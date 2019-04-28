Фіналісти премії Асоціації фотографів - кращі фото

  • 28 квітня 2019

Асоціація фотографів (AOP) оголосила фіналістів щорічної премії. Роботи 240 учасників покажуть у Лондоні.

Фотографії відібрали з понад 2000 претендентів у різних категоріях, а переможців оголосять 14 травня.

Пропонуємо вам переглянути деякі з цих робіт з коментарями їхніх авторів.

Фото Exploring Deliciousness Копирайт изображения Louise Hagger
Image caption Луїза Хаггер: "Моя особиста серія Exploring Deliciousness у співпраці зі стилістом Люсі-Рут Гетевей і дизайнером Керрі Г'юз, яка досліджує недосконалі поєднання і те, що ми вважаємо смачним".
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Pendine Sands в Уельсі Копирайт изображения Simon Burch
Image caption Саймон Берч: "Pendine Sands в Уельсі уже майже сто років є культовим місцем для автомобілістів та мотоциклістів, які намагалися встановити рекорд швидкості. Першим це зробив Малкольм Кемпбелл у 1924 році".
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Лінн Барбер з її котом Тайгером Копирайт изображения Charlie Clift
Image caption Чарлі Кліфт: "Мене попросили сфотографувати Лінн Барбер з її котом Тайгером для журналу The Sunday Times. Як і попереджала Лінн, Тайгер не хотів фотографуватися. Цей кадр вдалося зробити тільки завдяки котячим ласощам".
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Чоловік з біноклем Копирайт изображения Matt Davis
Image caption Метт Девіс: "Я помітив цього чоловіка з біноклем на шляху до пляжу Блекпул минулого літа. Він мене зацікавив і я запитав, чи можна його сфотографувати. Він заледве звернув на мене увагу. І тільки коли я почав його знімати, то помітив, що поряд починає збиратися натовп. Виявилось, що у цей час у морі намагалися врятувати людину, яка тонула".
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Моторошна лялька Копирайт изображения Peter Dazeley
Image caption Пітер Дейзлі: "Я зробив цей знімок, щоб проілюструвати проблему домашнього насильства, використавши для цього знеособлену моторошну стару ляльку".
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A glass with the drink splashing out Копирайт изображения Rob Lawson
Image caption Роб Лоусон: "Це - закон Мерфі у склянці; справжня барменська ентропія! Між елементами напою у просторі є конфлікт. Ніби сплеск і дим з'ясовують стосунки, але у цьому композиційному хаосі безумовно є краса".
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Японія у снігу Копирайт изображения Richard Durkin
Image caption Річард Дуркін: "Цей знімок я зробив у популярному туристичному місті Такаяма в гірському районі Хіда префектури Гіфу в центральній Японії".
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Біженці у Белграді Копирайт изображения Hannah Maule-ffinch
Image caption Ханна Мол-Фінч: "Бараки Белграда є частиною проекту, присвяченого кризі біженців у Європі. Близько 2000 мігрантів, переважно із Сирії, Іраку та Афганістану, жили у великих цегляних складах, відомих як Бараки, розташованих поза головним транспортним вузлом міста".
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Фото Копирайт изображения Dean Northcott
Image caption Дін Норткотт: "Свобода і радість прекрасного та швидкоплинного британського літа закарбовані у цьому зображенні 11-річного Макса, який насолоджується заходом сонця наприкінці серпня".
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водне поло Копирайт изображения Alexander Rhind
Image caption Александр Рінд: "Цей знімок - частина серії, присвяченої команді ватерполістів із Пензанса. На ньому вечірнє світло відблискує у воді басейну".
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Фото жінок Копирайт изображения Sam Robinson
Image caption Сем Робінсон: "Це серія зображень, які кидають виклик традиційним канонам краси і портретної фотографії".

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