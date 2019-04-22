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Володимир Зеленський - 41-річний комік, пародист і актор, який до 2019 року ніколи не займався політикою. За менше ніж чотири місяці після того, як у новорічну ніч пролунала його заява про участь у виборах, він отримав понад 70 відсотків довіри громадян.

Такі результати голосування стали безпрецедентними для усіх президентських кампаній в Україні. Ніхто із попередників-переможців не отримував такий високий рівень довіри.

Досі найвищий результат мав Леонід Кравчук у 1991 році - близько 62%.

Володимир Зеленський пообіцяв, що за п'ять років змінить країну, втіливши гасла виборчої кампанії "Кінець епохи бідності", "Кінець епохи брехні" та "Кінець епохи жадібності", завершить війну на Донбасі, поверне українські території, посадить корупціонерів.

Але за всю виборчу кампанію він так точно і не сказав, хто і як виконуватиме ці амбітні плани, хто відповідатиме за безпеку країни і очолить ключові посади в державі - керівників міністерства оборони, закордонних справ, СБУ, Генеральної прокуратури.

Транзит до кар'єри гумориста

Володимир Зеленський, одержавши диплом юриста, за фахом не працював. Усе свідоме життя, із старших класів школи та у виші, присвятив себе сцені.

Він народився у Кривому Розі у 1978-му. Там навчався в економічному інституті Київського національного університету імені Гетьмана, став активним учасником КВК, спочатку команди "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит", а згодом "95 Квартал".

Його батько Олександр Зеленський - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій у виші, який закінчив Володимир.

Матір - Римма Зеленська - працювала інженером, зараз на пенсії. У дитинстві разом із батьками протягом чотирьох років Володимир Зеленський жив у Монголії, де його батько тривалий час працював на будівництві гірничо-збагачувальних комбінатів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський перетворив своє хобі у бізнес

Досягши популярності, "95 Квартал" почав співпрацювати із телеканалами "1+1" та "Інтер". На "плюсах" кварталівці виступали з концертами, пан Зеленський також вів кулінарне шоу "Містер Кук". На "Інтері" виходив "Вечірній квартал" - телепроект, ідеологом якого він був. Нетривалий час, в 2010-2012 роках, був генеральним продюсером "Інтера".

Згодом з'являється бізнес-проект - товариство з обмеженою відповідальністю Студія "Квартал 95", одним із власників якого став Володимир Зеленський.

Діяльність "Кварталу 95" не обмежується телевізійними шоу. Автори, серед яких і дружина новообраного президента, також пишуть сценарії для мюзиклів і фільмів. На сьогодні Володимир Зеленський знявся або ж був одночасно і актором, і продюсером у понад 10-ти повнометражних художніх фільмах.

Політика, що "дістає щодня"

"Політика - добра знайома, яку ти не любиш, а вона дістає тебе щодня", - так заявляв Володимир Зеленський ще у 2007 році, створивши власну гумористичну "Азбуку".

У липні 2017-го в Юрмалі в одному з інтерв'ю він запевняв, що "поки що не розглядає" для себе шляху в політику.

У новорічну ніч 2019 року він сказав: "Зараз в Україні така ситуація, коли у кожного українця є три шляхи. Перший шлях - жити, як живеш, пливти за течією, і це нормально, це вибір кожного. Другий шлях - зібрати свої речі і поїхати в іншу країну, заробляти там гроші й надсилати своїм близьким та рідним. І це теж нормально. Але є ще третій шлях - спробувати самому щось змінити в Україні. І я для себе обрав саме його... Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом!".

Гасло "Зробимо це разом!" стало ключовим у його виборчій кампанії. Протягом трьох місяців Володимир Зеленський дав лише кілька інтерв'ю, не провів жодної прес-конференції для всеукраїнських ЗМІ. Журналісти чули і бачили його заяви із відеороликів на Youtube, а також слухали коментарі представників виборчого штабу, що дало підстави експертам називати пана Зеленського "віртуальним кандидатом", "голограмою", "обгорткою".

І все ж, за три місяці виборці таки почули його заяви про те, як він бачить розв'язання найболючішої проблеми для країни.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Володимир Зеленський казав, що про завершення війни на Донбасі "говорити треба із людьми з Кремля", і що він готовий до переговорів з ким завгодно. При цьому ватажків "ДНР" та "ЛНР" називав маріонетками Москви. Він також наголошував, що є прихильником загального референдуму про те, "що робити з територіями Донбасу", проте останнім часом про це вже не згадував.

Щодо зовнішньої політики, то запевняв у прихильності до курсу України до ЄС та НАТО, але хоче референдуму. Володимир Зеленський загалом є прихильником референдумів з важливих для країни питань.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption У телесеріалі "Слуга народу" Володимир Зеленський постав в образі народного президента

"Слуга народу" і Коломойський

Політичні жарти і пародії - це те, що переважно показувала студія "Квартал 95" і особисто Володимир Зеленський, особливо в останні роки. Апогеєм стала третя частина фільму "Слуга народу", що вийшла на екрани у березні, незадовго до першого туру виборів. Слоганом фільму є слова "Історія наступного президента".

"Слуга народу" - таку назву одержала і партія, яку ще в 2017-му зареєстрували у мін'юсті.

Жорсткіші політичні жарти у "Кварталі 95" і натяки на політичну діяльність з'явилися тоді, коли олігарх і власник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський увійшов у конфлікт із чинною владою. Спочатку, коли Коломойський ще працював губернатором Дніпропетровської області, уряд позбавив його контролю над компанією "Укрнафта". Потім був націоналізований його ПриватБанк.

А після того, як у грудні 2018 року Національний банк подав позов у Швейцарії проти Коломойського як екс-акціонера ПриватБанку на 6,64 млрд гривень, експерти прогнозували, що олігарх цього так не залишить і боротиметься проти Петра Порошенка, у тому числі за допомогою популярного коміка.

Саме співпраця студії "Квартал 95" із каналом Коломойського дала підстави багатьом експертам припускати, що Зеленський виконує політичне замовлення олігарха заради помсти, а у майбутньому - появи у Верховній Раді фракції "Слуг народу", яку він контролюватиме.

Сам Володимир твердив, що з Коломойським його пов'язують виключно бізнес-відносини.

"Я ніяка не іграшка в руках Коломойського, і не був іграшкою в руках жодного олігарха. Коли говорять, що я чиясь іграшка, це неправда. Це роблять ЗМІ, які належать іншим групам. Вийдіть на вулицю і запитайте у людей, чи вважають вони мене іграшкою в руках Коломойського. Немає такої суспільної думки!" - казав він у лютому в інтерв'ю ВВС.

Володимир Зеленський також запевняв, що у разі, як буде доведено злочинну діяльність будь-кого із олігархів, у тому числі Коломойського, вони сидітимуть у тюрмі.

"Хто ви такі?"

Опоненти Зеленського закидають йому образливі висловлювання на адресу України у 2016 році у Юрмалі, де він пародіював Петра Порошенка та інших чинних і колишніх політиків.

Кажучи про співпрацю України з МВФ, він називав Україну "жебрачкою", а також "актрисою німецького фільму для дорослих", яка "готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку". Згодом він пояснював, що мав на увазі не країну загалом, а її владу.

За його жарти у "Кварталі" про Томос, який його герой називав "термос", вимагають вибачень у соціальних мережах і у публічних заявах, у тому числі Петро Порошенко.

Ще один скандал був пов'язаний із оголошенням Службою безпеки України персонами нон-ґрата росіян, які відвідували Крим. Серед них і актори серіалу "Свати", автором якого були Зеленський та його команда. Він успішно транслювався на "1+1". Держкіно також забрало прокатну ліцензію цього фільму, що спричинило обурення Зеленського.

"Якщо комусь не подобається слово "свати" і вам ближче слово "куми", то ви спочатку подолайте кумівство, а потім боріться із нашими сватами. (...) Якого біса ви щось там взагалі пропонуєте? Хто ви такі? Що ви зробили? Якщо ви Служба безпеки, то потурбуйтесь про безпеку країни, щоб на вулицю можна було вільно вийти дітям і було не страшно. А від "Сватів" ще жодна людина не повісилася", - заявляв він.

Володимир Зеленський висловлювався проти "чорних списків" артистів, яким заборонено відвідувати Україну.

Він вважав, що не треба "вплутувати артистів у політичні ігри", або ж робити це лише тоді, коли артист є одночасно й політиком.

Бізнес у Росії

У ЗМІ активно обговорювали його бізнес. Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" виявили, що попри заяву Зеленського про закриття свого бізнесу в Росії в 2014 році, він має через посередників три російські компанії, які займаються виробництвом кіно та відеофільмів і телевізійних програм в Росії. Це "Вайсберг Пікчерс", "Платинумфільм" і "Грін Філмс". Після цього Володимир Зеленський заявив про вихід зі складу кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить "Грін Філмс".

"28 років наші політики обіцяють, а потім обов'язково брешуть. Я не хочу бути таким, мені неприємно бути таким. Тому я пообіцяв - я зробив. І мені для цього п'ять років чекати не треба", - казав він.

Перед другим туром голосування Володимир Зеленський пообіцяв, що у разі, як стане президентом і порушить закон, добровільно піде у відставку.

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