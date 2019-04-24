"Перший тест Зеленського". Соцмережі про російські паспорти для "ДНР" і "ЛНР"

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене надання громадянства жителям окремих районів Донецької і Луганської областей. Відтепер вони зможуть стати громадянами Росії за три місяці, без обов'язкових іспитів і вимоги проживати в РФ п'ять років.

Україна різко засудила таке рішення Кремля. Президент Петро Порошенко назвав це "безпрецедентним втручанням у справи незалежної країни".

А як реагують на це у соцмережах?

"Це офіційна окупація, - вважає журналіст Максим Бутченко. - З цього дня ані Мінський, ані Нормандський формат вже не мають сенсу."

"З цього дня Києву буде надзвичайно важко повернути ці території", - додає журналіст.

Користувачі соцмереж згадують і передвиборчий лозунг Петра Порошенка: "Головне - не втратити країну".

"Ось і перший тест для Зеленського, - вважає журналіст Олексій Мацука. - Як діятиме обраний президент?"

Шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький натомість вважає, що це тест "для Меркель, Трампа, Мей, Макрона, Трюдо та всіх інших, хто думає, що поки що їх українські проблеми не стосуються".

"Міжнародна спільнота повинна жорстко на це відреагувати", - пише пан Ганницький.

"Новообраного президента перевіряють на міцність. Підготувавши йому одночасно і дипломатичну і економічну, бензинову, кризу", - вважає депутат Сергій Висоцький.

Він зазначає: "Єдина можлива відповідь на початок видачі російських паспортів в окупованому Донбасі - негайні консультації з партнерами, в тому числі у нормандському форматі, стрімкий заклик до розширення санкцій та розрив дипвідносин із Росією".

"Прізвище президента тут не важливе. План був готовий давно, просто чекали розбрату серед умовних демократів і деякого хаосу післявиборчого", - вважає телеведуча Марина Данилюк-Єрмолаєва.

"Найслабша позиція нашої країни буде от зараз - між рішенням ЦВК і присягою нового президента. Самі розумієте, чому. Ідеальний час для атаки. А загроза атаки - ідеальна позиція для торгу", - вважає колумніст Олександр Михельсон.

Історик Вахтанг Кіпіані наголошує на важливості говорити українською: "Радник Путіна Сурков про паспортизацію окупованої частини території Донеччини і Луганщини - "Це обов'язок Росії перед людьми, які говорять і думають російською мовою". А тепер подумайте, чи міг він сказати - "Це обов'язок Росії перед людьми, які говорять і думають українською мовою". Ні."

Депутат Мустафа Найєм вважає, що Кремль слід позбавити монополії на російську мову.

"Гадаю, слід запропонувати пану Суркову приїхати і захищати російську мову, наприклад, на лінію фронту, в будь-яку військову частину, де несуть службу тисячі російськомовних", - зазначає депутат.

"Протягом короткого проміжку часу всіх жителів так званих ЛДНР змусять взяти ці паспорти", - прогнозує депутат Вадим Денисенко.

Він додає: "Найближчим часом визнавати ці території Росією ніхто не буде, але може бути запущено процес розмов про визнання так званих ЛДНР".

"Рішення Путіна про роздачу паспортів РФ - це те саме, що свого часу було в окупованих Абхазії та Самачабло (т.зв "Південній Осетії"). За нормами міжнародного права - це прямий і ніким-нічим не спровокований акт агресії", - твердить історик Вахтанг Кіпіані.

Політичний експерт Олексій Мінаков зазначає, що роздача російських паспортів в Південній Осетії та Абхазії створила "фундамент для військового вторгнення в 2008 році". Він додає: "Більше того, все це відбувається ще й на фоні заборони експорту до України нафти та бензину... Тобто Путін підвищує тиск на Україну на всіх фронтах."

Колишній президент Грузії та екс-голова Одещини Міхеїл Саакашвілі вважає, що своїми діями Володимир Путін "перевіряє на вошивість команду Зеленського".

За словами Саакашвілі, так президент Росії може змусити Україну відмовитись від багатостороннього формату перемовин по Донбасу і перейти до прямих перемовин між Україною і Росією.

Він закликав Україну не йти на поступки у цих питаннях: "Чим більше йому поступатиметесь, тим більшого він вимагатиме", - сказав пан Саакашвілі у своєму відеозверненні.

Деякі українці бачать в рішенні про паспорти також і плюси. "1. Росія визнає свою агресію офіційно. 2. Російський вплив на території ОРДЛО уже не замовчувана правда, а очевидні речі. 3. Тягарі із пенсіями і соцдопомогою можуть бути їх справою, а не нашою, додатково ще кілька мільйонів утриманців на російську економіку", - додає телеведуча Марина Данилюк-Єрмолаєва.

Дехто з користувачів вважає, що "є принаймні один позитив - зменшились шанси на те, що нам впхнуть назад увесь цей балаган, з народними міліціями та іншими федералізаціями, на вигідних Кремлю умовах".

А дехто взагалі дякує Путіну за об'єднання проукраїнських сил.

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