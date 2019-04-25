Влада Шрі-Ланки каже, що неправильно порахувала жертв терактів. Їх набагато менше

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Міністерство охорони здоров'я Шрі-Ланки знизило кількість загиблих від вибухів у неділю більш ніж на сотню, до "близько 253".

Чиновники міністерства заявили, що раніше у розрахунках кількості жертв сталася помилка.

Терористи-смертники атакували готелі та церкви в районі Коломбо та східному місті Баттикалоа 21 квітня, на католицький Великдень.

Раніше повідомлялося про 359 загиблих внаслідок атак, зокрема 312 громадян Шрі-Ланки та 47 іноземців.

Поліція продовжує проводити рейди із затримання можливих спільників нападників і розповсюдила фотографії семи людей, яких шукають у зв'язку з нападами.

Поліція стверджує, що зараз заарештовано понад 70 людей.

Хто був нападником?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція продовжує розшук можливих спільників терористів-смертників, але те, що теракти взагалі сталися, вже визнали провалом спецслужб та силових відомств

23 квітня екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Інформаційний ресурс Amaq, який належить "Ісламській державі", опублікував у соцмережах повідомлення, в якому зазначив, що мішенню джихадистів були християни й громадяни країн, що входять в коаліцію по боротьбі з угрупованням.

Ісламісти з організації регулярно виступають із подібними заявами. Цього разу жодних доказів причетності до атак на Шрі-Ланці вони не надали.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за нападами стоїть місцеве джихадистське угруповання "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія" ("Національне єднання"). Угруповання — лише дрібна радикальна група в нечисленній мусульманській спільноті Шрі-Ланки — тільки 9,7% з 21 мільйона жителів країни сповідують іслам.

Влада Шрі-Ланки встановила вісьмох з дев'яти людей, що вчинили напади на церкви і готелі, які забрали життя понад 350 людей. Майже всі смертники - добре освічені і забезпечені представники середнього класу. Одна з них - жінка, яка, судячи з усього, була дружиною одного з нападників.

"Один зі смертників навчався у Великій Британії, а вищу юридичну освіту отримав в Австралії, після чого повернувся на Шрі-Ланку", - сказав у середу заступник міністра оборони Руван Віджевардене.

"Грошей вони не потребували, їх родини були доволі забезпеченими в фінансовому плані", - додав міністр.

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