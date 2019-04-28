Фіналісти премії Асоціації фотографів - кращі фото

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Метт Девіс: "Я помітив цього чоловіка з біноклем на шляху до пляжу Блекпул минулого літа. Він мене зацікавив і я запитав, чи можна його сфотографувати. Він заледве звернув на мене увагу. І тільки коли я почав його знімати, то помітив, що поряд починає збиратися натовп. Виявилось, що у цей час у морі намагалися врятувати людину, яка тонула".