Кім приїхав до Путіна на бронепоїзді. Чи кинуть вони виклик Трампу?

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Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Владивостока, де у четвер, 25 квітня, має пройти його саміт з президентом Росії Володимиром Путіним.

Перемовини двох лідерів пройдуть в кампусі Далекосхідного федерального університету, на острові Російський поруч з Владивостоком.

Раніше чинні лідери КНДР і Росії ніколи особисто не зустрічалися.

Зустріч Путіна і Кім Чен Ина відбудеться у складний для Північної Кореї час - після провалу переговорів з США в Ханої в лютому цього року, на які Пхеньян покладав великі надії.

Як відзначають експерти, і Пхеньян, і Москва зацікавлені в цій зустрічі, проте обидві сторони прийдуть на переговори з різним порядком денним.

Як Кіма зустрічали у Росії

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Кім Чен Ин приїхав в Росію на бронепотязі. Раніше на ньому ж тричі приїжджав його батько Кім Чен Ір.

Спочатку поїзд, що складається з російського локомотива і кількох вагонів, зупинився на прикордонній станції Хасан. Там його зустрічала російська делегація - міністр з розвитку Далекого Сходу Олександр Козлов, заступник міністра закордонних справ Росії Ігор Моргулов і губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.

Кожемяко незабаром виклав відео зустрічі в Instagram. На ньому помітно, як лідера Північної Кореї, що спустився червоною килимовою доріжкою, зустрічають хлібом і сіллю.

Після короваю Кім Чен Ин відвідав "будиночок Кім Ір Сена", побудований до візиту його дідуся Кім Ір Сена в 1986 році. Далі потяг відбув до Владивостока.

Після прибуття бронепотяга на перон у Владивостоці журналісти стали свідками сцени, як охоронці Кім Чен Ина намагаються ідеально встановити трапи, по одному з яких лідер КНДР мав вийти з потягу. Раніше так само ідеально намагалися вкласти червону доріжку, аби лідер КНДР ступив саме на неї.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Вже у вівторок до Владивостока прибули охоронці північнокорейського лідера та привезли його лімузін

Путін прилетить до Владивостока тільки в четвер. Зустріч двох лідерів пройде в кампусі Далекосхідного федерального університету на острові Російський, там же лідер КНДР буде жити.

Як писала напередодні газета "Комерсант", це місце обрали через жорсткі вимоги до безпеки, висунуті північнокорейською стороною. До того ж комплекс спочатку будувався з розрахунком на проведення самітів.

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Агентство Інтерфакс повідомляло, що ще у вівторок до Владивостока з Пхеньяна прилетіли два позапланових літаки: один, за даними агентства, привіз лімузин Кіма, а другий - співробітників його служби безпеки.

Лімузин, як з'ясувалося, не зміг би проїхати по дорозі, що йде на підйом від будівлі вокзалу, тому робітникам автодору довелося вирівнювати проїзд.

"Майже всі, хто прилетів цим літаком - чоловіки. Дехто з них просив не знімати їх на відео і відверталися від об'єктивів. Один з них ударом пошкодив професійну відеокамеру південнокорейських журналістів", - повідомляло агентство.

Корейська газета "Чосун Ільбо" писала, що в понеділок до Владивостока прилетіла сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон. Вона вважається однією з наближених до Кім Чен Ина людей. У 2017 році він призначив 30-річну сестру членом політбюро Трудової партії Кореї. З 2015 року вона виконує обов'язки заступника завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК партії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За даними корейських ЗМІ, сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон прибула до Владивостока ще у понеділок

Росія і КНДР - які це союзники?

СРСР був головним союзником Північної Кореї, який підтримував економічне співробітництво і культурний обмін, а також надавав Пхеньяну економічну допомогу, зазначає кореспондент ВВС Андреас Ільмер.

Москва свого часу передала КНДР дані, які зробили для Пхеньяна можливою роботу над власною ядерною програмою.

Однак після падіння залізної завіси відносини двох союзників сильно постраждали. Ослабли ідеологічні зв'язки, і виявилося, що більше немає жодних причин для того, щоб підтримувати тісні відносини з Пхеньяном.

Північна Корея не цікавила Росію як торговий партнер, зокрема, тому що Пхеньян не був готовий закуповувати у Росії щось за світовими ринковими цінами.

На початку 2000-х років, коли намітилося віддалення Росії від Заходу, зв'язки Москви з Пхеньяном почали поступово відновлюватися.

Здається, тоді Москва повернулася до політики, заснованої на логіці "ворог мого ворога - мій друг", говорить професор Університету Кунмін в Сеулі Андрій Ланьков.

Копирайт изображения EPA/Reuters Image caption Під час Холодної війни країни були союзниками

Останній раз лідери Росії і КНДР зустрічалися у 2011 році - це були переговори колишнього президента Росії Дмитра Медведєва і Кім Чен Іра, батька нинішнього лідера КНДР.

Це буде перший візит Кім Чен Ина в Росію. Його батько Кім Чен Ір приїжджав (на бронепоїзді) тричі: в 2001-му, 2002-му та 2011 роках.

Дві країни пов'язані в першу чергу географічно: у них спільний кордон, який проходить недалеко від Владивостока, де розташовується штаб Тихоокеанського флоту ВМФ Росії.

Згідно з даними російського МЗС, в країні працюють близько 8000 мігрантів з Північної Кореї. Більшу частину зарплати вони переводять своїм родинам в КНДР. Як повідомляв посол Росії в Пхеньяні Олександр Мацегора, робітник з КНДР в середньому отримує в Росії близько 500 доларів.

За оцінками незалежних експертів, кількість мігрантів з Північної Кореї в Росії значно більше, ніж показують офіційні дані.

Однак відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН про посилення санкцій відносно Північної Кореї, ухваленої в грудні 2017 року, трудові мігранти з КНДР повинні повернутися на батьківщину до кінця 2019 року.

Що чекає від переговорів Північна Корея?

Переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в Ханої у лютому закінчилися без досягнення будь-яких домовленостей.

Такого повороту подій влада Північної Кореї не очікувала. У Пхеньяні розраховували на компроміс, який допоможе зняти або послабити міжнародні санкції, що діють відносно країни.

"Міжнародні санкції набувають чинності, і якщо позиція США не зміниться, малоймовірно, що КНДР зможе домогтися будь-яких послаблень режиму санкцій і вести торгівлю з іншими країнами", - говорить Андрій Ланьков.

Копирайт изображения AFP Image caption Переговори лідерів КНДР і США в Ханої завершилися без досягнення будь-яких домовленостей

Тому Північна Корея зараз намагається налагоджувати зв'язки з усіма країнами, які хоч якось можуть сприяти ослабленню режиму санкцій. Пхеньяну може стати в пригоді як реальна допомога, так і символічне дипломатичне сприяння.

Північна Корея хоче продемонструвати США, що, попри провал переговорів, країна не опинилася в міжнародній ізоляції, зазначає Олексій Муравйов, доцент австралійського Університету Кертін.

"Якщо вони зможуть показати, що деякі держави досі підтримують їх, це зміцнить їх позиції на переговорах з США і Китаєм", - каже експерт.

Тому Росія для досягнення цієї мети виглядає для КНДР дуже привабливим варіантом.

"Кім Чен Ин дуже непогано вміє вести дипломатичну гру, коли ставки досить високі - як для економіки КНДР, так і для порятунку його власного режиму", - каже Муравйов.

Власне, налагодження діалогу з потенційними союзниками і відновлення підготовки до випробувань ракет - це способи повернути Вашингтон за стіл переговорів.

"Стратегія Північної Кореї завжди була заснована на ходінні по краю леза, грі на конфлікті між світовими державами, від якої вони отримували свої бонуси. Тому переговори з Росією можуть бути тією бажаною картою, яку КНДР використовує в грі проти Китаю і США", - говорить дослідник з Корейського інституту національного об'єднання Пак Йон Ян.

Що очікує від перемовин Москва?

Володимир Путін вже давно хотів зустрітися з лідером КНДР. Але Пхеньян готувався спочатку до перших переговорів з президентом США, а потім до других, і Росія весь цей час залишалася осторонь.

Однак після провалу переговорів в Ханої, у Москви з'явився шанс повернутися в гру. Переговори Путіна і Кім Чен Ина - хороша можливість для Москви заявити про свою присутність в регіоні.

Росію, як США і Китай, також турбує ядерний статус Північної Кореї. На початку 2000-х років Москва брала участь в шестисторонніх переговорах з Пхеньяном щодо північнокорейської ядерної проблеми, однак тоді переговори виявилися безрезультатними.

На відміну від Вашингтона, Москва готова змиритися з існуючим станом речей: денуклеаризація Північної Кореї здається російській владі недосяжною метою, тому Москва в першу чергу розраховує на збереження статус-кво і стабілізацію ситуації.

Копирайт изображения Reuters Image caption Москва не вірить у те, що КНДР відмовиться від ядерної програми

Для Росії участь у вирішенні північнокорейського питання - це питання престижу і репутації. Незалежно від того, як складуться відносини США і КНДР, Росія хоче брати участь у грі і рівень цієї участі тут не принципово важливий.

Якщо у Путіна буде можливість хоч якось вплинути на ситуацію, це буде для Росії підтвердженням її присутності в регіоні.

Що варто чекати від перемовин?

Згідно з оцінками і прогнозами багатьох експертів, навряд чи варто чекати підписання будь-якої важливої угоди або укладення угоди між двома країнами.

Якщо говорити про Північну Корею, то крім поліпшення своїх переговорних позицій Пхеньян ще цікавлять гроші.

"Економічна ситуація [в КНДР] дуже складна, і Пхеньян дуже хоче домогтися хоча б тимчасового ослаблення санкцій. Країна потребує фінансової допомоги", - говорить Андрій Ланьков.

Однак цю допомогу навряд чи варто чекати від Москви.

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У Москві є розуміння того, що КНДР не є найнадійнішим і передбачуваним партнером, тому навряд чи Кремль буде витрачати на Північну Корею якісь значні суми, говорить експерт.

"Не думаю, що Північна Корея зможе отримати від Росії якусь значну фінансову допомогу. Російська економіка переживає складні часи через санкції щодо Криму. Тому переговори, швидше за все, будуть своєрідним сигналом для адміністрації Трампа і Південної Кореї", - вважає колишній посол Республіки Корея в Росії Лі Дже Чун.

Переговори з Росією мають також значення для внутрішньої політики КНДР.

"Громадяни Північної Кореї знають, що переговори з США провалилися, тому переговори з Росією можуть бути своєрідним шоу, розрахованим в тому числі і на жителів КНДР", - говорить Лі Дже Чун.

Дії Росії обмежені міжнародними санкціями, що діють відносно КНДР.

"Росія не зможе піти на порушення санкцій. В кращому випадку, Москва може закрити очі на незначні порушення цих санкцій", - підкреслює екс-посол Південної Кореї в Росії.

Відкрите порушення санкцій буде сприйматися як ніби це було схвалено Кремлем, і це зашкодить інтересам самої Росії, а Москва не отримає нічого на заміну: КНДР не є основним ринком збуту для Росії. Також у КНДР немає таких товарів, які б дуже цікавили Росію.

"Швидше за все, це буде символічна допомога і обіцянки. Багато слів і мало дії. Москва не буде витрачати гроші на країну, яка виступає дуже ненадійним партнером, особливо в той час, коли російська економіка також страждає від санкцій, які діють щодо Москви", - каже Андрій Ланьков.

Зрештою, Росія може ще раз закликати КНДР відмовитися від ескалації напруженості. Водночас переговори з Путіним можуть допомогти Кім Чен Ину поліпшити свої переговорні позиції в діалозі зі США.

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