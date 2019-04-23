Генштаб Зеленського. Як змінить армію ЗеКомандувач?

Копирайт изображения Квартал 95 Image caption Володимир Зеленський був верховним головнокомандувачем лише у серіалі "Слуга народу". Що відомо про його реальні плани щодо армії та як вони можуть вплинути на обороноздатність України?

Оборона - та сфера, де новообраний президент України має ключові повноваження й може проводити зміни мало не від початку каденції.

Теми кадрових змін в армії Володимир Зеленський торкнувся вже на першому брифінгу після оголошення результатів екзит-полів.

На питання BBC News Україна, чи є у нього вже кандидати для призначень у Генштаб, Зеленський відповів, що "у нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет в армії, це діючі генерали".

Водночас він традиційно не назвав жодного прізвища, пояснивши це домовленостями з генералами.

Сама армія, за приблизними оцінками, під час голосування розділилася приблизно порівну між Порошенком і Зеленським.

Причому в зоні ООС на Донбасі у першому турі за Порошенка проголосувало трохи більше військових, а у другому турі там мінімальна перевага була вже у Зеленського.

А загалом, як пише РБК з посиланням на дані Центрвиборчкому, у другому турі проголосували понад 35 тисяч військовослужбовців, 17,7 тисячі з яких підтримали Володимира Зеленського і 17,4 тисячі - Петра Порошенка.

Авторитет в армії

Копирайт изображения Квартал 95 Image caption Володимир Зеленський з бійцями АТО, серпень 2014 року

Чинний начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко відкрито не висловлювався на користь когось із кандидатів, але дав зрозуміти, кого він підтримує в перегонах.

Наприклад, ввечері після дебатів Зеленського і Порошенка (і за хвилину до початку "дня тиші") Facebook Генерального штабу опублікував допис з критикою питання лідера "Кварталу 95" про "повстанців" на Донбасі.

"У нас "повстанців" немає. У нас є російська агресія" - нагадування Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Збройні Сили України про це не забудуть і не пробачать. Ніколи!!!" - йшлося в тому дописі.

За таких умов, а також на тлі численних заяв Зеленського і його команди про "заміну старих кадрів", майбутнє Віктора Муженка на чолі Генштабу ЗСУ викликає питання.

Копирайт изображения Facebook Віктора Муженка Image caption Чинний начальник Генштабу Віктор Муженко має авторитет у армії через свою парцездтаність та імідж "справжнього солдата", каже оглядач Серж Марко

Водночас, заміна ключових військових посад у країні, що воює, так само викликає багато питань, особливо за відсутності конкретних прізвищ.

"Якщо на посаду начальника Генштабу призначать генерала, який буде некомпетентним - точніше, якого армія вважатиме некомпетентним, - то це буде дуже погано. Адже щоб там не говорили, в армії Муженка поважають саме за компетентність - це людина, яка повоювала, має образ солдата, який шалено працездатний і не жаліє себе на робочому місці", - вважає військовий оглядач і блогер Серж Марко.

"З врахуванням того, що вищий командний склад взагалі консервативний і цінує те, що було зроблене в армії, заміна Муженка з чисто політичних мотивів на менш компетентного в їхніх очах генерала ще більше ускладнить відносини Зеленського з армією", - додає він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Військове керівництво президента Порошенка: секретар РНБО Олександр Турчинов, начальник Генштабу Віктор Муженко та міністр оборони Степан Полторак

На думку Сержа Марко, це навіть може призвести до "відчуження" армії від президента: "Зрозуміло, що ніхто йому це не буде говорити в очі, всі будуть виконувати накази. Але це буде велика помилка, з такими призначеннями треба бути дуже обережним".

Відбір здібних

Водночас полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов відзначає - незамінних в армії немає.

"Чим вищий орган управління, тим більша конкуренція за нього, і завжди є вибір. Під кожним генералом сидить купа полковників, а під тими - багато підполконвинків, які хотіли б піти на підвищення. І завжди можна провести якісний відбір здібних", - пояснює Олег Жданов.

"Але якісь потрясіння, звичайно, будуть, адже, я, наприклад, як громадянин хотів би, щоб деякі генерали постали перед судом за свої дії під час війни 2014-2015 років: за Зеленопілля (обстріл табору ЗСУ у липні 2014 року - за версією українського командування, вівся з кордону Росії. - Ред.), Саур-Могилу, Іловайськ, Дебальцеве, ДАП", - додає військовий експерт.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зміна начальника Генштабу армії в країні, що воює, - серйозний крок

Олег Жданов наполягає, що без масштабних змін в армії Володимиру Зеленському взагалі буде важко якісно покращити сферу нацбезпеки.

"Треба змінити Статут ЗСУ, адже українська армія, по суті, до цього часу використовує статут Радянської армії, просто перекладений українською мовою. А без реформ українська армія деградуватиме, вона лише трохи модернізувалася з радянських часів", - вважає експерт.

Далі, каже він, треба нарешті втілити у життя розподіл посад начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ (не плутати посадою з верховного головнокомандувача, яку обіймає президент), які зараз займає Віктор Муженко.

Новий закон про нацбезпеку передбачає такий розподіл, однак у підсумковій редакції його відтермінували.

"Треба позбавити начальника Генштабу права господарської діяльності - Генштаб має відповідати лише за боєздатність армії та планування бойових дій відповідно до зовнішніх загроз. А всі склади, ремонтні бази, військові заводи треба передати виключно Міністерству оборони, очолювати яке повинен менеджер, а не генерал, який просто зняв погони", - звертає увагу Олег Жданов, згадуючи про Степана Полторака, який став першим цивільним міністром оборони, просто формально звільнившись з армії.

"Піду з армії"

Ще одне питання, яке викликає тривогу в медіа та соцмережах через зміну верховного головнокомандувача, - настрої самих бійців в зоні Операції об'єднаних сил.

Зокрема, заяви про те, що частина бійців нібито можуть звільнитися у випадку перемоги певного кандидата.

Копирайт изображения Прес-центр ООС Image caption Командувач ООС Сергій Наєв наполягає: підстав для розірвання контракту з ЗСУ "через прихід нового президента" просто не існує

У розмові з BBC News Україна командувач ООС Сергій Наєв наголосив, що підстав для розриву контрактів із ЗСУ через прихід нового президента в армії не передбачено.

Водночас Серж Марко, який спілкується з бійцями, визнає, що такі настрої справді присутні, однак це, скоріше, емоційний прояв: "Таких бійців, що справді підуть з армії, насправді набагато менше, ніж пишуть. Адже емоції минуть, а війна нікуди не дінеться".

"Але якась кількість (тих, хто покине армію, - Ред.) буде", - додає оглядач.

"І це все одно проблема, якщо йтиметься про мотивованих бійців. Адже на одного мотивованого бійця - п'ять немотивованих. І фронт насправді тримається не завдяки "заробітчанам", а саме завдяки мотивованим бійцями. Якщо вони почнуть йти, то це буде жахливо", - попереджає він.

Загострення

Копирайт изображения УНІАН Image caption Експерти кажуть, що очікувати на серйозне загострення на Донбасі саме зараз навряд чи варто

Водночас експерти сходяться на думці, що очікувати якесь серйозне загострення на Донбасі у перехідний період кадрових змін, все ж не варто.

"Не думаю, що це процес може бути болісним для армії чи обороноздатності країни. Армія - такий організм, що може в умовному режимі автопілота працювати кілька місяців, система дуже стійка і гарно керована", - каже Олег Жданов.

А Серж Марко додає, що Росії загострення на Донбасі зараз, до парламентських виборів в Україні, і не потрібне.

Кремль, тим часом, і далі заперечує військову підтримку "ДНР" і "ЛНР".

"Поки що не видно настрою Росії воювати з Україною, якою керує Зеленський. Тим більше, що Путіну вигідний президент, з яким можна вирішити питання політичним шляхом, а не військовим - військовий спосіб дуже дорогий", - пояснює військовий оглядач.

"Можна припустити, що у майбутньому, якщо Путін не зможе реалізувати якісь свої заплановані кроки політично, він може вдатися до якоїсь акції сили. Але це, скоріше за все, буде не зараз", - резюмує волонтер.

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