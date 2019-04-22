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У ЦВК станом на 6:30 порахували 81,8% протоколів з дільниць. На президентських виборах з 73,12% голосів перемагає Володимир Зеленський, в чинного президента Петра Порошенка - 24, 54% голосів виборців.

Володимир Зеленський переміг майже в усіх регіонах України. Петро Порошенко здобув перемогу лише у Львівській області та закордонному виборчому окрузі.

Явка на виборах склала 62,09% виборців, що трохи нижче показника 62,8% у першому турі виборів.

З перемогою Володимира Зеленського вже привітали президент Франції Емманюель Макрон, президент США Дональд Трамп, президент Польщі Анджей Дуда, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської Ради Дональд Туск, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та канцлер Австрії Себастьян Курц.

Де найбільше і найменше голосували за Зеленського

Найбільший рівень підтримки Володимир Зеленський має у Луганській області - 88,75%, Дніпропетровській - 87,45%, Одеській - 87,2%, Донецькій - 87,08%, Запорізькій - 86,8%.

Найменше за переможця виборів голосували у Львівський області - 33,62%, Тернопільській - 50,36%, Івано-Франківській - 53,86%, Рівненській - 59,77% та Києві - 60,24%.

Де переміг Порошенко

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Згідно з даними ЦВК, чинний президент Петро Порошенко перемагає у 15 зі 199 округів в Україні та в закордонному виборчому окрузі.

Петру Порошенку вдалося перемогти в усіх 12 округах у Львівській області. В цій області він отримав майже 64% голосів виборців.

В Івано-Франківській області чинний президент переміг одному з семи округів - №83 (частина Івано-Франківська).

Він також лідирує у двох з п'яти округів Тернопільської області - №163 (частина Тернополя) та №165 (частина Тернополя, місто Бережани, Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький райони).

Проте на загальнорегіональному рівні в Івано-Франківській області Петро Порошенко отримав 43% голосів, в Тернопільській - майже 47%, і таким чином, поступився в цих регіонах Володимиру Зеленському.

В Рівненській області Петро Порошенко отримав 37,74% голосів, а в Києві - 36,88%.

Найменше підтримали чинного президента в Луганській області - 9% виборців, Донецькій - 10,48%, Одеській - 10,57%, Дніпропетровській - 10,63%, Запорізькій - 11,26%.

Як проголосували українці за кордоном

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У закордонному виборчому окрузі за результатами підрахунку на 95% дільниць перемагає з понад 53% голосів Петро Порошенко. В його опонента Володимира Зеленського - понад 45% голосів.

Президент Порошенко переміг на дільницях у 43 країнах, зокрема, у Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Португалії, Нідерландах, Швеції, Ізраїлі, Китаї та Японії. Він також лідирує з великим відривом у США та Канаді, де підрахунок голосів ще не завершився.

Володимир Зеленський переміг на дільницях у 24 країнах, зокрема, у Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині, Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Молдові, Грузії, Азербайджані та Вірменії.

На дільницях в Алжирі, Кувейті та Чилі обидва кандидати набрали рівну кількість голосів.

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