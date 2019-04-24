Копирайт изображения Rachael Knappier

В Англії влада ініціювала кампанію боротьби з невдалими косметичними процедурами.

Її вирішили запустити через популярність небезпечних операцій - таких як, приміром, "бразильська підтяжка сідниць", через яку померла вже не одна жінка.

Занепокоєння викликає і те, що дедалі більше людей роблять собі ін'єкції, щоб прибрати зморшки чи збільшити губи, - з наслідками таких процедур згодом доводиться мати справу лікарям.

Мета кампанії - краще проінформувати людей про небезпеки, які несуть в собі подібні косметичні операції та процедури, а також розповісти, як часто вони закінчуються невдало.

Член ради Британських пластичних хірургів Нора Нуджент каже, що загалом підтримує ініціативу влади.

За її словами, водночас із тим як знаменитості та інтернет-блогери все частіше розповідають своїм підписникам про успішний досвід косметичних процедур, інформації про можливі ризики досі бракує.

Онлайн-опитування понад тисячі жінок віком від 18 до 30 років показало, що близько 83% з них хотіли б змінити своє тіло, якби мали на це гроші, а ризики для здоров'я були б мінімальними.

Серед них 63% хотіли прибрати живіт, 53% збільшити груди.

З-поміж усіх опитаних тільки 7% жінок вже мають досвід косметичних процедур:

69% з них почуваються більш впевнено, ніж раніше

52% почуваються більш привабливими

24% вважають, що стали менш привабливими

"Моє обличчя було спотворене"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зірки - такі як Кайлі Дженнер - зіграли чималу роль в популяризації філлерів

"Грег" (це не справжнє ім'я) розповів, що став залежним від використання так званих філерів - препарати, які використовують для корекції косметичних недоліків. Іноді їх також застосовують, щоб збільшити губи та щоки.

"Грег" купував їх в інтернеті - так само як ботокс, - і три роки тому почав робити ін'єкції собі в обличчя.

"Ви можете втратити реальне розуміння того, як насправді виглядає ваше обличчя", - каже він.

Для практикування таких процедур не потрібно звертатися до лікарів, оскільки філери не є медичними препаратами.

При цьому самостійні ін'єкції можуть призвести до набряків та інфекцій. В окремих випадках це може призвести до необхідності хірургічного втручання і навіть до сліпоти.

"Неймовірно боляче"

Одна з ін'єкцій, яку зробив собі "Грег", призвела до інфекції.

"Наступного ранку я прокинувся і одна сторона обличчя була більшою, ніж інша", - каже він.

"У мене були пухирі. Це було дуже, дуже боляче".

При цьому, розповідає "Грег", йому було соромно звернутися по допомогу.

За його словами, сьогодні він би не порадив нікому використовувати філери.

Пластичний хірург Нора Нуджент називає справжньою проблемою те, що ін'єкції мають право призначати так звані "ін'єкційні ковбої" - так пані Нурджент називає косметологів, які за її словами не мають достатньої медичної кваліфікації.

Вона закликає владу не лише влаштувати освітню кампанію, а й ухвалити нові правила, які краще регулюватимуть цю сферу.

Міністерство охорони здоров'я Великої Британії застерігає: "Будь-хто, хто розглядає можливість пройти через косметичні процедури, має витратити час на те, аби знайти безпечного і кваліфікованого фахівця і розуміти про потенційні наслідки таких процедур для фізичного і психічного здоров'я".

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.