Вибори 2019: Україна мирно голосує з дітьми та собаками - фото

  • 21 квітня 2019

21 квітня українці обирають президента між коміком Володимиром Зеленським, який є фаворитом перегонів, і нинішнім президентом Петром Порошенком.

Як відбувається голосування у різних куточках, дивіться у нашій фотогалереї.

вибори Копирайт изображения EPA/SERGEY DOLZHENKO
Image caption На вибори беруть дітей та домашніх тварин. На фото - вибори у Києві
вибори Копирайт изображения EPA/TATYANA ZENKOVICH
Image caption Вибори в Україні проходять спокійно, кажуть у ЦВК. На фото - вибори у селі Великі Дмитровичі, Київщина
вибори Копирайт изображения unian
Image caption Станом на 15:00 проголосували 45,26% українців. Лідери - Запорізька, Дніпропетровська та Полтавська області
вибори Копирайт изображения YURI DYACHYSHYN Getty
Image caption Для багатьох українців вибори - це ніби свято. Принаймні, так виглядає з прикрашених дільниць і святково вбраних людей. На фото - вибори на Львівщині
вибори Копирайт изображения unian
Image caption Цього року в Україні зареєструвалося 35,5 млн виборців, близько 1% з них змінили місце голосування
вибори Копирайт изображения YURI DYACHYSHYN Getty
Image caption До тих людей, які не можуть голосувати, йдуть представники виборчих комісій. Вибори на Львівщині
вибори Копирайт изображения EPA/TATYANA ZENKOVICH
Image caption Микола Каплиненко голосує вдома у селі Великі Дмитровичі, Київщина
вибори Копирайт изображения EPA/TATYANA ZENKOVICH
Image caption Як і Катарина Кастагриз
вибори Копирайт изображения REUTERS/Gleb Garanich
Image caption Військові в ООС голосують на спеціальностворених дільницях. На фото - село Зайцеве поблизу лінії фронту
вибори Копирайт изображения ANATOLII STEPANOV
Image caption Вибори зі зброєю в руках. На фото - дільниця в зоні ООС в Золотому, Луганщина
Виборчі дільниці розміщують у школах, будинках культури, спортивних залах Копирайт изображения Brendan Hoffman/Getty Images
Image caption Сутінки дільниць. Виборчі дільниці розміщують у школах, будинках культури, клубах, спортивних залах часом по сусідству з цікавими об'єктами
Зеленський Копирайт изображения EPA/ZOYA SHU
Image caption Комік Володимир Зеленський голосував у Києві. Він - фаворит перегонів

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