Фіналісти премії Асоціації фотографів - кращі фото
- 28 квітня 2019
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Асоціація фотографів (AOP) оголосила фіналістів щорічної премії. Роботи 240 учасників покажуть у Лондоні.
Фотографії відібрали з понад 2000 претендентів у різних категоріях, а переможців оголосять 14 травня.
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