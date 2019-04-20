Міста, від яких втрачають розум. У буквальному сенсі

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Деякі міста, вочевидь, особливо небезпечні для туристів: їх відвідування спричиняє нервові зриви настільки часто, що психічні розлади отримали назву на їхню честь - Єрусалимський синдром, Паризький синдром ... Щось в повітрі? Або все це вигадки?

Олівер Макафі мав повернутися додому до Різдва. Але 29-річний ландшафтний дизайнер з Північної Ірландії зник. Останній раз його бачили 21 листопада 2017-го.

Макафі подорожував велосипедом по Національному ізраїльському тракту. Він зник в районі міста Міцпе-Рамон, його велосипед і намет знайшли через два місяці в кратері Рамон, що на півдні Ізраїлю.

Вздовж Національного тракту, який також називають Ізраїльською стежиною, туристи в різні дні знаходили речі Макафі - гаманець, ключі, комп'ютерний планшет...

У ЗМІ відразу пролунала версія про можливий Єрусалимський синдром - психічний стан з відривом від реальності, часто пов'язаний з релігійними переживаннями.

Ті, хто страждають на нього, стають параноїками. Вони бачать і чують те, чого насправді немає. Вони стають одержимими, схибленими. Трапляється, що вони зникають.

На початку XXI століття лікарі ізраїльського центру психіатрії Кфар-Шауль повідомляли в середньому про приблизно сотню за рік туристів з цим синдромом (майже половині з яких було потрібне лікування в клініці), переважно християн. Але були серед них і юдеї, і невелика кількість мусульман.

Єрусалимський синдром

Єрусалимський синдром, писали вони в "Британському журналі психіатрії" (British Journal of Psychiatry), - це форма психозу, що виникає в місті, яке "викликає відчуття святого, історичного і небесного".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Єрусалим "викликає відчуття святого, історичного і небесного" - і це почуття для когось виявляється занадто сильним

Багато їхніх пацієнтів вже мали той чи інший психічний розлад, коли вони приїхали до Єрусалима, і це підштовхнули їх до ілюзорної священної місії.

Лікарі описують американського туриста-шизофреніка, який ще у себе на батьківщині почав силові тренування і все більше відчував себе біблійним Самсоном.

Він приїхав до Ізраїлю з нав'язливою ідеєю зрушити з місця гігантські кам'яні блоки Стіни Плачу. Після того, як його затримала єрусалимська поліція, американця поклали в лікарню. Він пройшов медикаментозний курс лікування, після чого у супроводі батька повернувся до США.

Але у частини людей, які приїхали в Єрусалим, синдром розвивається за відсутності історії будь-яких психічних захворювань. Таких меншість - 42 з 470 туристів, яких за останні 13 років поклали до лікарні. Але їхні випадки драматичні та несподівані.

Типова поведінка таких людей - вони стають одержимі чистотою незабаром після прибуття в місто: нескінченно приймають ванну або душ, весь час намагаються стригти собі нігті на руках і ногах.

Найкращі ліки - "фізично забрати пацієнтів з Єрусалима, якомога далі від його святих місць"

Вони надягають на себе щось схоже на білу тогу, яку часто роблять із позиченої у готелі постільної білизни. Вони читають проповіді, викрикують псалми, співають релігійні гімни на вулицях або в священних місцях Єрусалиму.

Зазвичай таке триває приблизно тиждень. Іноді їх намагаються лікувати заспокійливими або з ними розмовляє психіатр. Але найкращі ліки - "фізично забрати пацієнтів з Єрусалима, якомога далі від його святих місць".

Автори статті в British Journal of Psychiatry вважають, що ці туристи (зазвичай "з ультрарелігійних сімей") відчувають сильний дисонанс між своїми ідеалістичними уявленнями про Єрусалим і реальністю, що і призводить до появи синдрому.

Згадуючи про сторіччя територіальних суперечок і релігійних конфліктів, один автор припустив, що це місто можна вважати "благодатним ґрунтом для масового божевілля".

І дійсно, Єрусалимський синдром - це не щось новеньке, його прояви спостерігали ще в Середні віки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прочанин читає Біблію в єрусалимському Храмі Гробу Господнього

Якщо ж повернутися до історії велотуриста Олівера Макафі, який загубився, то слід зазначити, що ірландець був ревним християнином.

Слідчі, які займалися його пошуками, розповідали, що знайшли у місці, де зник турист, вирвані сторінки з Біблії, придавлені камінням, а також написані рукою Макафі витяги з Священного писання, що описують як Христос постував у пустелі.

Незабаром після зникнення Макафі в "Фейсбуці" створили сторінку @helpusfindollie. Однією з останніх записів був такий: "Перша річниця з дня зникнення Олівера прийшла і пішла, і, на жаль, все виглядає так, що розгадка як і раніше на відстані мільйонів миль від нас".

Копирайт изображения Getty Images Image caption 72-річний художник на флорентійському мосту Понте-Веккьо раптом відчув, що за ним стежать ... міжнародні авіакомпанії

Синдром Стендаля

У Флоренції психіатри зустрічаються з проявами схожого синдрому в інших обставинах.

Схоже, що туристи настільки вражені пишнотою цього міста, його архітектурою і творами мистецтва, що деякі впадають в стан психозу.

Одному 72-річному художнику на знаменитому мосту Понте-Веккьо вже через кілька хвилин стало здаватися, що за всіма його пересуваннями стежать ... міжнародні авіакомпанії, а його номер в готелі прослуховують.

Жінка трохи старше 40 була переконана, що фігури, зображені на фресках капели Строцци в церкві Санта-Марія-Новела, вказують на неї: "Мені здавалося, що про мене пишуть в газетах, про мене говорять по радіо, мене переслідують на вулицях".

Флорентійський психіатр Граціелла Магеріні розповідає про понад сотню туристів, яких довелося покласти до лікарні Санта-Марія-Нуова в період між 1977 і 1986 рр. У цих людей було прискорене серцебиття, вони рясно потіли, відчували біль в грудях, запаморочення і навіть галюцинації, втрату орієнтації, відчуття втрати себе. Дехто намагався знищити твори мистецтва.

Все це, на думку Магеріні, було результатом "особистої вразливості, стресу і втоми від довгої дороги, а також зіткнення з містом, яке наповнене примарами великих людей, їхніми смертями та і історією Флоренції".

Для чутливого туриста, вважає вона, - явний перебір.

Магеріні називає це синдромом Стендаля - на честь французького письменника, який відвідав Флоренцію в 1817 році і, побачивши базиліку Санта-Кроче (Святого Хреста), зізнався, що "був поглинений спогляданням її величної краси", а "серце його сильно і прискорено билося ". "Джерело життя немов пересохло в мені, і я йшов в страху, що впаду на землю".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Краса - страшна сила. У Флоренції це розумієш особливо чітко

І хоча зараз кількість випадків синдрому Стендаля не перевищує двох-трьох в рік, в знаменитій галереї Уффіці регулярно щось відбувається.

Нещодавно у одного чоловіка, коли він розглядав "Весну" Боттічеллі, трапився напад. Інший турист втратив свідомість перед "Медузою" Караваджо.

В інтерв'ю газеті Corriere Della Sera директор галереї сказав: "Я не ставлю діагнозів, але я знаю: коли потрапляєш в такий музей, як наш, повний шедеврів, це, звичайно, стає джерелом можливого емоційного, психологічного і навіть фізичного потрясіння".

Паризький синдром

А часом нервовий зрив трапляється, навпаки, від того, що місто, про яке стільки мріяв, не виправдовує очікувань.

Японські туристи часто переживають Паризький синдром (в цих дослідженнях розповіли про понад 60 пацієнтів з таким психозом). Вони відчувають жорстоке розчарування від того, що Париж виглядає зовсім не так, як місто їх мрії.

Засмучені суворими обличчями місцевих мешканців і браком уваги зі сторони продавців в магазинах, деякі японці просто шоковані французькою столицею.

"У японських магазинах покупець в центрі уваги, а тут продавці майже не дивляться на тебе", - пояснює представник асоціації, що допомагає японським сім'ям облаштуватися у Франції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Парижі у частині японських туристів розвивається реактивний психоз від того, що столиця Франції абсолютно не відповідає їхнім очікуванням - мрії руйнуються

Але наскільки описані синдроми специфічні? Чи треба за ними їхати в Єрусалим або до Флоренції, або в Париж? Невже ці міста настільки виняткові, що на в'їзді до них час вішати попереджувальні плакати?

Психічні розлади - одна з основних причин поганого стану здоров'я у туристів. Згідно з даними ВООЗ, "надзвичайна психіатрична ситуація" - одна з найбільш поширених причин евакуації повітряним транспортом.

Єрусалим не варто розглядати як патогенний фактор, оскільки здатність формувати хворобливі ідеї властива туристам на різноманітних маршрутах

Гострі психози складають одну п'яту всіх психічних проблем, що виникають у туристів, і у більшості це трапляється не біля Стіни Плачу і не в Храмі Гробу Господнього.

Є безліч причин, чому таке трапляється саме з мандрівниками - зневоднення організму, недосипання, джетлаг, снодійне, прийняте в літаку разом з алкоголем, а іноді і такі препарати, як антималярійним мефлохін.

Страх літати відчувають від 2,5 до 6,5% туристів, а гострим занепокоєнням страждає близько 60% мандрівників.

Додайте до цього стрес проходження перевірки службами безпеки в аеропортах, довгі черги в музеї, мовний бар'єр і культурні відмінності, та плюс до того ще особисті очікування від паломництва - і у вас вже повна картина того, з чого може народитися ідеальний шторм.

У багатьох випадках у туриста може вже бути психіатричне захворювання, про яке і сам він не здогадується, і, після того, як людина потрапляє в галерею Уффіці або в Храм Гробу Господня, ця схильність стає причиною синдрому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стендаль писав, що відвідування базиліки Санта-Кроче справило на нього велике враження

Згідно з дослідженням Магеріні, більш ніж половина з тих, хто потрапив до лікарні, вже відвідували психотерапевта чи психіатра.

Як вказують коментатори статті в British Journal of Psychiatry, "Єрусалим не варто розглядати як патогенний фактор, оскільки здатність формувати хворобливі ідеї властива туристам в найбільш різноманітних місцях і на різних маршрутах".

Навіть щодо історії Стендаля варто зробити застереження. Його докладний особистий щоденник, що відповідає тому часу, коли він приїжджав до Флоренції, сповнений прозаїчних скарг на замале за розміром взуття, а про те, що він відчув в базиліці Санта-Кроче немає жодного слова.

Хоча в опублікованих записках він стверджував, що відвідування базиліки Санта-Кроче справило на нього велике враження.

Чи може бути так, що проголошуючи по таку піднесену реакцію від зустрічі з геніальними творами мистецтва людина просто підтримує свій статус - як вишуканої і такої, що тонко відчуває?

Або вся справа в черевиках, що тиснуть, та у втомі?

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Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Future.