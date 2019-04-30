Зеленський - президент: що думають про це українські коміки

Копирайт изображения Facebook/Студія "Квартал 95"

Україна сьогодні в центрі уваги всього світу. Не так через сам факт проведення президентських виборів, як через персону, яка їх виграла.

Володимир Зеленський - відомий комік, актор та шоумен. Саме він вже за кілька тижнів вступить на посаду президента України та стане першим главою держави без будь-якого політичного досвіду. І це не жарт.

BBC News Україна зібрала думки його колег по цеху - коміків, комедійних акторів та представників шоубізнесу - з приводу того, як вони оцінюють обрання Зеленського президентом та які мають очікування з цього приводу.

Андрій Данилко

Творець образу Вєрки Сердючки на початку березня в інтерв'ю програмі "Ходять чутки" не схвалив рішення Володимира Зеленського піти в політику.

"Я добре знаю Володю, я не знаю, яка в нього реальна ситуація, але мені здавалось, що все-таки це даремно", - сказав Данилко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вєрка Сердючка під час святкового концерту до Дня Незалежності в Києві, 24 серпня 2013 рік

Він розповів, що був час, коли йому теж пропонували піти в політику, пропонували великі гроші, але він відмовився.

Сергій Сивохо

Відомий гравець КВК та шоумен Сергій Сивохо публічно підтримав похід Володимира Зеленського у велику політику.

Він неодноразово з'являвся в штабі керівника "Студії Квартал 95" під час виборчої кампанії та навіть встиг попрацювати спостерігачем на виборчій дільниці.

Image caption Сергій Сивохо у штабі Володимира Зеленського під час першого туру виборів, 31 березня 2019 рік

На перемогу Зеленського у соцмережі пан Сивохо відреагував коротко: "Ми щасливі!".

В інтерв'ю виданню "Новини Донбасу" він сказав: "Я знаю, що Володя найадекватніша людина з усіх, хто зараз є в політиці".

"У нас дуже багато спільних точок зору, тому що ми знаємо одне одного не один десяток років. Я сподіваюсь, що така людина біля керма зможе щось зробити", - каже Сивохо.

Віктор Андрієнко

Відомий актор та один з учасників гумористичного телепроекту "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко в коментарі BBC News Україна висловив жаль з приводу того, що Володимир Зеленський пішов у політику.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Актор Віктор Андрієнко під час комедійної моновистави "Чоловік перед дзеркалом", Запоріжжя, 8 листопада 2018 року.

"Мені його шкода. Вважаю, що творчі люди повинні займатися своєю справою, адже вони емоційні. А політика - це холодний розум, де треба відключити емоції, іноді це цинізм. Бо інакше не виживеш", - каже актор.

Оля Полякова

Ведуча розважальних шоу, акторка та співачка Оля Полякова вважає, що "починається нова ера".

При цьому вдається до жартів: "Якщо що, я не вища, я довша. До речі, на цьому фото я пропонувала потренуватися, як я буду вести "Лігу сміху", коли переможе Володимир!".

Олена Кравець

Колега та землячка майбутнього президента Олена Кравець є єдиною жінкою в акторській команді "Студія Квартал 95", а тепер - ще й лідеркою нового телешоу "Жіночий квартал".

На початку року Володимир Зеленський в інтерв'ю "Українській правді" сказав, що Кравець була проти його походу на вибори. "Лєна Кравець - проти. Тому що вона подружка моєї дружини", - сказав він.

Інші представники "Кварталу 95" підтримали таке рішення.

Копирайт изображения УНІАН Image caption За словами Володимира Зеленського, Олена не підтримувала його рішення піти в політику

Сама Олена публічно не коментувала похід свого колеги в політику, але журналісти помітили її в день другого туру у штабі Зеленського.

А вже після оголошення результатів екзит-полів вона написала у Facebook: "Я вітаю тебе, мій друг Володимир Зеленський! В добру путь і з Богом!".

При цьому вона жартівливо запитала: "І можна я не буду тебе перейменовувати в телефоні?".

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