Кінець "епохи Пороха": як у штабі президента зустріли поразку
"Я оптиміст і настрій оптимістичний. Деякі речі часто відбуваються не так, як всі очікували", - відбивався від журналістів голова фракції БПП Артур Герасимов у штабі Петра Порошенка.
О третій годині дня у штабі президента вже всі прекрасно знали попередні дані екзит-полу, який засвідчив абсолютну перемогу Зеленського.
У команді Порошенка вже несміливо розповідали про те, як житимуть після 21 квітня, але публічно говорити про розгром ще не наважувались.
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Як розповідали співрозмовники ВВС в команді Порошенка, з поразкою там змирились ще до дня голосування і президент був готовий до визнання поразки.
Але там все ж таки сподівались, що Зеленський набере менше психологічної позначки у 70%, а чинний президент візьме понад 30%.
Неминучість поразки
До закриття виборчих дільниць залишалося ще кілька годин, а в штабі Петра Порошенка вже відчувався настрій приреченості.
Ні для штабістів Порошенка, ні для пари сотень присутніх тут журналістів проміжні результати екзит-полів не були секретом: кампанія чинного президента була програна, причому з тріском. Петро Порошенко не перетинав навіть психологічно важливої позначки в 30% голосів виборців.
Тому журналісти безцільно ходили по величезному приміщенню виставкового центру "Мистецький арсенал", виходили на подвір'я покурити, заходили назад і рахували хвилини до восьмої вечора.
"Все, що тут можна зробити конструктивного, це набрати два кілограми ваги", - поскаржився один колега, сумно проводжаючи поглядом чоловіка, який ніс величезну тацю з бутербродами та бургерами.
При чому, в розмовах між собою деякі офіціанти розповідали, що підтримували Зеленського.
На сцені штабу почергово виступали лояльні експерти, які фактично підсумовували п'ять років президентства Порошенка. З їхнього настрою було зрозуміло, що наступних п'яти років вже не буде.
Нечисленні депутати від парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" були небагатослівними.
"Слухай, звідки я знаю, що Порох буде робити далі? Я його не бачив з того часу, як він нам пообіцяв перемогу над Зеленським нокаутом", - нервово сказав один з парламентарів.
Йшлося про зустрічі Порошенка з депутатами своєї фракції відразу після першого туру виборів. Тоді йому вдалося запалити надію в серцях деяких з них, пообіцявши перемогу над коміком "не по очках, а нокаутом".
Штабісти Порошенка не приховували розчарування: поразка могла б виявитися і більш гідною. Окремий привід для розчарування - програш Зеленському в Західному регіоні країни, де гасло президента "Віра, мова, армія" повинен був, на думку багатьох, сильніше мобілізувати тамтешнього виборця.
"А взагалі - що тобі сказати. Всі говорять, що кампанію провели слабо. Але ніхто не каже, що можна було зробити краще ", - змахує рукою соратник Порошенка і йде в закриту частину кулуарів штабу.
"Ще три тижні тому було зрозуміло, що шансів на перемогу немає", - згадує соратник президента.
"Максимум, що можна було досягти, - надолужити 5-10%", - зізнається він.
Співрозмовник каже, що хайп, на якому Зеленський отримав шалену популярність, вже було не перебити нічим.
Парламент і перебіжчики
У команді Порошенка вже дивляться у майбутнє і готуються до парламентських виборів - чи то дочасних, якщо Зеленський розпустить парламент, чи до чергових, які мають відбутись 27 жовтня.
У команді Порошенка кажуть - їм вигідні обидва сценарії. Якщо вибори відбудуться у жовтні, то Зеленський може встигнути наробити помилок. Якщо вибори будуть влітку - то команда Порошенка вже мобілізована і може отримати якийсь результат.
Співрозмовники ВВС в оточенні Порошенка сподіваються, що Зеленський у нинішній Раді зуміє зібрати навколо себе не більше 100 депутатів, його кадрові рішення не матимуть підтримки більшості депутатів, а нинішній уряд допрацює до осені.
До слова, у Порошенка, який досі є чинним президентом, все ще сподіваються ухвалити закон про функціонування української мови та закон про імпічмент.
Близько шостої години вечора у штабі Порошенка з'явився заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко, якого одразу ж закидали питаннями, хто перебіжить до Зеленського і чи не зробить він це сам.
"Я буду в опозиції", - парирував пан Гончаренко.
Ще один депутат від БПП Валерій Карпунцов спрогнозував, що вже нинішній пленарний тиждень у Раді покаже, хто перебіжить під знамена Володимира Зеленського
Публічно ж усі речники у штабі Порошенка повторювали ту саму тезу: не важливо, хто переможе, важливо, що країна йде у Європу, і з цього шляху не можна зійти.
Ще вдень Артур Герасимов розповів ВВС News Україна, що чим би не закінчились вибори президента, БПП буде йти на парламентські вибори. Хоча він і не уточнював, чи очолить партію сам Петро Олексійович.
Не пролив на це світло у своїй промові й сам президент.
Лишається в політиці
Оголошення результатів екзит-полів у штабі Порошенка зустріли мовчанням. І тільки розпорядник сцени просив журналістів звільнити червону доріжку, для чогось простелену від рамок металошукачів до входу в зал для преси.
І ось - Порошенко під руку з дружиною, вбраною у строгу темну сукню, увійшли в штаб. Дивлячись на широку посмішку Порошенка, хотілося запитати, чи чув він, з яким рахунком програв людині, яку три тижні тому на цьому ж місці обізвав маріонеткою олігарха Ігоря Коломойського.
Але урочистість моменту не дає це зробити: появу Порошенка присутні в штабі зустрічають оплесками.
"Ніколи не здавайся. Ніколи, ніколи, ніколи ", - починає він свою промову.
З цього спічу стає зрозуміло: чутки про те, що після нищівної поразки Порошенко піде в бізнес, перейде на дипломатичну роботу чи взагалі емігрує з країни, не відповідають дійсності.
Він обіцяє залишитися в політиці й разом зі своєю командою - "командою переможців" - захищати завоювання свого президентства, які він перераховує довго і під оплески присутніх.
Курс України на ЄС і НАТО, безвізовий режим, помісна церква, реформа освіти і медицини - в якийсь момент створюється враження, що Порошенко своєю мовою створює готовий ескіз програми своєї партії на парламентські вибори, які повинні відбутися або вже влітку, або восени.
У Зеленського буде сильна опозиція, констатує Порошенко, але тут же додає: він готовий вже зараз витрачати скільки завгодно свого часу для того, щоб передати йому вахту у владі.
"Ми не виграли битву, але ми не програли війну", - говорить Порошенко, дякує своїй команду і йде з прес-центру під овації присутніх.
На прощання він запрошує на сцену всю свою команду родичів, штабістів, артистів та співаків - всі вони разом співають гімн України. Багато присутніх у залі гостей заплакали.
Під кінець своєї "подячної промови" ледь не заплакав і сам Порошенко.
Втім, те, як гідно Петро Порошенко сприйняв свою поразку, вже завтра втратить будь-який сенс.
Його соратники вже передчувають перехід кількох десятків депутатів президентської фракції в групу підтримки новообраного глави держави.
Регіональні штаби, демотивовані відверто низьким результатом Петра Порошенка, виглядають слабкою підмогою для анонсованого ним політичного реваншу.
Нарешті, незрозуміло, як поводитиметься колишній президент і його партія в разі, якщо нова влада почне перегляд результатів президентства Порошенка, який, як прогнозують деякі прихильники Зеленського, може включати й відкриття кримінальних справ проти представників колишньої еліти.
Виходив зі штабу Петро Порошенко вже не посміхаючись. В оточенні охорони він швидко йшов паралельно червоній килимовій доріжці, так недоречно розстеленій у його штабі.
"Петро Олексійович, якою була головна помилка вашої кампанії?" - запитав журналіст ВВС, коли він проходив повз.
Він пройшов, як ніби не почувши питання, але вже в декількох метрах обернувся і відповів: "У кампанії помилок не було. Були до кампанії".
Порошенко пішов зі штабу. Слідом за ним зону для преси покинули його соратники, які отримали хоч якесь бачення майбутнього свого і своєї політичної сили.
В політиці та й взагалі в житті України почався новий сезон, сценарій до якого, напевно, буде писати не тільки Володимир Зеленський. І як казали журналісти у залі - "закінчується епоха Пороха".
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