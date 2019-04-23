"Мурашник" Зеленського : чому Кривий Ріг - таки за нього

В день виборів у Кривому Розі на білбордах ще помічали кольори кампанії Петра Порошенка. А от "зелене" на рекламних площах зникло. Та Володимир Зеленський і без цього отримав від земляків разючу підтримку. За нього проголосували майже 90%.

На дільницях тут не було ані конкуренції, ані ажіотажу. Одні виборці приходили, інші з почуттям виконаного обов'язку вже покидали приміщення. Можливо, так люди заступають на свою зміну варити чавун на заводі чи опускаються видобувати залізну руду.

Нова зміна підхоплює те, що робили попередники.

Це у Кривому Розі настільки ж очевидно, як і те, що площа у так званому 95 кварталі розташована в центрі міста.

Але багато прихильників Володимира Зеленського хочуть, щоб політика в Україні запрацювало зовсім за іншими принципами - не спадкоємності влади, а з новими обличчями.

"Десятиліттями керували одні й ті ж люди. Потрібні нові політики", - каже Сергій, електрик з підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Сергій зрадів перемозі Володимира Зеленського. Проте сумніви щодо того, чи його кандидат зможе подолати корупцію, підняти економіку і завершити війну на Сході, в нього є.

Сергій - ветеран АТО, з першою хвилею мобілізації воював у складі 5-ої окремої Дніпропетровської бригади повітряного десанту.

"Чому вже тоді у Національної гвардії були новенькі КрАЗи, а ми їздили на якомусь мотлоху?" - обурюється він.

Зараз чоловік думає, як і де можна ще заробити.

Про перші результати екзит-полів Сергій, який віз нас з одного кінця найдовшого міста України до іншого, дізнався від дружини телефоном.

Вона також сказала, що біля пам'ятника козаку Рогу один із прихильних до Зеленського телеканалів вів пряму трансляцію. І там перед камерами увечері зібралося багато радісних людей.

Однією з найпопулярніших локацій для журналістів у дні тріумфу Зеленського став район міста, який називають "Мурашником".

Тут досі живуть батьки наступного президента країни.

"Звичайно, бачила його, якщо він тут дитиною ріс", - відповіла нам пенсіонерка Ірина, яку ми запитали, чи пам'ятає вона юного Зеленського.

"Вчився в 95-й школі, гарний хлопчик. Нічого поганого сказати не можу. Дуже прості батьки. Попри те, що батько вчений. Мати - звичайна жінка, пенсіонерка. На неї зараз просто жаль дивитися, тому що запитаннями її дістали! Вона ж не винна, що в неї син - такий молодець!".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Місто "Зе": день голосування у Кривому Розі

Розговорити інших тут виявилося непростою справою. Багатьох бентежила відеокамера.

Хоча "не під запис" більшість демонстрували готовність критикувати саме правління президента Порошенка.

Під час такої розмови з групою пенсіонерів поряд раптом з'явився бородатий молодий чоловік, який гучно лаяв криворіжців за надмірну довіру Зеленському.

Чоловіка звали Андрій. Він теж мешканець однієї з квартир "Мурашника".

"Є побоювання, щоб не було відродження "російського світу". Людина не є, як мені здається, патріотично налаштованою", - голосно пояснив свою позицію Андрій.

Після його слів обережні пенсіонери одразу перейшли в іншу частину двору.

Андрій теж пам'ятає молоді роки Зеленського і місця звичних "тусовок" його товаришів. Каже, що ті точно бачили в житті усіляке. І починає розповідати про якусь сценку з КВК.

А яких змін зазнав саме цей двір, коли Володимир став вже популярним і успішним бізнесменом? Можливо, чимось допомагав "Мурашнику"?

"Ніяк. Все, що тут зробили чи відремонтували, - то самі мешканці", - твердить Андрій.

Image caption Фанати Зеленського Костянтин і Ольга Ерєшови перед переглядом екзит-полів... і після оголошення результатів

Костянтин і Ольга Ерєшови готувалися до перемоги Володимира Зеленського заздалегідь. Вони уважно читали програму кандидата. Обговорювали переваги нових форм спілкування через інтернет з виборцями. Навіть на мобільних телефонах подружжя з'явилися наліпки з буквами "Зе".

Але найщирішим внеском в справу народної команди "Зе" стала їхня пісня. Ольга написала слова, а Костянтин - музику.

"Ми в тебе віримо, поведи нас туди, в країну мрій без корупції й війни, ми віримо в тебе, як і більшість всіх людей..." - лунає в приспіві.

Пісня не загубилася в нетрях інтернету. На YouTube її слухали й дивилися тисячі разів. Але коли її перетягнув на свою сторінку користувач Ze!Life, кліп швидко здобув понад півтори сотні тисяч переглядів.

Костянтин каже, що його дуже захопив фільм "Слуга народу" і той образ президента.

"Я подивився третій фільм "Слуга народу", він цим фільмом доносить, як ми повинні жити. Не так, як нам локшину вішали на вуха вже 28 років незалежності".

Після того, як оголосили результати екзит-полів, багато криворіжців полегшено зітхнули.

Перемогу Володимира Зеленського ніхто не заперечував і не спробував вкрасти. Дехто боявся фальсифікацій, але вибори пройшли чисто.

Ми їхали того вечора через все місто, яке справедливо називають найдовшим у Європі. Але вулиці здавалися порожніми. Невже ніхто не вийшов святкувати? Адже це була така напружена виснажлива боротьба, яка завершилася неймовірним результатом.

Людей, які хотіли показати, що радіють перемозі Зеленського, ми побачили тільки біля пам'ятника козаку Рогу - навколо мобільної студії телеканалу. Тут робота тривала до пізньої ночі.

А потім почався новий робочий тиждень. Тисячі криворіжців знову пішли на свої заводи й шахти плавити метал і видобувати залізну руду.

Нова зміна підхопила те, що робили попередники.

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