Секс-кілери: що "вбиває" бажання у молодих чоловіків

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Дослідження американських вчених виявили, що молоді чоловіки набагато менше займаються сексом, ніж вважає суспільство. А все через житлові умови, відеоігри і .... Netflix, вважають експерти.

Секс - це найбільш ходовий товар, твердить відоме прислів'я.

Життя у сучасному світі сповнене історій про порно, невинність і секс на одну ніч.

А вчені переконані, що на інтимну сферу чекають серйозні зрушення - принаймні, серед молодих американських чоловіків.

Результати опитування Національного центру вивчення громадської думки при Чиказькому університеті (NORC) показують, що в США все менше молодих чоловіків займаються сексом.

Під час загального соціологічного дослідження, яке проводять з 1972 року, вчені опитали тисячі людей і виявили, наступне:

23% дорослих не мали сексу у попередньому році (за останні 10 років ця цифра подвоїлася);

чоловіків серед них "набагато більше, ніж очікувалося".

Дослідження показало, що частка чоловіків у віці до 30 років, які заявили, що не мали сексу минулого року, з 2008 року зросла втричі - до 28%. Що значно перевищує показник зростання серед жінок тієї ж вікової групи - 8%.

Дані, отримані з особистих інтерв'ю, також показали, що більше половини дорослих в США у віці від 18 до 34 років (51%) не мають постійного партнера. Цікаво, що у 2004 році таких було 33%.

Паралелі з Британією

Професор Саймон Форрест з Інституту здоров'я та суспільства при Університеті Ньюкасла розповів BBC Three, що, хоч аналіз США є надійним і спирається на великий набір даних, нинішнє дослідження британських вчених не обов'язково вказує на подібну тенденцію серед мешканців Туманного Альбіону.

"Не впевнений, що можна говорити про подібну тенденцію у Великій Британії. Принаймні, про це свідчать дані Національного дослідження сексуальних відносин і способу життя (NATSAL), яке проводять кожні десять років", - говорить він. - Однак 2020 року ми отримаємо результати чергового дослідження, тому нам цікаво, чи знайде досвід США своє відображення у майбутньому нашої країни".

Дані останнього великого дослідження свідчать про те, що переважна більшість молодих британців впродовж останнього року жили повноцінним сексуальним життям.

Однак США і Велика Британія мають подібні соціально-культурні чинники, тому, на думку професора, варто подумати про те, що може стояти за цими тенденціями.

По-перше, багато молодих людей, зазвичай, одружуються після 30.

"Ця тенденція, безумовно, дуже змінилася за останні 50 років", - каже професор Форрест.

Він додає, що сьогодні молодь часто живе з батьками і залежить від них фінансово, що значною мірою впливає на їхнє статеве життя.

Ще одним фактором, який відволікає людей від нормального сексуального життя, є розвиток порноіндустрії.

Захоплення порнографією замінює секс в реальному житті та істотно знижує сексуальне бажання.

При цьому опитування, яке нещодавно провела BBC Three, виявило, що порно було основним джерелом статевого виховання для 55% чоловіків.

Жан Твенге, професор психології в державному університеті Сан-Дієго, вважає, що серед інших факторів, які знижують лібідо, можуть бути відеоігри і стримінговий сервіс Netflix.

"Сьогодні способів розважити себе о 10 вечора набагато більше, ніж 20 років тому", - розповідає вона. - Потокове відео, соціальні медіа, консольні ігри".

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Ця "болюча тема" викликала чималу хвилю дискусій в соціальних мережах.

Люди ділилися власними теоріями зниження сексуальної активності.

На думку одного з користувачів, сайти знайомств і спеціальні мобільні додатки максимально спростили пошук сексуального партнера.

"Пристрасть до віртуальних знайомств руйнує здатність наблизитися до жінок у реальному житті", - пише користувачка Sappho Faires.

Пропустити Twitter допис , автор: @SFinEville It’s reliance on dating apps and the disappearing ability of approaching women in real life. — Sappho Faires (@SFinEville) 29 березня 2019 р.

"Вбивцею" сексу також вважають навантаження на роботі, стрес і фінансові проблеми.

"Працюємо на двох роботах, щоб задовольнити базові потреби, сплатити кредити на навчання, рахунки, стрес! Ми одружені, але майже не торкаємось одне одного, тому що постійно смертельно втомлені!" - нарікає Christopher Ingraham.

Пропустити Twitter допис , автор: @extrovertalone Because they’re stuck with two jobs to sustain basic life with student loans, bills, test, studies, stress! We’re married & we still barely ever get to be together because we’re always so damn tired! 🙄 — Sleepy (@extrovertalone) 31 березня 2019 р.

Опитування за участі 2066 дорослих, проведене BBC Radio 5 Live в 2018 році, виявило, що одним з найбільших ворогів лібідо є стрес.

45% вказали, що стрес заважає їм найбільше. При цьому приблизно 50% опитаних чоловіків були задоволені своїм сексуальним життям.

Психотерапевт Еллен Брейді пояснює: "У сучасному світі дуже багато людей страждають від надмірної тривоги. Тривога і секс - абсолютно несумісні речі".

Що ж до інтернет-знайомств, які змінили наш підхід як до тривалих стосунків, так і до пригоди на одну ніч, виявляється, що жінки і чоловіки поводяться на сайтах знайомств по-різному.

2016 року вчені з Лондонського університету королеви Марії, Римського університету ла Сап'єнца і Королівської оттавської групи з питань охорони здоров'я дослідили поведінку користувачів Tinder і виявили, що жінки зазвичай обирають лише тих, чоловіків, які їх справді приваблюють, в той час як чоловіки менш вимогливі до протилежної статі. Це, однак, не означає, що чоловіки мають більше шансів на успішне знайомство.

І взагалі, що з того, що молоді чоловіки займаються сексом рідше? Можливо, вони, як припустила одна користувачка, витрачають свій час на цікавіші та корисніші речі.

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