Донбас". Цей фільм зібрав аж три "Дзиґи" - Сергій Лозниця також отримав приз за найкращу режисерську роботу та сценарій.
"Донбас"режисера Сергія Лозниці заснований на документальних матеріалах і розповідає про реальні події на сході України. Цей фільм відкривав програму "Особливий погляд" на 71-му Каннському фестивалі, а пан Лозниця став найкращим режисером у цій програмі в Каннах.
The Guardian писала, що фільм, який знімали у Кривому Розі, сповнений "насильства та орвеллівської утопії, що керує східною Україною".
У цій категорії також змагалися такі фільми:
Стрічка "Брама" режисера Володимира Тихого, яка розповідає про життя родини диваків, що мешкають у Чорнобильській зоні. Головує в сім'ї баба Пріся, яка товаришує з русалками і під'їдає галюциногенні гриби. З нею живуть онук Вовчик і донька Слава. Їхнє розмірене життя закінчується, коли баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, що наближається.
Фільм "Дике поле" Ярослава Лодигіна - пригодницький екшен за романом Сергія Жадана "Ворошиловград" про рейдерське захоплення заправки з бандитськими розбірками та неймовірними панорамами Донбасу, де багато матюків і жартів.
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"Наша історія - про захист свого, про момент, коли до тебе приходять і на твоє кажуть, що це моє. Що робити і як діяти? Про це наша історія", - говорив режисер стрічки в інтерв'ю BBC News Україна.
Зняти стрічку про Донбас на Донбасі, за десятки кілометрів від лінії фронту, у тих місцях, про які писав Жадан, коштувало його авторам більше одного мільйона євро, половину з яких виділило Держкіно, а іншу половину збирали з усього світу.
Фільм "Гірська жінка: на війні" продюсера Сергія Лавренюка, створений у копродукції України, Ісландії та Франції. Він отримав нагороду за найкращу музику в Каннах.
Стрічка розповідає про п'ятдесятирічну Xаллу, яка веде самотню війну з місцевими виробниками алюмінію й готується до всиновлення маленької української дівчинки, батьки якої загинули під час війни на Донбасі.
Фільм "Коли падають дерева" режисера Марисі Нікітюк. Історія 5-літньої бунтівної дівчинки Вітки, її двоюрідної сестри Лариси та її коханого бандита Шрама, які планують втекти подалі від бандитів, розрухи та родичів. Стрічка, де у більшості діалогів актори розмовляють суржиком, увійшла до конкурсної програми Panorama Berlinale 68-го Берлінського кінофестивалю.
"Золоту Дзиґу" за найкращу жіночу роль отримала Ірма Вітовська за роль у фільмі "Брама".
"Золоту Дзиґу" в номінації найкраща чоловіча роль отримав Олег Москаленко за роль у фільмі "Дике поле".
"Премію глядацьких симпатій" отримав фільм "DZIDZIO Перший раз". За нього віддали найбільшу кількість голосів глядачі.
Голосування проходило на сайті газети "Сегодня". Обирали з топ-10 українських фільмів, які з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року в кінотеатрах переглянула найбільша кількість глядачів.
В інших номінаціях перемогли:
- Найкраща жіноча роль другого плану - Віталіна Біблів ("Брама")
- Найкраща чоловіча роль другого плану - Володимир Ямненко ("Дике поле")
- Найкраща операторська робота - Сергій Михальчук ("Дике поле")
- Найкраща режисерська робота - Сергій Лозниця ("Донбас")
- Найкраща робота художника-постановника - Владлен Одуденко ("Дике поле")
- Найкращий грим - Катерина Струкова ("Брама")
- Найкращий дизайн костюмів - Марія Керо ("Шляхетні волоцюги")
- Найкращий звук - Сергій Степанський ("Дике поле", "DZIDZIO Перший раз")
- Найкращий монтаж - Іван Банніков ("Позивний "Бандерас", "Вона та Війна", "Коли падають дерева")
- Найкращий сценарій - Сергій Лозниця ("Донбас")
- Найкраща пісня - "Моя мамонько рідненька", учасниці українського жіночого хору: Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")
- Найкращий анімаційний фільм - "Мімікрія"
- Найкращий документальний фільм - "МІФ"
- Найкращий короткометражний ігровий фільм - "Mia Donna"
- Найкраща музика - Антон Байбаков ("Брама")
"Золоту Дзиґу" за внесок в український кінематограф вручили кінооператору Юрію Гармашу.
Чому дзиґа золота?
Головним символом кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка, як кажуть у кіноакадемії, символізує стрімкий розвиток українського кінематографу. Крім того, назва нагадує про творчий спадок відомого кінематографіста і засновника документального кіно Дзиґи Вертова.
Дизайн статуетки розробив український митець Назар Білик, який так описав "Золоту дзиґу": "Основним елементом композиції є кадр з кіноплівки, золотий чотирикутник, який динамічно обертається, уособлюючи кінематограф. За формою статуетка нагадує дзиґу, вогонь, паросток, які є символами розвитку та оновлення національного кіно".
Хто роздає дзиґи?
Ініціював кінопремію Одеський міжнародний кінофестиваль, проходить вона за підтримки Державного агентства з питань кіно. Вирішують долю нагород 355 членів кіноакадемії. Це 120 режисерів, 116 продюсерів, 70 сценаристів, 51 актор, 28 операторів, 28 кінознавців та інші діячі української кіноіндустрії.
Всі фільми відразу подаються в номінації. Кіноакадеміки на першому рівні голосування обирають короткий список номінантів, а на другому переможців.
Найкращим фільмом 2018 року стала стрічка "Кіборги", а у році 2017 - "Гніздо горлиці".
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