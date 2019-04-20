Міста, від яких втрачають розум. У буквальному сенсі
Деякі міста, вочевидь, особливо небезпечні для туристів: їх відвідування спричиняє нервові зриви настільки часто, що психічні розлади отримали назву на їхню честь - Єрусалимський синдром, Паризький синдром ... Щось в повітрі? Або все це вигадки?
Олівер Макафі мав повернутися додому до Різдва. Але 29-річний ландшафтний дизайнер з Північної Ірландії зник. Останній раз його бачили 21 листопада 2017-го.
Макафі подорожував велосипедом по Національному ізраїльському тракту. Він зник в районі міста Міцпе-Рамон, його велосипед і намет знайшли через два місяці в кратері Рамон, що на півдні Ізраїлю.
Вздовж Національного тракту, який також називають Ізраїльською стежиною, туристи в різні дні знаходили речі Макафі - гаманець, ключі, комп'ютерний планшет...
У ЗМІ відразу пролунала версія про можливий Єрусалимський синдром - психічний стан з відривом від реальності, часто пов'язаний з релігійними переживаннями.
Ті, хто страждають на нього, стають параноїками. Вони бачать і чують те, чого насправді немає. Вони стають одержимими, схибленими. Трапляється, що вони зникають.
На початку XXI століття лікарі ізраїльського центру психіатрії Кфар-Шауль повідомляли в середньому про приблизно сотню за рік туристів з цим синдромом (майже половині з яких було потрібне лікування в клініці), переважно християн. Але були серед них і юдеї, і невелика кількість мусульман.
Єрусалимський синдром
Єрусалимський синдром, писали вони в "Британському журналі психіатрії" (British Journal of Psychiatry), - це форма психозу, що виникає в місті, яке "викликає відчуття святого, історичного і небесного".
Багато їхніх пацієнтів вже мали той чи інший психічний розлад, коли вони приїхали до Єрусалима, і це підштовхнули їх до ілюзорної священної місії.
Лікарі описують американського туриста-шизофреніка, який ще у себе на батьківщині почав силові тренування і все більше відчував себе біблійним Самсоном.
Він приїхав до Ізраїлю з нав'язливою ідеєю зрушити з місця гігантські кам'яні блоки Стіни Плачу. Після того, як його затримала єрусалимська поліція, американця поклали в лікарню. Він пройшов медикаментозний курс лікування, після чого у супроводі батька повернувся до США.
Але у частини людей, які приїхали в Єрусалим, синдром розвивається за відсутності історії будь-яких психічних захворювань. Таких меншість - 42 з 470 туристів, яких за останні 13 років поклали до лікарні. Але їхні випадки драматичні та несподівані.
Типова поведінка таких людей - вони стають одержимі чистотою незабаром після прибуття в місто: нескінченно приймають ванну або душ, весь час намагаються стригти собі нігті на руках і ногах.
Вони надягають на себе щось схоже на білу тогу, яку часто роблять із позиченої у готелі постільної білизни. Вони читають проповіді, викрикують псалми, співають релігійні гімни на вулицях або в священних місцях Єрусалиму.
Зазвичай таке триває приблизно тиждень. Іноді їх намагаються лікувати заспокійливими або з ними розмовляє психіатр. Але найкращі ліки - "фізично забрати пацієнтів з Єрусалима, якомога далі від його святих місць".
Автори статті в British Journal of Psychiatry вважають, що ці туристи (зазвичай "з ультрарелігійних сімей") відчувають сильний дисонанс між своїми ідеалістичними уявленнями про Єрусалим і реальністю, що і призводить до появи синдрому.
Згадуючи про сторіччя територіальних суперечок і релігійних конфліктів, один автор припустив, що це місто можна вважати "благодатним ґрунтом для масового божевілля".
І дійсно, Єрусалимський синдром - це не щось новеньке, його прояви спостерігали ще в Середні віки.
Якщо ж повернутися до історії велотуриста Олівера Макафі, який загубився, то слід зазначити, що ірландець був ревним християнином.
Слідчі, які займалися його пошуками, розповідали, що знайшли у місці, де зник турист, вирвані сторінки з Біблії, придавлені камінням, а також написані рукою Макафі витяги з Священного писання, що описують як Христос постував у пустелі.
Незабаром після зникнення Макафі в "Фейсбуці" створили сторінку @helpusfindollie. Однією з останніх записів був такий: "Перша річниця з дня зникнення Олівера прийшла і пішла, і, на жаль, все виглядає так, що розгадка як і раніше на відстані мільйонів миль від нас".
Синдром Стендаля
У Флоренції психіатри зустрічаються з проявами схожого синдрому в інших обставинах.
Схоже, що туристи настільки вражені пишнотою цього міста, його архітектурою і творами мистецтва, що деякі впадають в стан психозу.
Одному 72-річному художнику на знаменитому мосту Понте-Веккьо вже через кілька хвилин стало здаватися, що за всіма його пересуваннями стежать ... міжнародні авіакомпанії, а його номер в готелі прослуховують.
Жінка трохи старше 40 була переконана, що фігури, зображені на фресках капели Строцци в церкві Санта-Марія-Новела, вказують на неї: "Мені здавалося, що про мене пишуть в газетах, про мене говорять по радіо, мене переслідують на вулицях".
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Флорентійський психіатр Граціелла Магеріні розповідає про понад сотню туристів, яких довелося покласти до лікарні Санта-Марія-Нуова в період між 1977 і 1986 рр. У цих людей було прискорене серцебиття, вони рясно потіли, відчували біль в грудях, запаморочення і навіть галюцинації, втрату орієнтації, відчуття втрати себе. Дехто намагався знищити твори мистецтва.
Все це, на думку Магеріні, було результатом "особистої вразливості, стресу і втоми від довгої дороги, а також зіткнення з містом, яке наповнене примарами великих людей, їхніми смертями та і історією Флоренції".
Для чутливого туриста, вважає вона, - явний перебір.
Магеріні називає це синдромом Стендаля - на честь французького письменника, який відвідав Флоренцію в 1817 році і, побачивши базиліку Санта-Кроче (Святого Хреста), зізнався, що "був поглинений спогляданням її величної краси", а "серце його сильно і прискорено билося ". "Джерело життя немов пересохло в мені, і я йшов в страху, що впаду на землю".
І хоча зараз кількість випадків синдрому Стендаля не перевищує двох-трьох в рік, в знаменитій галереї Уффіці регулярно щось відбувається.
Нещодавно у одного чоловіка, коли він розглядав "Весну" Боттічеллі, трапився напад. Інший турист втратив свідомість перед "Медузою" Караваджо.
В інтерв'ю газеті Corriere Della Sera директор галереї сказав: "Я не ставлю діагнозів, але я знаю: коли потрапляєш в такий музей, як наш, повний шедеврів, це, звичайно, стає джерелом можливого емоційного, психологічного і навіть фізичного потрясіння".
Паризький синдром
А часом нервовий зрив трапляється, навпаки, від того, що місто, про яке стільки мріяв, не виправдовує очікувань.
Японські туристи часто переживають Паризький синдром (в цих дослідженнях розповіли про понад 60 пацієнтів з таким психозом). Вони відчувають жорстоке розчарування від того, що Париж виглядає зовсім не так, як місто їх мрії.
Засмучені суворими обличчями місцевих мешканців і браком уваги зі сторони продавців в магазинах, деякі японці просто шоковані французькою столицею.
"У японських магазинах покупець в центрі уваги, а тут продавці майже не дивляться на тебе", - пояснює представник асоціації, що допомагає японським сім'ям облаштуватися у Франції.
Але наскільки описані синдроми специфічні? Чи треба за ними їхати в Єрусалим або до Флоренції, або в Париж? Невже ці міста настільки виняткові, що на в'їзді до них час вішати попереджувальні плакати?
Психічні розлади - одна з основних причин поганого стану здоров'я у туристів. Згідно з даними ВООЗ, "надзвичайна психіатрична ситуація" - одна з найбільш поширених причин евакуації повітряним транспортом.
Гострі психози складають одну п'яту всіх психічних проблем, що виникають у туристів, і у більшості це трапляється не біля Стіни Плачу і не в Храмі Гробу Господнього.
Є безліч причин, чому таке трапляється саме з мандрівниками - зневоднення організму, недосипання, джетлаг, снодійне, прийняте в літаку разом з алкоголем, а іноді і такі препарати, як антималярійним мефлохін.
Страх літати відчувають від 2,5 до 6,5% туристів, а гострим занепокоєнням страждає близько 60% мандрівників.
Додайте до цього стрес проходження перевірки службами безпеки в аеропортах, довгі черги в музеї, мовний бар'єр і культурні відмінності, та плюс до того ще особисті очікування від паломництва - і у вас вже повна картина того, з чого може народитися ідеальний шторм.
У багатьох випадках у туриста може вже бути психіатричне захворювання, про яке і сам він не здогадується, і, після того, як людина потрапляє в галерею Уффіці або в Храм Гробу Господня, ця схильність стає причиною синдрому.
Згідно з дослідженням Магеріні, більш ніж половина з тих, хто потрапив до лікарні, вже відвідували психотерапевта чи психіатра.
Як вказують коментатори статті в British Journal of Psychiatry, "Єрусалим не варто розглядати як патогенний фактор, оскільки здатність формувати хворобливі ідеї властива туристам в найбільш різноманітних місцях і на різних маршрутах".
Навіть щодо історії Стендаля варто зробити застереження. Його докладний особистий щоденник, що відповідає тому часу, коли він приїжджав до Флоренції, сповнений прозаїчних скарг на замале за розміром взуття, а про те, що він відчув в базиліці Санта-Кроче немає жодного слова.
Хоча в опублікованих записках він стверджував, що відвідування базиліки Санта-Кроче справило на нього велике враження.
Чи може бути так, що проголошуючи по таку піднесену реакцію від зустрічі з геніальними творами мистецтва людина просто підтримує свій статус - як вишуканої і такої, що тонко відчуває?
Або вся справа в черевиках, що тиснуть, та у втомі?
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Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Future.