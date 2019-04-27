Які об'єкти на Землі насправді видно з космосу

Якщо вам колись казали, що з космосу можна побачити Великий китайський мур, то доведеться вас розчарувати - вас увели в оману.

Проте є багато інших дивовижних речей, які з космосу дійсно побачити можна. Пропонуємо вам поглянути на ці зображення із супутників та Міжнародної космічної станції (МКС) - і обрати свого фаворита.

Великий Бар'єрний риф

Копирайт изображения © 2018, DEIMOS IMAGING SLU, AN URTHECAST COMPANY Image caption Останнім часом вчені докладають багато зусиль, щоб зберегти Великий Бар'єрний риф

Риф біля північно-східного узбережжя Австралії, довжина якого становить 2253 кілометри, є одним із семи природних чудес світу. Тут мешкає багато різних морських істот, зокрема горбаті кити - це одне з місць їхнього розмноження.

Цей знімок зробили для нової документальної серії BBC One "Земля з космосу" (Earth from Space), яка завдяки супутникам дає нам можливість побачити нашу планету такою, якою ми ніколи не бачили її раніше.

Урагани

Копирайт изображения NASA Image caption Фото урагану Ізабель, 2003 рік

МКС відстежує метеорологічні умови по всьому світу, щоб усі країни були готові до погодних катаклізмів.

Зокрема МКС стежить за ураганами. Для утворення цього типу тропічного шторму необхідно багато тепла, тому вони трапляються тільки там, де температура моря вище 26° C.

Пальмові острови

Копирайт изображения NASA Image caption Ці пальми не хитаються від вітру

Будівництво цих величезних штучних островів почалося біля узбережжя Дубая у 2001 році. Для створення архіпелагу Палм-Джумейра знадобилось близько 110 мільйонів кубометрів піску.

Неподалік розташовані острови, які виглядають як карта світу, а також подейкують, що незабаром створять ще кілька, які нагадуватимуть Сонячну систему. Якщо це станеться, то ви зможете побачити космос із космосу. Ось така рекурсія.

Піраміди Гізи

Копирайт изображения NASA Image caption Більшість єгипетських пірамід будували як гробниці для фараонів та їхніх родин

Не дивно, що з космосу можна побачити піраміди в Єгипті - адже вони величезні!

Велику піраміду побудував фараон Хеопс близько 2500 р. до н.е. Її площа становить 230 квадратних метрів, а висота - 146 метрів.

Темза

Копирайт изображения NASA Image caption Так виглядає з МКС нічний Лондон

Вам колись хотілося побачити заставку серіалу "Мешканці Іст-Енда" у реальному житті? Для цього доведеться якимось чином потрапити на МКС - адже саме таку картину бачать астронавти, коли станція пролітає над Лондоном.

Її можна побачити і вночі, коли річка висвітлена вогнями міста. Насправді, більшість великих міст по всьому світу можна побачити вночі зі станції - і зробити кілька дійсно красивих фотографій.

Гімалаї

Копирайт изображения NASA Image caption Найвища у світі гора знаходиться саме тут

З космосу можна побачити чимало гірських хребтів, але, мабуть, найбільш вражаючими є Гімалаї.

Вони займають близько 75% території Непалу і отримали свою назву з санскриту: hima означає сніг, а alaya - обитель. Тут знаходиться найвища гора у світі - Еверест, висота якої становить 8 848 метрів. Еверест має кілька різних назв - непальською мовою це Сагарматха, а тибетською - Джомолунгма.

Теплиці в Альмерії

Копирайт изображения NASA Image caption Місце, де насправді багато овочів

У цьому морі пластика площею 350 квадратних кілометрів щороку вирощують велику кількість помідорів, перцю та огірків.

За словами чиновника з Андалусії, 70% томатів, що експортуються до ЄС, походять звідси та з Гранади. На жаль, астронавти на МКС не зможуть замовити жодного з них.

Великий каньйон

Копирайт изображения © 2018, DEIMOS IMAGING SLU, AN URTHECAST COMPANY Image caption У найширшому місці Великий каньйон має 29 км

Великий каньйон безумовно вражає зблизька, але якщо ви захочете побачити його увесь повністю, вам доведеться вирушити у космос.

Ще одне з семи чудес природного світу знаходиться в американському штаті Арізона. Його довжина - 446 кілометрів.

Амазонка

Копирайт изображения NASA Image caption У Амазонці живуть понад 2500 видів риб

Багато сперечаються про те, де насправді починається і закінчується Амазонка - але вона має щонайменше 6437 кілометрів, що еквівалентно перельоту з англійського Манчестера до пакистанського Лахора.

А ще ця річка колись текла у протилежному напрямку - щоправда, було це 130 мільйонів років тому.

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