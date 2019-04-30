Хочете знайти кохання через інтернет? 7 порад

Копирайт изображения Getty Images Image caption Встановити додаток для знайомств - непогана ідея... Але вам має подобатися цей пошук

Мільйони людей в усьому світі виходять в інтернет, щоб знайти там кохання.

За повідомленням сервісу Online Dating Statistics & Facts, присвяченому аналітиці даних з сайтів знайомств, близько 91 млн людей з різних країн світу користуються такими сайтами та мобільними додатками. Втім, багато хто з них не був на жодному побаченні.

Зокрема, у Британії додатками для знайомств користуються 10% населення, інформує аналітична компанія YouGov; але менше половини цих користувачів були бодай на одному побаченні з кимось із інтернет-знайомих.

Ось кілька порад, які допоможуть вам привернути до себе саме таку увагу, якої ви прагнете. Їх склали для вас Зое Стрімпел, викладачка історії з Університету Суссексу і авторка книжки "Чоловіча дієта", і Сюзі Гейман, консультантка з питань стосунків і авторка журнальної колонки порад.

1. Не шукайте нових знайомств з єдиним мотивом "досягти мети"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Правило номер один: ви нічого не мусите, якщо не хочете

Якщо вам цього не хочеться, припиніть. Якщо людина вам не сподобалась, більше з нею не спілкуйтесь.

Відчайдушно "старатися" дуже шкідливо: ми втомлюємось, зневірюємось, накопичуємо негативні почуття до себе та інших.

2. Довіряйте своїм інстинктам

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Якщо на будь-якому етапі стосунків вас щось насторожить, поставтеся до цього серйозно.

У вас буде спокуса подумати: "Мабуть, проблема зі мною". Якраз навпаки - проблема, скоріше за все, з іншою людиною.

3. Чим менше листування, тим краще - свідчать останні дослідження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прагніть якості, а не кількості. Кілька хороших розмов стануть для вас кориснішими, ніж десятки дрібних листувань ні про що

Листуватися одночасно з сотнями людей - з усіма можливими партнерами, яких тільки пропонує вам сайт - дуже сутужно для розуму.

Побережіть свої слова і час для тих, з ким вам справді приємно поговорити, - з найперспективнішими кандидатами.

4. Кількість передує якості

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ви з більшою ймовірністю знайдете своє кохання у натовпі, а не у пустелі. Із додатками для знайомств - те саме

Уникайте сервісів знайомств для "вузьких кіл" - ідіть туди, де вибір найбільший.

Щоб виокремити діаманти з піску, треба перебрати багато піску. Не вірте рекламі сайтів, які стверджують, що в них - самі лише діаманти. Так не буває. Легких шляхів не існує.

5. Шукайте передусім друзів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дружба - це прекрасна стартова позиція

Стосунки зазвичай складаються найкраще, коли ви починаєте їх у статусі друзів, а вже пізніше закохуєтесь.

До того ж, хтось із друзів може познайомити вас з вашим потенційним супутником чи супутницею.

6. Виявляйте гнучкість

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Можливо, ви чітко знаєте, які риси вас приваблюють, та все ж…

Надто звужуючи список кандидатів, можна відсіяти справжню споріднену душу, яка не відповідає "букві" ваших вимог.

7. Будьте обачні й не забувайте про здоровий глузд

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Один з недоліків інтернет-знайомств - у вас немає спільних друзів, а отже, ви нічого один про одного не знаєте.

Зустрівшись з новою людиною, прислухайтесь до тривожних дзвіночків і суперечностей в її словах чи діях.

Не вагаючись, припиніть спілкування, якщо у вас проситимуть гроші або неодноразово порушуватимуть домовленості.

Також уникайте "емоційних гойдалок" - надто різких перепадів у тоні спілкування.

Цю статтю адаптовано з радіопрограми BBC Radio 4 You & Yours.

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