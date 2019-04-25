"Майбутнє нації" та "агітаційний крок Порошенка". Соцмережі про мовний закон

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Користувачі соцмереж активно коментують ухвалення Верховною Радою закону про мову.

Чимало з них схвально поставились до такого кроку, але дехто навпаки вважає його недосконалим або навіть таким, що не відповідає інтересам країни.

Гаряче підтримав ухвалення закону співак Святослав Вакарчук. "Закон про мову не політичне питання! Це - майбутнє української нації!", - вважає він.

Блогерка та піарниця Ярослава Гресь подякувала Верховній Раді за ухвалення закону.

"Українська - це про ніжність. Немає жодної мови на світі, якою так красиво звучать зізнання в коханні. І немає жодної мови на світі, якою так гостро, так щиро звучить обіцянка берегти, відстоювати своє, боротися за свою гідність та свободу", - зазначає вона.

Журналістка Ольга Швед назвала ухвалення закону чудовою новиною.

"Сподіваюся, коли моя дитина підросте, їй ніколи не казатимуть в її ж країні: дєвушка, ви навєрноє із Западной Украіни? По язику замєтно (я у Києві 2014)", - пише вона.

"Українською я стала розмовляти у 17 років після вступу до Могилянки, коли зрозуміла, хто я і полюбила цю свою ідентичність. Тихо, не гучно, але полюбила і прийняла. І я трошки заздрю своїм дітям, коли чую, як вони розмовляють українською, наскільки природною є їхня мова, як це круто, мабуть, - гратися нею, як із конструктором, любити її з легкістю і без гірких промов чи пісень про її долю", - пише журналістка Мирослава Пеца.

"Вчора я вирішила для себе, що якщо закон про мову буде ухвалений - мій ФБ стане україномовним. Закон мене до цього жодним чином не зобов'язує, проте, оскільки я палко його підтримувала, це видалося мені логічним", - пише журналістка Катерина Венжик.

Депутат від Народного фронту Вікторія Сюмар вважає, що ухваленням закону Україну очищають від "всього, що насильно нав'язувалося століттями".

Журналіст Дмитро Лиховій вважає, що новообраного президента Володимира Зеленського позбавлять влади ще до інаугурації, якщо він вирішить скасувати закон.

Сам Володимир Зеленський вже відреагував на ухвалення закону у Facebook. Сьогодні ж його акаунт у соцмережі змінив назву з Владимир Зеленский на Володимир Зеленський.

"Українська мова - єдина державна мова в Україні. Так було, так є і так буде. Щодо цього питання - жодних компромісів. Держава повинна дбати про розвиток української мови, про розширення сфери її вжитку", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що закон готувався нашвидкуруч, без "достатньо широкого обговорення з громадськістю" і став "заручником політичної риторики".

"Після мого вступу на посаду Президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України", - повідомив новообраний президент.

Журналіст Володимир Федорін припускає, що ухвалений закон призведе до прискореної діджиталізації російськомовних ЗМІ в Україні.

Журналіст Петро Білян звертає увагу на наслідки впровадження закону для книжкових крамниць.

Журналістка Наталія Влащенко зазначає, що деякі положення закону важко зрозуміти.

Депутат Вадим Денисенко натомість вирішив детально пояснити основні положення закону.

"Закон про тотальну українізацію"

Редактор політичної редакції Liga.net Петро Шуклінов звертає увагу на збіг голосування закону про мови з дозволом АМКУ для компаній Ріната Ахметова на купівлю двох обленерго, завдяки чому вони контролюватимуть понад 35% постачання електроенергії.

Журналіст Дмитро Литвин вважає, що для Петра Порошенка закон буде першим агітаційним кроком його передвиборчої кампанії, а для прихильників поліпшення відносин з Росією, Юрія Бойка та Олександра Вілкула - чудовим мобілізаційним стимулом на парламентських виборах.

В ухваленого закону є й відверті опоненти.

Зокрема, перший заступник редактора Страна.UA Світлана Крюкова назвала його "законом про тотальну українізацію".

"Він був прийнятий саме в інтересах Росії, щоб ще більше розколоти українське суспільство, збільшити внутрішній конфлікт та протистояння", - пише народний депутат Олександр Онищенко, який з 2016 року проживає за межами України після відкриття кримінальних справ проти нього.

"Чергова диверсія проти єдності українського народу. Таким чином, всі ці Гройсмани, Ляшки, Парубії, Тимошенки в черговий раз зрадили корінні інтереси російськомовної більшості населення України", - написав екс-прем'єр України Микола Азаров.

Колишній міністр юстиції в уряді Азарова Олена Лукаш назвала ухвалений закон короткозорим і звинуватила депутатів, які його ухвалили, в позбавленні громадян права на вільне використання рідної мови.

"Закон про тотальну українізацію - це прояв сепаратизму. Це і є прямий шлях до протистояння, до розколу, до ненависті. Ніхто не зробив більше для НЕ любові до української мови, як мовнюки, що його нав'язують", - додала вона.

"Мені здається, вони з Путіним якось координують свої дії. Тепер черга за російськими паспортами забезпечена", - коментує дії українських парламентарів російський галерист Марат Гельман, який 2014 року переїхав з Росії до Чорногорії.

А для когось закон про мову став приводом для жартів.

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