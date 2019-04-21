"Президент з голосом ведмедика Паддінгтона". Соцмережі про результати екзит-полів

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У неділю в Україні відбувся другий тур президентських виборів. За результатами екзит-полів, переможцем перегонів стає Володимир Зеленський.

Перемогу коміка та новачка у політиці прогнозували усі екзит-поли, проте перехід від прогнозів до реальності бурхливо обговорюють у соцмережах.

Журналіст Володимир Верб'яний написав:

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука написав, що Володимир Зеленський стане наймолодшим президентом в історії України та вважає, що "лише час покаже його якість як голови держави".

Користувач Іван Гісем звертає увагу на те, що Володимир Зеленський переміг з найвищим результатом в історії України.

Народний депутат Мустафа Найєм пише у своєму Facebook: "Ми обрали нового президента. Подобається це комусь чи ні, тепер його успіхи й падіння — це і наші проблеми".

Він дає пану Зеленському три поради:

Пам'ятати, що сталося з Петром Порошенком. Не перекреслювати успіхи й не робити тих самих помилок.

Уже зараз сказати "Ні" усім, хто запропонує свою підтримку, ресурси й медіа в обмін на "особливі правила і свій шматок країни".

Посадити за стіл переговорів про новий суспільний договір не олігархів, а тих, хто за нього проголосував і прямо зараз готові підтримати будь-які починання.

Окремо пан Найєм відзначає, що варто віддати належне Петру Порошенку, який боровся до кінця, хоч і не завжди чесно, але грані не перейшов.

Також вдячний чинному президенту голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Те, що Петро Порошенко визнав свою поразку та привітав опонента вважає правильним Ірина Лібенко.

Народний депутат Борислав Береза написав, що не знає "чого чекати від нового президента".

"Немає розуміння його стратегій і цілей. Так, він шанс України на зміни. Залишилося зрозуміти, які зміни він готовий запропонувати?", - питає політик.

Паблік "Баба і кіт" уже звертається до майбутнього президента з питаннями.

Ярослава Гончарук пише, що розуміє, "як воно було Гаррі (Поттеру) та ордену Фенікса".

Оксана Ставнійчук запостила своє фото з футболкою, яка має напис: "Заздалегідь ненавиджу нового президента".

Журналістка Мар'яна П'єцух написала:

"Ну ось і все", - коротко підсумовує завершення передвиборчої кампанії Іван Яковина.

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