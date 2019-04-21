Кінець "епохи Пороха": як у штабі президента зустріли поразку

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"Я оптиміст і настрій оптимістичний. Деякі речі часто відбуваються не так, як всі очікували", - відбивався від журналістів голова фракції БПП Артур Герасимов у штабі Петра Порошенка.

О третій годині дня у штабі президента вже всі прекрасно знали попередні дані екзит-полу, який засвідчив абсолютну перемогу Зеленського.

У команді Порошенка вже несміливо розповідали про те, як житимуть після 21 квітня, але публічно говорити про розгром ще не наважувались.

Як розповідали співрозмовники ВВС в команді Порошенка, з поразкою там змирились ще до дня голосування і президент був готовий до визнання поразки.

Але там все ж таки сподівались, що Зеленський набере менше психологічної позначки у 70%, а чинний президент візьме понад 30%.

Неминучість поразки

До закриття виборчих дільниць залишалося ще кілька годин, а в штабі Петра Порошенка вже відчувався настрій приреченості.

Ні для штабістів Порошенка, ні для пари сотень присутніх тут журналістів проміжні результати екзит-полів не були секретом: кампанія чинного президента була програна, причому з тріском. Петро Порошенко не перетинав навіть психологічно важливої позначки в 30% голосів виборців.

Тому журналісти безцільно ходили по величезному приміщенню виставкового центру "Мистецький арсенал", виходили на подвір'я покурити, заходили назад і рахували хвилини до восьмої вечора.

"Все, що тут можна зробити конструктивного, це набрати два кілограми ваги", - поскаржився один колега, сумно проводжаючи поглядом чоловіка, який ніс величезну тацю з бутербродами та бургерами.

Image caption Фуршет у штабі Петра Порошенка

При чому, в розмовах між собою деякі офіціанти розповідали, що підтримували Зеленського.

На сцені штабу почергово виступали лояльні експерти, які фактично підсумовували п'ять років президентства Порошенка. З їхнього настрою було зрозуміло, що наступних п'яти років вже не буде.

Нечисленні депутати від парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" були небагатослівними.

"Слухай, звідки я знаю, що Порох буде робити далі? Я його не бачив з того часу, як він нам пообіцяв перемогу над Зеленським нокаутом", - нервово сказав один з парламентарів.

Йшлося про зустрічі Порошенка з депутатами своєї фракції відразу після першого туру виборів. Тоді йому вдалося запалити надію в серцях деяких з них, пообіцявши перемогу над коміком "не по очках, а нокаутом".

Штабісти Порошенка не приховували розчарування: поразка могла б виявитися і більш гідною. Окремий привід для розчарування - програш Зеленському в Західному регіоні країни, де гасло президента "Віра, мова, армія" повинен був, на думку багатьох, сильніше мобілізувати тамтешнього виборця.

Image caption Марина та Петро Порошенки

"А взагалі - що тобі сказати. Всі говорять, що кампанію провели слабо. Але ніхто не каже, що можна було зробити краще ", - змахує рукою соратник Порошенка і йде в закриту частину кулуарів штабу.

"Ще три тижні тому було зрозуміло, що шансів на перемогу немає", - згадує соратник президента.

"Максимум, що можна було досягти, - надолужити 5-10%", - зізнається він.

Співрозмовник каже, що хайп, на якому Зеленський отримав шалену популярність, вже було не перебити нічим.

Парламент і перебіжчики

У команді Порошенка вже дивляться у майбутнє і готуються до парламентських виборів - чи то дочасних, якщо Зеленський розпустить парламент, чи до чергових, які мають відбутись 27 жовтня.

У команді Порошенка кажуть - їм вигідні обидва сценарії. Якщо вибори відбудуться у жовтні, то Зеленський може встигнути наробити помилок. Якщо вибори будуть влітку - то команда Порошенка вже мобілізована і може отримати якийсь результат.

Співрозмовники ВВС в оточенні Порошенка сподіваються, що Зеленський у нинішній Раді зуміє зібрати навколо себе не більше 100 депутатів, його кадрові рішення не матимуть підтримки більшості депутатів, а нинішній уряд допрацює до осені.

Копирайт изображения Петро Порошенко

До слова, у Порошенка, який досі є чинним президентом, все ще сподіваються ухвалити закон про функціонування української мови та закон про імпічмент.

Близько шостої години вечора у штабі Порошенка з'явився заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко, якого одразу ж закидали питаннями, хто перебіжить до Зеленського і чи не зробить він це сам.

"Я буду в опозиції", - парирував пан Гончаренко.

Ще один депутат від БПП Валерій Карпунцов спрогнозував, що вже нинішній пленарний тиждень у Раді покаже, хто перебіжить під знамена Володимира Зеленського

Публічно ж усі речники у штабі Порошенка повторювали ту саму тезу: не важливо, хто переможе, важливо, що країна йде у Європу, і з цього шляху не можна зійти.

Ще вдень Артур Герасимов розповів ВВС News Україна, що чим би не закінчились вибори президента, БПП буде йти на парламентські вибори. Хоча він і не уточнював, чи очолить партію сам Петро Олексійович.

Не пролив на це світло у своїй промові й сам президент.

Лишається в політиці

Оголошення результатів екзит-полів у штабі Порошенка зустріли мовчанням. І тільки розпорядник сцени просив журналістів звільнити червону доріжку, для чогось простелену від рамок металошукачів до входу в зал для преси.

І ось - Порошенко під руку з дружиною, вбраною у строгу темну сукню, увійшли в штаб. Дивлячись на широку посмішку Порошенка, хотілося запитати, чи чув він, з яким рахунком програв людині, яку три тижні тому на цьому ж місці обізвав маріонеткою олігарха Ігоря Коломойського.

Але урочистість моменту не дає це зробити: появу Порошенка присутні в штабі зустрічають оплесками.

"Ніколи не здавайся. Ніколи, ніколи, ніколи ", - починає він свою промову.

З цього спічу стає зрозуміло: чутки про те, що після нищівної поразки Порошенко піде в бізнес, перейде на дипломатичну роботу чи взагалі емігрує з країни, не відповідають дійсності.

Він обіцяє залишитися в політиці й разом зі своєю командою - "командою переможців" - захищати завоювання свого президентства, які він перераховує довго і під оплески присутніх.

Курс України на ЄС і НАТО, безвізовий режим, помісна церква, реформа освіти і медицини - в якийсь момент створюється враження, що Порошенко своєю мовою створює готовий ескіз програми своєї партії на парламентські вибори, які повинні відбутися або вже влітку, або восени.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Прощальне виконання гімну

У Зеленського буде сильна опозиція, констатує Порошенко, але тут же додає: він готовий вже зараз витрачати скільки завгодно свого часу для того, щоб передати йому вахту у владі.

"Ми не виграли битву, але ми не програли війну", - говорить Порошенко, дякує своїй команду і йде з прес-центру під овації присутніх.

На прощання він запрошує на сцену всю свою команду родичів, штабістів, артистів та співаків - всі вони разом співають гімн України. Багато присутніх у залі гостей заплакали.

Під кінець своєї "подячної промови" ледь не заплакав і сам Порошенко.

Втім, те, як гідно Петро Порошенко сприйняв свою поразку, вже завтра втратить будь-який сенс.

Його соратники вже передчувають перехід кількох десятків депутатів президентської фракції в групу підтримки новообраного глави держави.

Регіональні штаби, демотивовані відверто низьким результатом Петра Порошенка, виглядають слабкою підмогою для анонсованого ним політичного реваншу.

Нарешті, незрозуміло, як поводитиметься колишній президент і його партія в разі, якщо нова влада почне перегляд результатів президентства Порошенка, який, як прогнозують деякі прихильники Зеленського, може включати й відкриття кримінальних справ проти представників колишньої еліти.

Виходив зі штабу Петро Порошенко вже не посміхаючись. В оточенні охорони він швидко йшов паралельно червоній килимовій доріжці, так недоречно розстеленій у його штабі.

"Петро Олексійович, якою була головна помилка вашої кампанії?" - запитав журналіст ВВС, коли він проходив повз.

Копирайт изображения Reuters

Він пройшов, як ніби не почувши питання, але вже в декількох метрах обернувся і відповів: "У кампанії помилок не було. Були до кампанії".

Порошенко пішов зі штабу. Слідом за ним зону для преси покинули його соратники, які отримали хоч якесь бачення майбутнього свого і своєї політичної сили.

В політиці та й взагалі в житті України почався новий сезон, сценарій до якого, напевно, буде писати не тільки Володимир Зеленський. І як казали журналісти у залі - "закінчується епоха Пороха".

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