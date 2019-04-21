І що тепер? Команда Зеленського - про свої плани

Копирайт изображения Фейсбук Команди Зеленського Image caption Які плани Зе команди у різних сферах - з вуст її учасників та самого Володимира Зеленського

Володимир Зеленський та члени його команди розповідають про те, чи хочуть вони розпустити Верховну Раду, як діятимуть в економіці, які IT-рішення бачать для країни та що буде з армією і поверненням полонених.

Руслан Стефанчук, ідеолог: про план А і план Б у відносинах з Радою

Image caption Руслан Стефанчук

Ми реалісти, і розуміємо, що процедура зводить таку ймовірність (розпуску парламенту. - Ред.) до мінімуму. Тому ми дуже зацікавлені у надзвичайно конструктивному взаєморозумінні і співпраці з парламентом.

Ми будемо пропонувати нові напрямки як новий погляд на розвиток країни. Дуже сподіваюся, що парламент дослухається.

Тож план А - це нормальна співпраця, і ми будемо з нього починати.

Це ми говоримо: друзі, подивіться на цифри і давайте просто будемо співпрацювати. Давайте будемо приймати нормальні закони, приймати ті речі, які пообіцяли народу України і які отримали підтримку.

Звичайно, якщо він (парламент. - Ред.) не буде дослухатися, то в нас є свої варіанти спілкування з парламентом, варіантів є безліч. Але ми не хочемо думати про план Б…

Такий план - це все ж думати про розпуск парламенту.

Або ж можливість якимось чином починати працювати по різних напрямках з депутатськими групами, знаходячи так прихильників.

Михайло Федоров, експерт із питань діджиталізації: про IT-рішення для України

Image caption Михайло Федоров

Україна входить у топ-3 країн за кількістю IT-спеціалістів та реалізованих ІТ-рішень: наші "айтішники" точно вже півсвіту відцифрували.

Тобто готові рішення є, і проблема не в них. Проблема в інших процесах, які треба зрозуміти і впровадити рішення туди.

Адже я, наприклад, приводжу дитину в "Охматдит" - записую її через електронне рішення, але все одно маю вистояти дві черги.

Проблема в тому, що рішення є, але коли їх запроваджували, не прорахували реальні процеси.

Тому наше головне завдання - вирішення проблем у суміжних сферах.

Якщо чесно, то саме це було ключовою і першою ідеєю Володимира Зеленського. Він сказав: "Я хочу, щоб все було в електронному вигляді у смартфоні".

Тоді не буде ні корупції, обирати та відкликати виборні посади можна буде за один клік - якщо під це нормально "підігнати" законодавство.

Дмитро Разумков, політконсультант: про ресурс економіки

Image caption Дмитро Разумков

Економічна ситуація в країні дуже непроста, тому що зовнішній борг України дуже великий. Вирішувати ці проблеми справді потрібно.

Але в України є серйозні резерви - це та корупційна складова, яка сьогодні лежить у бюджеті.

Це тіньовий сектор, який не виходить назовні, тому що домовлятися з сьогоднішньою елітою практично неможливо. Маю на увазі - не влаштовувати "договорняк", а робити відкриту дискусію.

Тому для покращення ситуації треба йти назустріч бізнесу, розробляти єдину стратегію незалежно від олігархів…

Ситуація в країні справді дуже непроста у політичному та соціально-економічному плані, але вона не катастрофічна.

Не хочеться робити якісь прогнози, ніби завтра настане світле майбутнє - попереду складний процес.

Але якщо залишити все так, як є, то завтра вже не буде де наводити порядок.

Володимир Зеленський: про переговори по Донбасу і командування армії

Image caption Володимир Зеленський під час першого брифінгу після оголошення результатів екзіт-полу

Ми будемо діяти у "нормандському форматі", будемо продовжувати "мінський процес", будемо його перезавантажувати.

Будемо йти до кінця, щоб припинити вогонь і повернути наших хлопців живими - крім Мінських угод, для нас зараз задача номер один повернути всіх полонених додому.

Найближчим часом ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну, щоб закінчити вогонь на Донбасі.

У нас є план дій - своєю виборчою кампанією ми показали, що ми можемо робити, яка в нас сильна молода команда, і що є дуже креативні ідеї.

А з приводу Генштабу - у нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії. Це діючі генерали.

Ви обов'язково їх побачите - побачите весь склад команди Володимира Зеленського.

Але зараз я не маю права назвати їхні імена, тому що є домовленість з генералами.