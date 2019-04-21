І що тепер? Команда Зеленського - про свої плани
Володимир Зеленський та члени його команди розповідають про те, чи хочуть вони розпустити Верховну Раду, як діятимуть в економіці, які IT-рішення бачать для країни та що буде з армією і поверненням полонених.
Руслан Стефанчук, ідеолог: про план А і план Б у відносинах з Радою
Ми реалісти, і розуміємо, що процедура зводить таку ймовірність (розпуску парламенту. - Ред.) до мінімуму. Тому ми дуже зацікавлені у надзвичайно конструктивному взаєморозумінні і співпраці з парламентом.
Ми будемо пропонувати нові напрямки як новий погляд на розвиток країни. Дуже сподіваюся, що парламент дослухається.
Тож план А - це нормальна співпраця, і ми будемо з нього починати.
Це ми говоримо: друзі, подивіться на цифри і давайте просто будемо співпрацювати. Давайте будемо приймати нормальні закони, приймати ті речі, які пообіцяли народу України і які отримали підтримку.
Звичайно, якщо він (парламент. - Ред.) не буде дослухатися, то в нас є свої варіанти спілкування з парламентом, варіантів є безліч. Але ми не хочемо думати про план Б…
Такий план - це все ж думати про розпуск парламенту.
Або ж можливість якимось чином починати працювати по різних напрямках з депутатськими групами, знаходячи так прихильників.
Михайло Федоров, експерт із питань діджиталізації: про IT-рішення для України
Україна входить у топ-3 країн за кількістю IT-спеціалістів та реалізованих ІТ-рішень: наші "айтішники" точно вже півсвіту відцифрували.
Тобто готові рішення є, і проблема не в них. Проблема в інших процесах, які треба зрозуміти і впровадити рішення туди.
Адже я, наприклад, приводжу дитину в "Охматдит" - записую її через електронне рішення, але все одно маю вистояти дві черги.
Проблема в тому, що рішення є, але коли їх запроваджували, не прорахували реальні процеси.
Тому наше головне завдання - вирішення проблем у суміжних сферах.
Якщо чесно, то саме це було ключовою і першою ідеєю Володимира Зеленського. Він сказав: "Я хочу, щоб все було в електронному вигляді у смартфоні".
Тоді не буде ні корупції, обирати та відкликати виборні посади можна буде за один клік - якщо під це нормально "підігнати" законодавство.
Дмитро Разумков, політконсультант: про ресурс економіки
Економічна ситуація в країні дуже непроста, тому що зовнішній борг України дуже великий. Вирішувати ці проблеми справді потрібно.
Але в України є серйозні резерви - це та корупційна складова, яка сьогодні лежить у бюджеті.
Це тіньовий сектор, який не виходить назовні, тому що домовлятися з сьогоднішньою елітою практично неможливо. Маю на увазі - не влаштовувати "договорняк", а робити відкриту дискусію.
Тому для покращення ситуації треба йти назустріч бізнесу, розробляти єдину стратегію незалежно від олігархів…
Ситуація в країні справді дуже непроста у політичному та соціально-економічному плані, але вона не катастрофічна.
Не хочеться робити якісь прогнози, ніби завтра настане світле майбутнє - попереду складний процес.
Але якщо залишити все так, як є, то завтра вже не буде де наводити порядок.
Володимир Зеленський: про переговори по Донбасу і командування армії
Ми будемо діяти у "нормандському форматі", будемо продовжувати "мінський процес", будемо його перезавантажувати.
Будемо йти до кінця, щоб припинити вогонь і повернути наших хлопців живими - крім Мінських угод, для нас зараз задача номер один повернути всіх полонених додому.
Найближчим часом ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну, щоб закінчити вогонь на Донбасі.
У нас є план дій - своєю виборчою кампанією ми показали, що ми можемо робити, яка в нас сильна молода команда, і що є дуже креативні ідеї.
А з приводу Генштабу - у нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії. Це діючі генерали.
Ви обов'язково їх побачите - побачите весь склад команди Володимира Зеленського.
Але зараз я не маю права назвати їхні імена, тому що є домовленість з генералами.