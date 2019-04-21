Копирайт изображения ВВС Image caption 21 квітня українці обиратимуть президента

Сьомі з часів незалежності вибори президента України стали, напевно, найбільш несподіваними і безпрецедентними за всю історію. І, попри дані численних соцопитувань, напруга в очікуваннях їхнього результату зберігається до кінця.

До другого туру разом з чинним президентом Петром Порошенком, який займається політикою вже близько 20 років, вийшов актор, фронтмен студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який заявив про свої наміри балотуватися на цю посаду в новорічну ніч, о 23.55 31 грудня 1918 року, в ефірі свого розважального шоу. А вже через три місяці, 31 березня 2019 року, він отримав переконливу перемогу в першому турі, обігнавши чинного президента практично вдвічі.

Такого небувалого виборчого успіху пан Зеленський отримав не загальноприйнятими методами агітації - такими, як участь у політичних ефірах чи зустрічі з виборцями, щоб відповідати на їхні питання чи проголошувати зі сцени свою програму, - а безкоштовними концертами "Кварталу" у великих і малих містах України, черги на які люди займали за кілька годин. А велику кількість молоді вдалося мобілізувати ще й завдяки соцмережам, де штаб кандидата активно залучав нову аудиторію.

Image caption Черга на безкоштовний концерт "Кварталу" в Кременчуці

Петро Порошенко до офіційного висунення кандидатом об'їхав Україну з "Томос-туром", а потім відвідував "ради регіонального розвитку" та спілкувався з вибраною пресою. Пан Зеленський, окрім короткого інтерв'ю ВВС та ще одного - "1+1", з іншими ЗМІ до першого туру не розмовляв.

Image caption Мітинг Порошенка у Хмільнику

Політична реклама Порошенка апелювала до ключових цінностей його "ядерного електорату", тоді як агітація Зеленського базувалася на простих і зрозумілих речах, зрозумілих чи не кожному українцю, незалежно від його політичних уподобань.

Після приголомшливих результатів першого туру Петру Порошенку довелося стати ще більш публічним, контактувати з пресою, записувати відеоролики і навіть здавати аналізи, а також пристати на нав'язані Володимиром Зеленським умови дебатів на НСК "Олімпійський". Тобто, попри великий досвід у політиці, йому таки довелося вийти зі своєї зони комфорту і грати на "полі", більш звичному для свого опонента-шоумена.

Дискусії про час, місце і формат дебатів між штабами Зеленського і Порошенка, а також і між самими кандидатами почалися ще до встановлення офіційних результатів першого туру і тривали три тижні. За президентською гонкою спостерігали чи не з більшим інтересом, ніж за новим сезоном "Гри престолів".

Аналіз на профпридатність

Намагаючись викликати Володимира Зеленського на звичний для себе формат дискусії, Петро Порошенко став наполягати на тому, що кандидати мають прийти на дебати, які, за законом, мали б відбутися 19 квітня о 20.00 в студії Суспільного телебачення. Однак Володимир Зеленський відповів на це відеороликом, де покликав Порошенка на НСК "Олімпійський", а перед тим запропонував медичну експертизу, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів". "Даю вам 24 години. Думай-те!" - сказав Володимир Зеленський.

Порошенко прийняв удар і наступної ночі записав відеозвернення у відповідь: "Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю", - сказав він.

Пішовши ще далі, вранці 5 квітня Петро Порошенко здав кров, сечу, волосся та нігті для виявлення в організмі наркотичних речовин, в лабораторії стадіону "Олімпійський", і згодом ці матеріали потрапили до чотирьох різних лабораторій. Жодна з них не виявила наркотиків в зданих матеріалах.

Копирайт изображения Facebook/Petro Poroshenko

Володимир Зеленський здав тільки кров в одній комерційній лабораторії - "Євролаб", власником якої є Андрій Пальчевський, давній симпатик пана Зеленського. В крові пана Зеленського наркотиків не знайшли. Пізніше виявилося, що в результатах аналізів, опублікованих 5 квітня, стоїть дата 2 квітня, і згодом на Facebook-сторінці пана Зеленського цей документ замінили іншим, з правильною датою. За це вибачалися працівниці лабораторії, пояснивши, що переплутали цифри на клавіатурі.

Несподіваний дзвінок

За десять днів до другого туру, 11 квітня, відбулася чи не найгарячіша подія передвиборчих перегонів - знаменита телефонна розмова Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Чинний президент зненацька прийшов в прямий ефір каналу "1+1", де вимагав дебатів з Володимиром Зеленським. Його опонент незабаром вийшов в ефір телефоном і сказав, що він у Парижі готується до зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Подальший діалог тривав на підвищених тонах, співбесідники говорили одночасно, а потім Володимир Зеленський сказав: "Я закінчу через п'ять років, а Ви — 22 числа (…) А зараз закінчив я: 19 числа на НСК "Олімпійський". Крапка", - і кинув слухавку. Ця телефонна розмова обурила багатьох користувачів соцмереж.

Побачивши такі пристрасті, Юлія Тимошенко заявила, що вона побачила "руйнацію статусу посади президента" і "приниження української держави".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Юлія Тимошенко закликала обох кандидатів поводитися гідно і не принижувати посаду президента

Вона закликала Петра Порошенка "не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку, і, як би важко не було, захистити статус президента і статус держави", а Володимиру Зеленському порадила: "Якщо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої, і не треба, борючись за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусу".

Відеоролик пана Зеленського з закликом стати ведучою дебатів між ним та чинним президентом пані Тимошенко проігнорувала.

"Молода команда"

Поки чинний президент Петро Порошенко відвідував численні прямі ефіри та ток-шоу на різних каналах та проводив "дебати", його опонент Володимир Зеленський спілкування з пресою уникав, за що його часто критикували. Однак за кілька днів до другого туру він дав інтерв'ю РБК-Україна, право на яке журналіст цього видання виграв у пана Зеленського у виборчу ніч на "турнірі" в пінг-понг у його виборчому штабі. Він розповів про своє ставлення до декомунізації та визнання героєм Степана Бандери, однак на питання про розпуск парламенту чи мовні квоти чітко не відповів.

Окрім закритості для преси, пану Зеленському багато хто (в тому числі, і пан Порошенко) закидали відсутність не тільки чіткої політичної програми, а і таємницю довкола хоча би першої п'ятірки його команди. 18 квітня до студії ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" Володимир Зеленський прийшов у компанії 21 людини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Зе команда" під час поїздки на зустріч із президентом Франції (зліва направо): Іван Баканов, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський та Руслан Рябошапка

"Ці люди йдуть з нами в Адміністрацію президента, після цього вони пройдуть перевірки й тільки тоді займуть посади", - сказав він. За його словами, хтось з них міг би претендувати на посади міністрів. Деякі члени цієї команди були раніше радниками в попередніх урядах України під керівництвом Юрія Єханурова, Миколи Азарова та Володимира Гройсмана, а Олександр Данилюк навіть був міністром.

Дебати про дебати

Суперечка про те, хто, з ким і де дебатуватиме, тривала ледь не весь другий тур.

Петро Порошенко запрошував Володимира Зеленського на дебати на НСК "Олімпійський" 14 квітня: "Я запрошую і глядачів, як і хотів пан Зеленський, я запрошую усі канали для того, щоб дебати були проведені, як хотів Володимир Зеленський"

На це пан Зеленський відповів черговим відеороликом, де сказав, що дебати будуть на Олімпійському 19 квітня і закликав українців ставити питання чинному президенту. Сам же озвучив намір запитати, "коли почнуться посадки, чому свинарчуки не за ґратами".

14 квітня Петро Порошенко провів "одиночні дебати" на стадіоні "Олімпійський". Пан Зеленський на них не з'явився. Чинний президент відповідав у окремому залі на питання журналістів, а люди, які прийшли його підтримати, дивилися на це в трансляції на великому екрані перед стадіоном. Він заявив, що прийме будь-який вибір народу, "бо це демократія". Потім він закликав усіх на поле стадіону "для спільного селфі" і навіть заспівав зі сцени разом з Іваном Леньо "ти ж мене підманула".

Петро Порошенко ще неодноразово закликав Володимира Зеленського прийти на дебати в студію Суспільного телебачення 19 квітня, тільки о 20 годині, однак відповіді не отримав. Зрештою, 18 квітня Центральна виборча комісія схвалила перенесення початку офіційних дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком 19 квітня на 21:00.

Водночас штаби кандидатів ще кілька днів домовлялися про те, як пройдуть "дебати" 19 квітня о 19.00 на "Олімпійському", хто зможе туди прийти, як поділити стадіон, скільки потрібно сцен та хто транслюватиме цей "двобій". Зійшлися на двох сценах, двох модераторах та двох різних концертах музикантів, які грали з цих різних сцен по черзі, а ведучі перегукувалися між собою.

Дебати почалися вчасно, їх модерували Андрій Куликов та Олена Фроляк. Кандидати мали змогу на п'ятихвилинні виступи на початку та в кінці, а також на три питання до опонента. Петра Порошенка прийшло підтримати набагато більше людей, його частина поля була заповнена вщерть.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський закликав Петра Порошенка стати на коліна і зробив це сам

Після цього о 21:00 Петро Порошенко прийшов на дебати в студії Суспільного телебачення. Володимир Зеленський не з'явився, тож пан Порошенко сам відповідав на питання журналістів і громадських активістів.

Вибір всьоме

Президентські вибори 2019 року - сьомі за часи незалежності України.

Копирайт изображения ВВС

Цього року в Україні зареєструвалося 35,5 млн виборців, близько 1% з них змінили місце голосування.

За даними Центральної виборчої комісії, на підготовку і проведення виборів в Україні буде витрачено 1,95 млрд гривень.

У першому турі балотувалося 39 кандидатів.

Другий тур голосування триватиме 21 квітня з 8.00 до 20.00 по всій Україні, окрім анексованого Росією Криму та непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей.

Фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова проведуть "Національний екзит-пол 2019". Його результати соціологи оголосять одразу ж після закриття виборчих дільниць о 20-й годині.

Офіційні результати ЦВК має встановити до 1 травня, а офіційно їх оприлюднити - ще за три дні.

Інавгурація новообраного президента має відбутися протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів, однак не пізніше 3 червня 2019 року.

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