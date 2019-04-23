Російську арктичну експедицію скасували без українського літака

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Барнео" - арктична дрейфуюча база, заснована Російським географічним товариством. Це єдина база у Північному Льодовитому океані, якою можуть користуватися туристи, кажуть у товаристві.

Заснований росіянами щорічний арктичний табір "Барнео" проводився з початку 2000-х, але цього року він не відбудеться. Організатори звинуватили у цьому українські "Авіалінії Антонова", але там наполягають - насправді все сталося через порушення умов контракту самими організаторами, тоді як авіалінії чітко виконують міжнародні зобов'язання.

Табір "Барнео", створений Російським географічним товариством, діє в Арктиці з 2001 року. Назва нагадує теплий тропічний острів Борнео - це своєрідний гумор полярників.

Копирайт изображения Російське географічне товариство

Приблизно половина мешканців "Барнео" - лижники, які готуються до походу на Північний полюс. Плюс туристи, які потім літають до полюса на вертольоті. Тур на Барнео коштує мінімум 19 тисяч євро, а лижний тур через "Барнео" - 46 тисяч євро.

Усього разом з кількома вченими і технічним персоналом там пепеобуває близько 260 людей, розповів ВВС Віктор Боярський, керівник компанії "Вікаар", яка займалася організацією лижних походів на "Барнео".

Копирайт изображения Російське географічне товариство

Дрейфуючий табір діє місяць-півтора. За цей час сонце ще не встигає підтопити крижину так, щоб на неї не міг сісти літак.

Обслуговують "Барнео" виключно літаки Ан-74. Вони були розроблені в 1980-х роках в СРСР на основі військово-транспортних Ан-72 і краще за інших пристосовані для польотів у північних широтах. Ан-74 може робити вкорочений зліт та посадку, що також дуже важливо при польотах зі смуги на крижині.

У світі існує зовсім небагато машин, здатних доставляти вантажі на таку арктичну станцію.

Копирайт изображения ДП "Антонов" Image caption Ан-74Т

Літаки на льодову базу літають з аеродрому в норвезькому селищі Лонг'їр на архіпелазі Шпіцберген (Свальбард ) - найпівнічнішого аеропорту в світі.

До 2018 року дрейфуючий табір "Барнео" організовував Експедиційний центр Російського географічного товариства, який очолював полярник Олександр Орлов. Саме з його ініціативи і з'явився табір "Барнео". Сам Орлов помер у квітні 2017 року.

Зараз організацією дрейфуючого табору займається швейцарська компанія Barneo AG.

Олександр Краснопьоров, глава ТОВ "Барнео", пов'язаного зі швейцарською компанією, підтвердив скасування цьогорічного табору. Він відмовився відповідати на питання про фінансові втрати для організаторів.

Як все сталося?

Копирайт изображения Російське географічне товариство Image caption І хоча "Барнео" заснована росіянами, її організатори наголошують на міжнародному статусі базі. Раніше туди літали Ан-74, які належать російським власникам.

У 2019 році експедиція готувалася у звичайному режимі. В кінці березня у Лонг'їр прибули фахівці для будівництва табору, туди ж привезли паливо, намети та обладнання. Вертольоти Мі-8 провели льодову розвідку і визначили місце для табору, а потім туди з транспортного літака Іл-76 був скинутий парашутний десант і паливо.

Але 12 квітня стало відомо, що експедиція 2019 року не відбудеться.

Причиною припинення експедиції стала неможливість використовувати літак Ан-74 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" для польотів з Лонг'їра на аеродром "Барнео". Державна авіаційна служба України відмовилася видати цьому літаку дозвіл на польоти в районах на північ від 80-ї широти, розповів ВВС Боярський.

За його словами, раніше "Авіалінії Антонова" отримали дозвіл на польоти у норвезької авіаційної влади.

Боярський стверджує, що повідомлення про неможливість польотів на арктичну станцію організатори отримали лише 8 квітня, а написане воно було за чотири дні до цього.

Мінськ або "Барнео"?

Копирайт изображения Російське географічне товариство Image caption Льодовий табір "Барнео"

ВВС направила запит до Державної авіаційної служби України й очікує відповіді.

А у прес-службі ДП "Антонов" повідомили ВВС News Україна, що літак компанії був направлений в аеропорт Лонг'їр для виконання двох комерційних рейсів за маршрутом Лонг'їр-Мінськ - для перевезення пасажирів.

"Але замовник скасував ці два рейси в односторонньому порядку вже після прибуття літака Ан-74Т в Норвегію. Після чого літак повернувся на аеродром постійного базування… "Київ-Антонов", - йдеться у відповіді ДП "Антонов".

"Питання про політ літака Ан-74Т у табір "Барнео" розглядалося на початкових етапах переговорів, до прильоту літака Ан-74Т в аеропорт Лонг'їр, але замовник був заздалегідь поінформований про неможливість виконання таких рейсів", - резюмують у прес-службі держпідприємства.

Копирайт изображения Російське географічне товариство

Утім Віктор Боярський заперечує, що організатори замовляли цей літак для польотів до Мінська і стверджує, що мова йшла саме про "Барнео".

А в прес-службі ДП "Антонов" наполягають - свою позицію можуть довести не лише на словах, а й документально - є контракт, де все прописано. А резонанс, який виник, є скоріше проявом інформаційної війни проти України.

За його словами, після відмови організатори спробували знайти заміну українському Ан-74Т, але "вільних" літаків вони не знайшли. Крім того, процес узгодження польотів для компаній, які раніше не літали на Шпіцберген, займає дві-три тижні, яких у організаторів не було через початок танення льоду.

Скасування експедиції в 2019 році буде тимчасовим, запевняє Боярський.

Він розраховує, що на наступний рік організатори, маючи в запасі кілька місяців, зможуть заздалегідь підготуватися до експедиції так, щоб в останній момент не залишитися без літака.

Що відомо про табір?

Копирайт изображения Російське географічне товариство Image caption У таких наметах живуть на "Барнео"

"Барнео" - міжнародний і виключно мирний проект, далекий від політики, наполягають організатори й учасники.

Але у міжнародній пресі його цьогорічне скасування вже пов'язали з політикою - наприклад, британське видання The Telegraph написало, що "Барнео-2019" не відбувся "через російсько-український конфлікт".

А у минулому табір "Барнео" ставав одним з центрів військової активності Росії в Арктиці.

Так у 2016 році на ньому висадився парашутний десант спецназу МВС Чечні.

Копирайт изображения Канал "Вести" Image caption Чеченський спецназ МВС Росії в Арктиці

Як розповідав про це кореспондент російської агенції "ТАСС", завданням десантників було виявлення табору умовного противника і його успішний штурм. Базувалися чеченські десантники на "Барнео".

Трохи пізніше в тому ж році, як повідомляє російський телеканал "Вести", у таборі пройшла спільна навчальна операція повітряно-десантних військ Росії і спецназу з Білорусі.

У 2016 році після висадки російських спецназівців у таборі "Барнео" Норвегія зробила більш жорсткими правила польотів на "Барнео", ввівши обов'язкову 48-годинну перерву між польотами. Це правило було незабаром скасоване, але на офіційній сторінці табору у Facebook 23 квітня 2016 року з'явилися оголошення про те, що логістика буде перенесена з Лонг'їра на територію Росії - на Землю Франца Йосифа. Утім, цього так і не відбулося.

Саме Російське географічне товариство, під патронатом якого проходив табір, співпрацює з Військово-морським флотом Росії. А в його опікунську раду входять президент Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу й інші представники керівництва Росії.

Товариство навіть робило експозицію, присвячену "Барнео", у дитячому таборі "Артек", що в анексованому Криму.

Копирайт изображения Російське географічне товариство Image caption Намет з "Барнео" в "Артеку"

12 квітня, коли оголосили про те, що експедиція "Барнео" не відбудеться, пройшло засідання центру Російського географічного товариства на Північному флоті, на якому обговорювалася експедиція на Землю Франца-Йосипа.

"Заходи комплексної експедиції на архіпелаг Земля Франца-Йосипа пройдуть в єдиному контексті історико-патріотичної акції "Три прапори над архіпелагом", яка присвячена сучасному російському прапору і двом знаковим історичним датам - 105-річчю підняття російського прапора на мисі Флора острова Нортбрук і 90-річчю підняття радянського прапора на південному березі острова Гукера", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства оборони.

У жовтні Російське географічне товариство спорядило експедицію на острови Гогланд і Великий Тютерс у Фінській затоці, учасники якої пересувалися на десантних катерах Ленінградської військово-морської бази.

Копирайт изображения Російське географічне товариство Image caption "Дрейфуюча станція експедиційного центру РГО стала справжнім російським домом біля самого Північного полюса", - йшлося в одній статтей на сайті Російського географічного товариства у 2017 році

Росія останніми роками стала активно розвивати свою присутність в Арктиці. Цей регіон розглядається як один з найбільш стратегічно важливих.

Російські військові регулярно проводять навчання в арктичних широтах.

Країни НАТО також активно посилюють військову присутність на півночі. Останні великі навчання НАТО Trident Juncture-2018 - найбільші з часів Холодної війни - пройшли в кінці жовтня в Норвегії.

За легендою, сили НАТО разом з партнерами зі Швеції і Фінляндії рятували якусь невелику країну від нападу агресора.

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