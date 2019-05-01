Що зміниться у травні: ціни на газ, комуналка, техогляд

Копирайт изображения Getty Images Image caption У травні газ для населення має подешевшати, а для промисловості - подорожчати

У травні на українців очікує зменшення тарифів на газ, новини у сфері комунальних послуг, "наліпка" за техогляд авто, завершення оформлення "євроблях", можливість змінити оператора без зміни номеру та е-медкарти.

Газ для населення дешевшає, для промисловості - дорожчає

За домовленістю між урядом і "Нафтогазом", ціна на газ для населення має зменшитися приблизно на 30 копійок за куб.

У "Нафтогазі" пояснили, що через зменшення цін на газ на зовнішніх ринках, з 1 травня цього року кінцева роздрібна ціна газу для населення становитиме 8 247 грн за тисячу кубів. Це на 300 грн дешевше, ніж зараз.

З іншого боку, домовленість передбачає, що у разі, як ринкові ціни підуть вгору, ціна газу для населення не повинна перевищувати нинішню - 8550 грн за тисячу кубів.

При цьому перерахунок субсидій для більшості споживачів у травні буде автоматичним.

"Ми ухвалили рішення, що з 1 травня 90% субсидіантів отримають перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон в автоматичному режимі", - заявив віце-прем'єр міністр Павло Розенко.

У жовтні минулого року уряд ухвалив постанову №867, якою підвищив ціну на газ на 23,5%, виконавши давнє зобов'язання перед МВФ про встановлення ринкових цін для усіх споживачів - і для промисловості, і для населення.

Наступне підвищення, згідно із постановою, мало відбутися після завершення опалювального сезону, у травні. За місяць кубометр газу мав подорожчати до 9,852 грн, а наприкінці року - до 12,314 грн.

Проте, як твердить міністр фінансів Оксана Маркарова, зниження ціни на газ для населення не призведе до ускладнень у відносинах з МВФ, оскільки цілком вкладається у логіку домовленості щодо встановлення ринкових цін для усіх категорій споживачів:

"Ціни, встановлені у постанові №867, фактично, будуть функціонувати як стеля цін на природний газ для населення до кінця цього року".

Раніше очікувалося, що у травні має відбутися черговий перегляд програми співпраці України з МВФ, за підсумками якого Київ очікує отримати наступний транш за програмою stand-by.

Для промислових споживачів, які давно купують газ за ринковою ціною, мінімальна ціна, яку пропонує "Нафтогаз", становитиме 7 558,8 грн за тисяч у кубів (враховуючи ПДВ). Щоб отримати газ за такою ціною, підприємство має купувати не менше 50 тис. кубів на місяць та не мати боргів.

У порівнянні із квітнем ціни для промисловості зростуть на 5,2-11,5%.

"Комуналка" - по-новому

З 1 травня набувають чинності деякі норми законів "Про житлово-комунальні послуги" та "Про комерційний облік". Ці норми мали запрацювати ще майже рік тому - у червні 2018, проте за ініціативою уряду та місцевої влади парламентарі відтермінували запровадження змін.

Нові закони передбачають зміни в обслуговуванні будинку та прибудинкової території. З 1 травня оператори комунальних послуг подаватимуть воду і опалення лише до вузла комерційного обліку, тобто, до будинкового лічильника.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption З 1 травня оператори комунальних послуг подаватимуть воду і опалення лише до вузла комерційного обліку, тобто, до будинкового лічильника

Все, що відбуватиметься всередині будинку - прибирання, освітлення, поточні ремонти, - мешканці будинку мають або вирішувати самостійно, або об'єднуватися і створювати ОСББ, або винаймати управителя, - із відповідною платою за його послуги. Процес обрання управителя може тривати рік.

Крім того, запроваджуються штрафи за несвоєчасну оплату комуналки.

Після того, як завершиться опалювальний сезон наступного року, за кожен день прострочки нараховуватиметься пеня:

• її розмір не повинен перевищувати 0,01% від суми боргу за кожен день затримки,

• загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу,

• пеня не нараховується, якщо держава має заборгованість із виплати пільг та субсидій або якщо споживач має заборгованість з оплати праці та може документально це підтвердити.

Передбачається, що постачання послуг може бути обмежено чи припинено, якщо споживач не погасить заборгованість впродовж 30 днів відтоді, як отримає попередження від постачальника.

Загалом, новий закон про ЖКП передбачає як розширення прав споживачів, так і більше обов'язків та жорсткішу відповідальність за комунальні борги.

Автоновації

З 1 травня 2019 року в Україні змінюється процедура проходження обов'язкового технічного контролю авто. Після проходження техогляду разом з паперовим бланком з даними про його результати, власники авто отримують також самоклейну RFID-позначку радіочастотної ідентифікації. Її потрібно буде прикріпити до лобового скла.

У МВС вважають, що зміна процедури допоможе скоротити ризик фальсифікації протоколів про проходження технічного огляду.

Копирайт изображения UNIAN Image caption З 24 травня "євробляхи" будуть поза законом

24 травня завершується період, коли власники авто із єврономерами могли їх офіційно оформити.

Після цього ті, хто не розмитнив, але і далі їздить на єврономерах з порушенням митних правил, буде змушений платити великі штрафи.

Якщо таке авто виявлять на митниці, штраф складатиме 170 тисяч гривень, а у разі зупинки автомобіля поліцією на території України - від 8,5 до 17 тисяч гривень.

У ДФС вказують, що для власників "євроблях", які не скористаються нагодою розмитнити автомобіль, є два варіанти.

Перший - вивезти автомобіль за межі Україні й залишити там. Другий - розібрати "євробляху" на запчастини.

Старі номери - у нові "сімки"

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З травня можна буде змінити оператора, але зберегти номер телефону. Проте для цього користувачам мобільного зв'язку треба буде не лише надати стару SIM-карту, але й документи - паспорт чи права та ідентифікаційний номер.

Юридичні особи можуть подавати заявки на групові перенесення номерів на угоди з іншим оператором.

Після подання заявки і документів клієнт отримає нову "сімку", на якій залишиться його старий телефонний номер.

E-медкарта - обов'язкова

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З травня лікарі зобов'язані вести записи про візит пацієнтів в електронній системі. З електронної карти лікар може видрукувати консультаційний висновок, що стосується саме цього візиту пацієнта, діагноз та призначене лікування.

Спочатку самі пацієнти не матимуть доступу до цих записів, але згодом планується запустити персональний кабінет пацієнта в інтернеті.

Очікується також, що у другій половині року до е-медкарти зможуть додавати свої записи лабораторії та консультаційно-діагностичні центри.

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