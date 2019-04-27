iPhone-домагання: як чоловіки відправляють незнайомим жінкам фото своїх пенісів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для нового виду домагання використовують переважно телефони Iphone

Під час поїздки на роботу отримую повідомлення. На екрані смартфона з'являється зображення оголеного незнайомця, і гаряча хвиля збентеження прокотилась тілом.

Фото надійшло через файлообмінник AirDrop. Картинка інтригуюча - стрункий чоловік позує перед дзеркалом з ерегованим пенісом. Видно, що зображення редагували - розмитий фон, тіло "підмарафетили". Забагато зусиль заради незнайомки, чи не так?

iPhone "запитує" - прийняти чи відхилити повідомлення. Відповідаю миттєво - відхилити. Але, натомість, приходить відчуття незахищеності й страху.

Я - жінка, яка живе в часи феміністської свідомості, тому ніколи не сумнівалась, що впораюся з будь-яким чоловіком і образою. Не бажаючи залишати це просто так, я "прочесала" всі вагони лондонського метро, щоб знайти людину, схожу на цього оголеного негідника.

Від Baker Street до Oxford Circus на гілці Bakerloo вдивлялась в кожне обличчя, аж поки на виході з вагона знову не отримала подібне фото.

Гадки не маючи, що робити далі, я просто йшла за ним. Це він? Чи не він? Ті ж довгі й стрункі ноги, те саме обличчя і худі руки, але що я йому скажу? Я стала позаду на ескалаторі й побачила, що на екрані його телефона були відкриті фото і програма AirDrop.

Image caption Через послугу AirDrop на iPhone чоловіки почали перекидати незнайомим жінкам фото своїх оголених геніталій

Проте, коли ми зустрілися очима, злість, гнів, образа, які я так хотіла "вилити" на нього, зникли. Я не могла нічого сказати. Не мала сили навіть запитати його - чому? Або звинуватити у чомусь. Я була надто налякана, тому переконала себе, що він зрозумів це з мого розлюченого погляду.

Правда в тому, що якою б сильною я не була, цим зображенням він перетворив мене на слабку жінку, яка почувалася приниженою і не могла дати відсіч.

Важкі думки і почуття не покидали мене увесь день, а цей епізод постійно спливав у пам'яті.

Виявляється, сьогодні технологію Apple AirDrop часто використовують, щоб ділитися непристойними фото в громадських місцях.

Це явище вже охрестили "кібер-ексгібіціонізмом" (cyber-flashing).

Як працює AirDrop?

Зої Клейнман, кореспондент BBC з питань технологій

Технологію AirDrop Apple представила ще 2011 року. Це простий спосіб передачі інформації між "яблучними" ґаджетами за допомогою Bluetooth і Wi-Fi.

Він дозволяє швидко і без попереднього налаштування ділитися фото, відео та іншими файлами з користувачами, які знаходяться поблизу.

Єдина проблема - функцію AirDrop підтримують не всі моделі Apple, а лише iPhone, iPad з iOS7 2013 року випуску або новішої версії.

Користувачі Apple можуть налаштувати AirDrop лише на прийняття файлів від людей, чиї контакти збережені на пристрої, або обрати стандартний режим загального доступу.

Аналогічну послугу розроблено для пристроїв Android (Android Beam). Вона працює за допомогою NFC-модуля (Near Field Communication буквально означає "комунікація ближнього поля"). Технологія NFC найбільш відома тим, що використовується для безконтактних платежів.

Останнім часом все більше жінок стають жертвами сексуальних домагань у віртуальному просторі.

Емма Вілсон розповіла, що повідомила про непристойне фото офіцеру британської транспортної поліції (БТП), однак не відразу, а лише за кілька місяців після інциденту.

Жінка досі "дуже розлючена", оскільки правоохоронець, за її словами, не відреагував належним чином.

"Подібних випадків багато, а інформації недостатньо, - пояснив він і додав, - та й взагалі, це ж просто фото". А на майбутнє порадив вимикати функцію AirDrop у всіх громадських місцях.

Apple радить людям захищатись від небажаних повідомлень, вимкнувши AirDrop або обравши опцію, яка дозволяє приймати файли лише від знайомих користувачів. Оскільки AirDrop дозволяє зберігати анонімність під час передачі даних, виявити зловмисника доволі складно.

Image caption Щоб уникнути "атак" незнайомців радять у громадських місцях вимикати AirDrop або ставити на режим отримання тільки від людей з контактної книги

Інспектор БТП Ешлі Купер розповів, що вони щомісяця отримують близько двох-трьох заяв від жертв "кібер-ексгібіціонізму".

Він також порадив переглянути свої налаштування конфіденційності.

Однак Рейчел Кріс, керівник Коаліції з боротьби із насильством над жінками, вважає, що не можна покладати відповідальність за це питання лише на жінок.

Поліція має "припинити говорити жінкам, що робити, і очікувати, що вони змінять свою поведінку, тому що чоловіки можуть втрутитися в їхнє особисте життя", сказала вона.

Емма Вілсон також вважає, що сенс не в тому, щоб відключити функцію AirDrop. Головне, щоб чоловіки припинили лякати жінок неочікуваними фото своїх геніталій.

"Мене страшенно обурює те, що ми живемо в системі, де жінка має бути обережною із сучасними технології, - не дай Боже спокусити чоловіка, бо він скористається цим і потім буде її переслідувати", - скаржиться Емма.

Британський уряд працює над тим, щоб захистити людей від отримання непристойних фото.

Комітет з питань жінок та рівності британської Палати громад пропонує на законодавчому рівні "запобігати таким правопорушенням. Йдеться не про те, щоб змусити жінок змінювати свою поведінку, а про відмову чоловіків поводитися непристойно і агресивно".

Вони закликають розробити програму із запобігання сексуальним домаганням у всіх проявах. Вона має бути розрахована як на хлопчиків, так і на чоловіків.

Копирайт изображения BTP Image caption Британська транспортна поліція спонукає людей повідомляти про небажану сексуальну поведінку

У мережі навіть з'явилися петиції з вимогою визнати "кібер-домагання" злочином.

Однак є ті, які вважають, що це не вирішує проблему. Зокрема, пані Кріс, переконана, що розробляючи нові програми, виробники мають думати про жінок, і гарантувати їм безпеку.

На думку правоохоронців, найбільш простий спосіб боротьби з непристойними фото - якомога швидше сповістити про це поліцію.

"Люди не звертаються, тому що не вважають це серйозною справою, або просто не знають, куди звернутися",- вважає інспектор Купер.

Він додає, що кожне зареєстроване правопорушення допомогло поліції виявити злочинця і притягнути його до відповідальності.

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