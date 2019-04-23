Малюк Меган і Гаррі: як його зватимуть, як величатимуть

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Одинадцять місяців тому світ побачив весілля герцога і герцогині Сассекських, а незабаром подружжя от-от дочекається своєї першої дитини.

Що ж нам відомо про майбутнє поповнення у королівській родині?

Коли має народитися це малятко?

Спочатку нам повідомили, що малятко з'явиться навесні 2019 року.

Згодом Меган ще трохи відсунула завісу таємниці і сказала, що має народити наприкінці квітня або на початку травня.

Отже, нам лишається тільки чекати.

Цікаво, що приблизно тієї ж пори року народилися двоюрідні братик і сестричка очікуваного малюка: принц Луї (23 квітня) і принцеса Шарлотта (2 травня).

Копирайт изображения Duchess of Cambridge Image caption Принц Луї та принцеса Шарлотта - також "весняні" діти

Це хлопчик чи дівчинка?

Хтозна!

Невідомо навіть те, чи знають про стать дитини її батьки; та якщо і знають, то публіці не повідомляли.

У січні, під час королівського візиту у Мерсісайд, Меган сказала доброзичливцям, що стать дитини їм невідома.

Втім, любителі битися об заклад вважають, що мають відповідь: це дівчинка.

Такі ставки переважають у букмекерів. "Більшість робить ставки на дівчинку, і важко повірити, що чутки безпідставні", - сказав представник крупної букмекерської контори William Hill.

Де народжуватиме Меган?

Пам'ятаєте, як герцог і герцогиня Кембріджські з'явилися на ґанку крила Ліндо лікарні Сент-Мері у центральному лондонському районі Паддінгтон?

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Що ж, цього разу такого, напевно, не буде. Журналісти повідомляють, що подружжя відкинуло цей варіант через недостатню приватність.

Речник Кенсінгтонського палацу заявив, що герцог і герцогиня бажають зберегти у секреті свої плани щодо пологів.

Однак багато хто висловлює здогадки, що Меган роздумує про домашні пологи.

Якщо так, у королівській родині це буде не вперше. Королева народила усіх своїх чотирьох дітей удома.

В такому разі це станеться у новому будинку подружжя, - Фроґмор-котеджі, - до якого вони переїхали цього місяця після капітального ремонту, що обійшовся приблизно в 3 млн фунтів (майже 3,9 млн доларів США).

Копирайт изображения Graham Prentice/Alamy Image caption Фроґмор-котедж знаходиться на території резиденції Фроґмор-хаус, де Гаррі та Меґан святкували весілля

Як назвуть малюка?

Це питання на мільйон доларів.

Королівська родина не має чітких правил щодо вибору дитячих імен, але зазвичай керується традицією.

Якщо це буде дівчинка, серед фаворитів у букмекерів імена Діана (на честь матері принца Гаррі), Вікторія і Еліс.

Копирайт изображения Martin Keene/PA Image caption Не дивно, що серед фаворитів у букмекерів ім'я Діана

Для хлопчика ж, ставки роблять на імена Артур і Джеймс - утім, вони ж лідирували минулого року, коли герцог і герцогиня Кембриджські чекали на третю дитину.

Принц Вільям і Кетрін тоді здивували публіку, назвавши сина Луї.

А яке в нього буде прізвище?

Можливо, маляті воно не знадобиться. Якщо він або вона матиме титул принца або принцеси (докладніше про це - далі), прізвище не обов'язкове.

Принц Гаррі та Меган також можуть дати маляті прізвище королівської родини - Маунтбаттен-Віндзор.

Воно утворене з тих прізвищ, які носили королева і принц Філіп, коли одружилися.

Та ймовірніше, що подружжя візьме приклад із герцога і герцогині Кембриджських й використає титул, даний їм королевою - Сассекські.

Усі троє дітей Вільяма і Кетрін мають у графі "прізвище" свідоцтва про народження герцогський титул батьків.

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Чи стане малятко принцом або принцесою?

Про це краще спитати королеву, та якщо коротко - ні, принаймні не автоматично.

У 2012 році королева запровадила для принца Вільяма нове правило: всі його діти будуть принцами або принцесами, постановила вона.

До того, цей титул по праву переходив лише старшому синові старшого сина принца Уельського - так вирішив у 1917 році король Георг V, якому не хотілося роздавати забагато титулів членам королівської родини.

Отже, діти принца Гаррі та Меган не матимуть цього титулу, якщо тільки королева не вирішить інакше.

А як щодо інших титулів?

Якщо королева не змінить правила (див. вище), ситуація з титулами буде дещо заплутана.

Можливо, ви пам'ятаєте, що у день свого весілля принц Гаррі отримав від королеви кілька титулів: герцог Сассекський, граф Дамбартон і барон Кілкіл.

Згідно з довідником з етикету Debrett's, старший син герцога може взяти собі один з "менших" титулів батька.

Тому, якщо народиться хлопчик, він може стати графом Дамбартоном.

Але це стосується лише хлопчика. Дівчинка, напевно, стане леді (ім'я) Маунтбаттен-Віндзор.

Чи можуть Гаррі та Меган відмовитись від титулів дитини?

Таке бувало.

Дочка королеви принцеса Анна відмовилась від королівських титулів своїх дітей Пітера і Зари.

Вона хотіла, щоби її діти мали якомога "нормальніше" життя.

Копирайт изображения Mark Cuthbert Image caption Пітер і Зара Філліпс виросли без королівських титулів

У розмові з журналістом газети Times Зара Тіндалл казала: "Батьки не дали нам титулів, аби наше дитинство було більш-менш таке, як у всіх. Коли ти вже маєш титул, дуже важко його приховувати".

У минулому принц Гаррі та Меган не боялися порушувати королівський протокол, тож не виключено, що вони підуть тим самим шляхом.

Чи можливо, що це малятко одного дня стане королем або королевою?

Теоретично так, але перед ним уже шість осіб.

Дитина принца Гаррі та Меган буде сьомою у черзі на успадкування британського престолу - відразу за своїм батьком.

Попереду, зокрема, усі діти Вільяма: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Чи матиме малятко громадянство США?

Так. Оскільки Меган досі є американською громадянкою, новонароджена дитина успадкує громадянство матері.

Будь-який американець або американка, які прожили у США мінімум п'ять років, автоматично передають громадянство своїм дітям.

Позаяк дитина народиться за межами США, Меган мусить зареєструвати її народження в американському посольстві у Лондоні.

Принц Гаррі, звісно, громадянин Великої Британії, отже, малятко матиме подвійне громадянство.

Очікується, що Меган отримає громадянство Британії, але ще нескоро - для цього треба прожити у цій країні щонайменше п'ять років.

Ставши британською громадянкою, герцогиня за бажанням зможе відмовитися від громадянства США; але її дитина зможе зробити це не раніше, ніж у 16 років.

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